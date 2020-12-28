«Он был похож на Модрича, не слабее». 7 лет без Цымбаларя

28 декабря 2013 года ушел из жизни бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Илья Цымбаларь. Ему было 44 года. «СЭ» рассказывает о том, как зажглась звезда одессита в народной команде и почему впоследствии московский клуб c ним расстался

Часть 1. Рождение легенды

Как Тарханов увел Цымбаларя с Никифоровым у Газзаева

23-летние друзья Илья Цымбаларь и Юрий Никифоров перешли из одесского «Черноморца» в «Спартак» зимой 1993 года. Решающую роль в этом трансфере сыграл помощник Олега Романцева Александр Тарханов.

— Цымбаларь и Никифоров уже были одной ногой в московском «Динамо», — рассказывал Тарханов в книге Олега Романцева «Вся правда обо мне и «Спартаке». — С ними договаривался помощник Газзаева, некий Юрий. Но тут помог случай. Динамовцам надо было лететь в Лиссабон на ответный матч Кубка УЕФА с «Бенфикой». Этот Юра тоже напросился в поездку, заверив Газзаева, что с игроками «Черноморца» все уже на мази. Я узнал про эти переговоры и решил зайти со своей стороны. Помогло то, что я знал дядю Никифорова. Позвонил ему. Тот говорит: «Приезжай». Мы с Есауленко рванули на Украину. Приехали к дяде, он пригласил Юрку. Я объяснил, почему ему лучше перейти в «Спартак». Он согласился. Мнение дяди свою роль сыграло. Юрка его слушался. Только спросил в конце разговора: «А Цылю возьмете?» Я говорю: «Можно подумать. Позвони ему, пригласи к нам». Приехал Цымбаларь. Спрашиваю у него: «Цыля, хочешь в «Спартак?» Он ответил: «Где Юрка, там и я». Так они и стали красно-белыми».

Дебют Цымбаларя за команду Романцева пришелся на гостевой матч 1-го тура чемпионата России-1993 против «Ростельмаша», который состоялся 8 марта. Красно-белые неожиданно уступили — 0:2, дубль оформил Сергей Балахнин. Илья отыграл первый тайм и был заменен. Впрочем, к нему, как и другим своим футболистам, у Романцева претензий не возникло. Олег Иванович был возмущен тем, что игра все-таки состоялась при довольно тяжелых погодных условиях.

— Я нисколько не расстроен результатом, — подчеркнул Романцев. — Огорчился бы, если бы мы уступили, играя в футбол. А в сугробах и пургу шансы покинуть на носилках поле равны у всех. Правда, в Ростове у нас они были больше. Вместо шипов определенных размеров хозяева использовали гвозди... Мне было страшно за своих ребят! Футбола не было. Игрок, получив мяч, тут же с силой бил его вперед. Кому в голову пришло играть в марте в снег и в мороз, делая вместе с тем двухмесячный перерыв летом?!

Цымбаларь довольно быстро отвоевал себе место в стартовом составе москвичей на позиции левого полузащитника. Впрочем, Романцев не спешил публично хвалить хавбека. Другой одессит — Никифоров — быстрее заслужил комплименты от тренера. На то, пожалуй, имелись и объективные причины. В своем первом сезоне в России Цымбаларю оказалось непросто засверкать на фоне партнеров по средней линии. Справа выходил Карпин, в центре поля действовали Пятницкий и Ледяхов, которые по своему уровню превосходили экс-игрока «Черноморца».

При этом Цымбаларь вписал свое имя в историю «Спартака» 29 сентября, забив первый гол в сотом матче красно-белых в еврокубках. Это случилось на 7-й минуте игры отборочного раунда Лиги чемпионов с рижским «Сконто» (4:0).

В начале октября «СЭ» подвел промежуточные итоги чемпионата, назвав лучших игроков с марта по сентябрь. На позиции левого полузащитника Цымбаларь занял второе место, пропустив вперед Игоря Ханкеева из «Уралмаша».

— Вписался ли я уже в манеру игры «Спартака»? Невозможно выходить в составе этой команды и не начать действовать в ее стиле, — заметил Илья в одном из своих интервью осенью 1993-го. — Но сказать, что уловил его полностью, пока не могу.

Хавбек «Спартака» так и не смог догнать представителя «Уралмаша», оставшись на втором месте в своем амплуа по итогам всего сезона (средний балл — 5,83). Лучшим же игроком чемпионата России-1993 «Спорт-Экспресс» признал Виктора Онопко.

— Цымбаларь общей картины вроде бы не портит, но далеко еще не полностью раскрыл себя, — заметил тогда Романцев. — Он должен творить, а иногда даже брать роль лидера на себя.

— Вы хотели бы иметь и левого крайнего такого же уровня, как и Карпин?

— Конечно. Тем более, что данные Цымбаларя позволяют рассчитывать на это. Если он наберет физическую форму, то может выполнять не меньший объем работы, чем Карпин.

По итогам сезона-1993 Олег Иванович дал еще одну характеристику своему левому полузащитнику, указав ему на недостатки.

— Илья обладает уникальной техникой — на ограниченном пространстве может обыграть трех-четырех соперников. А главный его недостаток — неуверенность в себе. Ему не достает той спортивной наглости, которая есть у Карпина.

Ничья с «Барсой»

Главной проверкой уровня футболиста и его лидерских качеств, безусловно, является Лига чемпионов. По итогам жеребьевки «Спартак» попал в одну группу с «Монако», «Галатасараем» и «Барселоной».

Уже в ходе подготовки к новому сезону Романцев говорил, что, прежде всего, доволен физической формой Цымбаларя и Карпина. В фантастическом домашнем матче группового турнира ЛЧ против «Барселоны» (2:2) в начале марта 1994 года оба отыграли все 90 минут.

Накануне встречи с каталонцами Романцев выделил в составе своей команды именно одессита: «Если ничего сверхъестественного не произойдет, многих должен приятно удивить Илья Цымбаларь. Ему просто нужно сыграть в свою игру — ту, которую он показывает в последнее время».

Илья не выпадал, но солировал на поле все же не он, а Карпин, лишивший команду Кройфа победы на 88-й минуте, а также Бесчастных. Безусловно, удачно вышел на замену и Родионов, забивший гол при счете 0:2 и возродивший интригу.

Дома «Барса» камня на камне не оставила от «Спартака» — 5:1, хотя счет в игре открыл неутомимый Карпин. Красно-белые не смогли выйти из группы, пропустив вперед не только команду Йохана Кройфа со Стоичковым, Ромарио, Гвардьолой, но и «Монако» с Клинсманном, Шифо и Джоркаеффом. Цымбаларь отыграл все шесть матчей и отметился голевой передачей в гостевой встрече с «Галатасараем» (2:1).

В первой части чемпионата России-1994 Илья играл много, картины не портил, но разницы по-прежнему не делал. Тем не менее, привлек внимание главного тренера сборной России Павла Садырина, который в апреле пригласил одессита на товарищеский матч с Турцией. А в майской контрольной встрече со словаками (2:1) спартаковец забил свой первый гол за национальную команду — причем победный. Сейчас уже сложно сказать, принял бы он участие в чемпионате мира-1994, если бы не раскол в сборной, вызванный печально известным «Письмом 14». Так или иначе, в США хавбек дважды выходил на поле в стартовом составе — против Бразилии и Камеруна. В матче с африканцами два из пяти своих голов Саленко забил именно с передач Цымбаларя.

«Что случилось с ним в Киеве? Понять не могу...»

В новом розыгрыше Лиги чемпионов красно-белые оказались в одном квартете с киевским «Динамо», «Баварией» и «ПСЖ». Матч в столице Украины болельщики обоих клубов забудут еще не скоро. Забив два гола еще в первом тайме (отличились Писарев и Тихонов), «Спартак» все же потерпел поражение. Защитники москвичей не смогли закрыть блиставшего в тот вечер Леоненко, а в концовке прозевали Реброва — 2:3.

При счете 2:1 Цымбаларь мог убить интригу в той игре. Пятницкий, разобравшись с двумя защитниками, отдал направо Писареву. Николай прострелил в центр штрафной. Тот же Пятницкий по мячу не попал, зато на ударной позиции оказался Цымбаларь. Илья своей волшебной левой бил, казалось, наверняка — в верхний угол. Шовковский невероятным образом успел среагировать.

— Неожиданностью для меня стала очень слабая игра Цымбаларя, — заметил после финального свистка Романцев. — В Москве (в матче с «Торпедо». — Прим. «СЭ») он выглядел неплохо, был одним из лидеров. Что случилось с ним в Киеве — понять не могу... Не пошло, наверное. Такое бывает. А вот Тихонову я должен выразить благодарность за тот героизм, который он проявил. Играл с распухшей ногой и забил гол.

— Сейчас мне сложно сказать, что тогда произошло с Цымбаларем во второй части сезона, — рассуждал в прошлом году в разговоре с корреспондентом «СЭ» Вячеслав Грозный, бывший помощник Романцева. — Знаю одно. Илья, светлая ему память, один из самых талантливых атакующих игроков вообще в истории «Спартака»! Быстрый, очень тонкий, хитрый, умный, нестандартный. И очень коллективный, командный! Если говорить про матч в Киеве, то нужно отдать должное динамовцам. Они оказались прекрасно готовы физически, особо не давали нам атаковать, постоянно прессинговали, фолили. Илье было сложно себя проявить. Но для меня Цымбаларь — все равно топ. Не зря же его в 1996 году Дино Дзофф хотел забрать в «Лацио».

— По-вашему, в 1994-м Цымбаларю объективно еще не хватало стабильности?

— Понимаете, если средний футболист проводит весь сезон на среднем уровне, вы о нем ничего не напишите. Так? Ведь он не прыгает выше головы. А к талантливому требования всегда завышены. Поэтому и Романцев ждал от Ильи большего. И потом, наверное, нужно еще сказать про одну особенность того состава.

— Какую?

— Тогда все-таки первую скрипку в созидании играл Андрей Пятницкий. На нем многое было завязано. Илюша какое-то время находился в его тени.

1995 год. Тарасовка. Виктор Онопко, Рамиз Мамедов, Дмитрий Хлестов, Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь (слева направо). Фото Юрий Широкогоров

«Цымбаларь и Мамедов переведены в дубль. Я таких футболистов не люблю!»

В той ЛЧ Цымбаларь провел еще два матча — против «ПСЖ» (1:2) и «Баварии» (1:1), где мюнхенцы отыгрались лишь на 90-й минуте. А потом внезапно перестал попадать в заявки на игры.

Перед гостевой встречей с германским суперклубом Романцев так объяснил исчезновение атакующего полузащитника: «Мамедов и Цымбаларь оказались не готовы к последним матчам и потому переведены в резервную команду. На месте Цымбаларя сыграет Аленичев».

Цымбаларь потерял место в составе до конца года. Подводя итоги сезону-1994 Романцев, говоря о своем левом полузащитнике, отделался общими фразами, так и не раскрыв всей правды.

— Свои личные интересы Мамедов и Цымбаларь поставили выше командных. На финише сезона Цымбаларь вообще сыграл так неровно, что и говорить не хочется... Я таких футболистов не люблю!

В декабре даже появилась информация о предметном интересе к хавбеку со стороны «Ротора» Виктора Прокопенко. Однако Романцев такой вариант развития событий исключил: «У Цымбаларя трехлетний контракт с нашим клубом. Продавать мы его не собираемся. Он игрок «Спартака». А в основном составе не появляется по простой причине — вышел из формы».

Лучшим футболистом России-1994 по опросу игроков команд высшей лиги стал динамовец Игорь Симутенков (242 балла). Второе место занял Виктор Онопко (125), третье — Андрей Пятницкий (110), а вот четвертое... — попавший в опалу Цымбаларь (97). Илью признали лучшим левым полузащитником чемпионата. На этот раз он опередил Ханкеева. Тем не менее, главный тренер москвичей не спешил возвращать одессита в основу.

— Ситуация с Мамедовым и Цымбаларем как-то разрешилась? — спросили Романцева в начале января, когда красно-белые проводили сбор в Германии.

— Оба в команде, тренируются с дублем. Проявят себя там, будут нужны основе — я их поставлю. Сейчас конкуренция в «Спартаке» как никогда высока. Они должны доказать, что сильнее остальных.

В 2014 году Мамедов в интервью Sports.ru раскрыл все карты и рассказал, что же на самом деле произошло осенью 1994-го.

— Мы стали чемпионами России и в последнюю поездку, в Камышин, с Цымбаларем не поехали. Ну и все. Романцев решил жестко нас наказать и до конца сезона отстранил от основы. Дальше, типа, из-за нас «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов и не вышел, проиграв «ПСЖ» с Веа и Жинола. Потом уже в 1995-м пришлось нам исправляться. Цымбаларь сразу стал лучшим игроком Кубка Содружества, а потом и чемпионата, а я оказался единственным в «Спартаке», кто в том сезоне все матчи провел. Романцев объяснял это так: «Это потому что ты в конце того сезона много отдыхал».

«Порой бываю легкомысленным. Ударило что-то в голову — собрались и поехали...»

— Прекрасно помню, как Олег Иванович отправил в дубль на перевоспитание Мамедова и Цымбаларя, — рассказывает в книге Романцева «Правда обо мне и «Спартаке» тренер Виктор Зернов. — Они сильно сдружились и порой вместе уходили в загул. А это все легко контролировалось. После выходного у игроков мерили давление, вес — и там все становилось понятно. Потому что, когда выпиваешь, ты еще и закусываешь. И не набрать вес — нереально. И вот в начале 1995 года команда уехала в Германию на мини-футбольный турнир, а Рамиза и Илью оставили в Москве — работать вместе с дублем. У меня им, конечно, было попроще — все упражнения на технику, функциональная нагрузка — минимальная. В основе же ребята все игровые упражнения выполняли на максимуме. Из квадратов они выползали. Цымбаларь тогда сказал: «Ну, тут я отдыхаю». Помню, мы тогда играли контрольный матч с тюменским «Газовиком», которым руководил Бубнов. Хлопнули его — 6:1. Цымбаларя я поставил центральным нападающим, Мамедова — правым полузащитником. Плюс еще Титов в дубле играл. Резервисты «Спартака» тогда были очень сильны.

— Опала длилась долго, — в свою очередь вспоминал Цымбаларь уже после завершения карьеры. — Играть за основу начали лишь на январском Кубке Содружества. Вовремя поняли, что в дубле не ваньку надо валять, а пахать и доказывать. Как мы выкладывались! Мамедов тогда выходил левым хавом, а я — «под нападающими». В товарищеских матчах на двоих наколотили мячей пятнадцать. И Романцев дал нам еще один шанс, который оставалось только использовать. Я на том Содружестве стал лучшим бомбардиром.

— За что вы могли бы упрекнуть самого себя? — спросили Цымбаларя уже по ходу сезона-1995.

— Порой бываю чересчур легкомысленным. Могу, не обдумав как следует, что-то сделать. Есть во мне такая непредсказуемость. Раз — что-то в голову ударило. Два — собрались и поехали...

— Можете ли вы прийти в азарт и проиграть крупную сумму?

— Такое бывало.

— А что в себе нравится?

— То, что я веселый.

— Для любой шутки, даже одесситу, нужен какой-то повод.

— Одессит повод всегда найдет. Ну, скажем, комментируют в «Футбольном клубе» гол Никифорова в ворота «Торпедо». И называют Юрчика то Терминатором, то ожившим танком. Я, естественно, не могу отказать себе в удовольствии тут же добавить что-то от себя. Вот и начинается состязание остряков (смеется).

1998 год. Илья Цымбаларь (справа) в матче против «Интера». Фото Александр Вильф

«От его изумительных пасов захватывало дух»

Новый сезон Цымбаларь начал лихо, в трех первых матчах забив два гола и отдав одну результативную передачу. Однако в игре с «Тюменью» (4:1) получил травму голеностопа и выбыл почти на два месяца. Без него, а также Никифорова, который чуть позже оказался в лазарете, красно-белые проиграли «КАМАЗу», «Спартаку-Алания», «Ротору», «Локомотиву», поделили очки с «Черноморцем», «Ростельмашем» и одержали лишь одну победу — над «Торпедо».

Илья вернулся на поле 17 июня в матче с «Жемчужиной (2:1). То лето можно по праву назвать летом Цымбаларя. Его статистика просто поражала. 5 голов и 7 результативных передач. В 12 матчах с Цымбаларем в составе «Спартак» набрал 29 очков!

— Понимал, что мне нужно быстрее набрать форму. У нас в Тарасовке на стадионе поставили сейчас десяток барьеров — один за другим. После тренировки я обычно преодолеваю эту полосу препятствий. По-моему, неплохое упражнение, — объяснял свое преображение Цымбаларь.

После обидной ничьей с «Ротором» (1:1) корреспондент «СЭ» в своем отчете все равно не переставал восхищаться игрой спартаковского полузащитника:

«Ах, как играл «Спартак». По-гусарски лихо и по-чемпионски красиво. От изумительных пасов Цымбаларя дух захватывало. На 31-й минуте он обыграл двух волгоградцев, посмотрел по сторонам и только потом — аккуратно, по-цымбаларьски окунул мяч в сетку. Я тут же вспомнил, как после выигранного «Ротором» в первом круге матча у «Спартака» Виктор Прокопенко, которому чувство юмора не изменяет никогда, подошел к Цымбаларю, пропускавшему встречу из-за травмы, и с улыбкой сказал: «Спасибо, Илюша, помог ты нам сегодня». Спустя два месяца Цымбаларь уже здоров, и на сей раз решил помочь не своему бывшему наставнику, а нынешнему — Олегу Романцеву. Играл он блестяще. И после финального свистка Рохус Шох признал, что своего Цымбаларя в «Роторе» не оказалось».

«Мои финты? Видимо, они при рождении даются кем-то свыше»

В следующем туре «Спартак» дома камня на камне не оставил от «Жемчужины» (6:0), Цымбаларь оформил дубль и выдал голевую передачу на ветерана Родионова. Как итог — «СЭ» признал его лучшим игроком чемпионата в июле, и хавбек наконец-то дал довольно обстоятельное интервью нашему изданию.

— Где вы научились вашим фирменным финтам?

— Видимо, они уже при рождении даются кем-то свыше. А потом в течение жизни лишь совершенствуются. Перед игрой в Сочи я верил, что там (он поднял глаза к небу) нам помогут. Для нас это был очень важный матч, который, как мы надеялись, станет переломным. Я очень хотел хорошо сыграть после того, как из-за травмы пропустил два месяца. Ходил, мучился и все время повторял про себя: «Господи, помоги...». И все получилось.

— Кто вам больше всего нравится из сегодняшних звезд?

— Баджо, Виалли...

— Вы могли бы перенять у них какие-то трюки?

— Это невозможно.

— Но чему-то все-таки можно научиться, следя за матчами чемпионата Италии?

— Итальянцы превосходят нас в скорости действий и скорости мышления. А у нас иногда дают время и мяч принять, и развернуться. Поэтому для меня матчи итальянского чемпионата — напоминание о том, что все надо делать быстрее.

— Хотели бы сыграть за итальянский клуб?

— Считаю, мне там было бы тяжеловато. Но всерьез я об этом не думал, поскольку не получал таких предложений.

— У вас есть какой-то ритуал перед игрой?

— Выходя на поле, я обязательно должен ступить на него левой ногой.

«С него надо требовать! Порой Илья бывает слишком благодушным»

Романцев в свою очередь был довольно скуп на похвалы.

— Возникали ли у вас когда-нибудь конфликты с Цымбаларем?

— Конфликт был. Но не у меня с Ильей, а у него с самим собой.

— Такого игрока, наверное, надо чаще хвалить?

— С него надо требовать. Потому что иногда он бывает чересчур уж благодушным.

— Есть ли у вас какие-то претензии к нему?

— Илье следовало бы играть подлиннее, чаще использовать дальние переводы мяча.

Беспроигрышная серия «Спартака» оборвалась в дерби с «Локомотивом» в 20-м туре — 0:1. При этом Цымбаларь получил наивысшую оценку среди игроков красно-белых — 7,0.

В следующем туре разъяренный «Спартак» уничтожил на своем поле «Крылья» — 5:1. На счету Цымбаларя второй гол. Не ушел он с поля без результативного действия и во встрече с нижегородскими железнодорожниками (1:0), выдав передачу на Мухамадиева и получив звание лучшего футболиста матча.

В начале сентября он уже стал лучшим игроком чемпионата по оценкам «СЭ» — 6,67. На втором месте расположился Валерий Шмаров (6,54), на третьем — Мирджалол Касымов (6,50). Одессит подтвердил свое реноме в игре с «Ростельмашем» (2:0), без разбега с левой положив мяч со штрафного в «девятку». А затем еще и заработал пенальти, который реализовал его друг Никифоров.

Шесть из шести!

Атакующий хавбек москвичей подошел практически в оптимальной форме к Лиге чемпионов, которая стала для «Спартака» исторической. Оказавшись в одной группе с «Легией», «Русенборгом» и «Блэкберном», красно-белые одержали шесть побед из шести.

В первом туре в гостях был обыгран «Блэкберн» (1:0) благодаря голу Юрана, перешедшему в «Спартак» вместе с Кульковым. А вот какую характеристику получил от нашего издания Цымбаларь:

«Не уступая английским крайним защитникам в скорости, значительно превосходил их в технике и в дриблинге, не говоря уже о нестандартности действий. Проблема в том, что иногда это становится самоцелью. Во втором тайме Цымбаларь, словно издеваясь над англичанами, прошел из левого угла поля поперек почти всей штрафной, пока кто-то из защитников не выбил у него мяч. Когда же дело доходило до прострелов или до ударов по воротам, то каждый из них получался неожиданным и опасным, но нашему полузащитнику не везло. В конце матча Цымбаларь изящно ушел от лучшего футболиста Норвегии Берга, и тот уже в штрафной сбил его с ног. Судья, однако, пенальти не дал».

— Перед отъездом в Англию настроение в команде было такое, будто перед выбором стоим — жизнь или смерть! — вспоминал Цымбаларь.

— Ну это вы слишком...

— Ничего не слишком! Разве вы не видели, как сражались в Блэкберне ребята? Онопко по голове получил, Мамедову в кровь нос разбили, Юрана нещадно били по ногам. Да что там футболисты — даже Сергееичу, врачу нашему (Юрию Василькову. — Прим. «СЭ) — и тому по первое число досталось. Его резервный судья так в спину толкнул, что Сергеич на газоне оказался. Правда, сундучок свой с медикаментами из рук не выпустил.

«Я не бразилец, я — одессит»

В последних двух турах чемпионата России — против «Динамо-Газовик» (6:0) и «Текстильщика» (4:2) Цымбаларь сделал четыре голевые передачи и стал недосягаемым в борьбе за звание лучшего игрока сезона-1995 по оценкам «Спорт-Экспресса». Средний балл атакующего хавбека составил 6,73. Второе место занял Валерий Шмаров (6,55), третье — один из ключевых игроков нового чемпиона страны — «Спартака-Алания» — Мирджалол Касымов (6,48).

Победил Цымбаларь и в традиционном опросе «СЭ», в котором приняли участие 176 игроков команд высшей лиги. 76 из них поставили полузащитника «Спартака» на первое место. В итоге Цымбаларь набрал 309 баллов, Олег Веретенников — 233, а Виктор Онопко — 157.

— Иной раз не успеваешь даже понять, в какой момент вы избавляетесь от мяча. Только что он у вас на ноге был и вдруг — уже у партнера. Ни замаха, ни движения ногой. Так только бразильцы могут, — спросили Цымбаларя по итогам сезона-1995.

— Я не бразилец, я одессит.

— По ногам вас все равно бьют. Неужели не хочется ответить обидчику?

— Еще как хочется. И, увы, иной раз не сдерживаюсь. Но чаще мщу другим. На глазах уважаемой публики делаю из грубияна клоуна и стараюсь отдать такой последний пас, чтобы промахнуться по воротам было невозможно.

— Вы часто оказываетесь на траве, однако судьи все реже и реже реагируют на ваши падения, считая их, видимо, цирковыми...

— Какой там цирк! Просто я чуть-чуть успеваю подпрыгнуть — и удар по ноге получается не столь болезненным. Но нарушение правил, хочешь не хочешь, а все равно есть. Только если на каждый фол судье реагировать — свистков будет как в водном поло.

«Цымбаларь может стать великим игроком, если только...»

В 1995-м Цымбаларь уже стал основным игроком сборной России, которая блестяще прошла отборочный цикл Евро-1996.

«Вряд ли стоит вспоминать, что прошлой осенью спартаковец, по словам Романцева, уступал многим кандидатам в сборную, да и в состав «Спартака» не проходил, — писал «СЭ» в декабре 1995 года. — Но Цымбаларь в игре с финнами (6:0) и Цымбаларь в матче с греками (2:1) не уступал уже никому и свое место в национальной команде не отдал бы. Впрочем, на его позицию конкурентов пока нет. Разве что Андрей Тихонов, которого Романцев к сборной пока не подпускает. Чемпионат Европы в Англии должен дать возможность Илье заявить о себе на новом уровне».

Осенью 1995-го интервью «СЭ-Футбол» дал легендарный Федор Черенков.

— Вас иногда называли королем. А что такое в вашем представлении «король футбола»?

— Это игрок, который на поле умеет делать все. А, впрочем, не мне об этом, на самом деле, судить.

— Кому из современных наших футболистов вы смогли бы присвоить такой титул?

— Все предпосылки для того, чтобы вырасти в великого игрока, есть у Ильи Цымбаларя. При условии, что он сможет реально оценить свои возможности. Не занижая и в то же время в некоторых случаях не завышая их. В арсенале Цымбаларя есть практически все необходимое: скорость, техника, удар. При всем том он практически не предсказуем, по мысли и игре опережая многих. Илья и сейчас уже заметно выделяется, а в дальнейшем сможет вырасти в звезду. Если не забудет, что в каждом матче нужно выкладываться полностью.

Илья Цымбаларь. Фото Александр Вильф

Часть 2. Уход из «Спартака»

Великим футболистом в мировом и даже в европейском понимании этого слова Цымбаларь все-таки не стал. Он так и не попробовал свои силы за рубежом. При этом до сих пор является одним из самых ярких игроков в истории нашего чемпионата.

Новость о расставании народной команды с лучшим футболистом России-1995 появилась в середине октября 1999 года. Главный тренер москвичей Олег Романцев был лаконичен: «Сейчас сложилось так, что Цымбаларь выглядит объективно слабее других футболистов. На левом краю Тихонов лучше по всем статьям, а на позиции под нападающими предпочтительнее смотрится молодой Безродный. Такому известному игроку, как Цымбаларь, не пристало сидеть на скамейке запасных. Тем более, учитывая его возраст, — как-никак Илье уже тридцать лет».

В чемпионате России-1999 Цымбаларь провел 11 матчей (семь в старте), забил два мяча, отдал две голевые передачи.

Для сравнения — в сезоне-1998: 29 встреч в чемпионате, 10 голов, 12 передач, а также пять забитых мячей в восьми матчах Лиги чемпионов.

Как говорится, почувствуйте разницу. Так с чем же был связан такой спад в карьере одного из самых талантливых игроков в истории российского футбола? Травмы? Возраст? Потеря мотивации? Высокая конкуренция? Проблемы с режимом?

Тот сезон Цымбаларь начинал в роли капитана, выводил «Спартак» на матч 1-го тура во Владикавказе против «Алании».

Против команды Газзаева (1:0) Илья отыграл 52 минуты и уступил место на поле Артему Безродному. Специалисты включили его в ориентировочный состав москвичей на игру 2-го тура с «Крыльями», но Цымбаларя не оказалось даже в заявке. Причина — травма, о характере которой врач москвичей Юрий Васильков высказался довольно пространно: «У полузащитника достаточно редкая травма, и чтобы поставить безошибочный диагноз, необходимо сделать так называемый ядерно-магнитный резонанс. И лишь после расшифровки его результатов можно будет с большей или меньшей определенностью говорить о том, когда Цымбаларь вновь выйдет на поле».

Восстановление заняло больше месяца. К счастью, обошлось без хирургического вмешательства. «Слава Богу! Он и так почти каждый год ложится на операционный стол. Честное слово, обидно за парня. Ведь только на моей памяти Илья перенес шесть спортивных операций», — не мог в те дни скрыть своих эмоций Васильков.

Сам же Илья к своим повреждениям и болячкам всегда относился философски. Вот отрывок из его интервью «СЭ» уже после завершения карьеры: «Сломаться можно на ровном месте. Я все травмы получал на тренировках или в проходных матчах. Еще помню, как-то накануне игры в Лиге чемпионов вечером команда по номерам расходится, все здоровы, а наутро смотрим — у Карпина бровь разбита. Так переживал, что во сне головой сыграл — и об угол тумбочки. Ребята в шоке были...»

Заметим, что вместо Цымбаларя против «Крыльев» Романцев выпустил молодого Безродного, который стал героем встречи, оформив дубль (3:0).

«Хочется, чтобы Илья держал темп все 90 минут»

Одессит вернулся на поле лишь 9 мая, отыграв второй тайм дерби с ЦСКА (1:0). По мнению специалистов, он был еще далек от своей оптимальной формы. Да и сам Илья не без доли иронии оценил свои действия: «Лишь первые 15 минут чувствовал себя нормально, а затем играл по принципу — голова думает, а ноги не бегут». При этом Цымбаларь запомнился несколькими остроумными пасами. Более того, главный тренер армейцев Олег Долматов был вынужден заменить Александра Гришина, который откровенно не справлялся с четвертым номером красно-белых.

Против «Ростельмаша» (1:0) и «Торпедо» (0:0) Цымбаларь выходил уже в стартовом составе, однако, откровенно говоря, не убедил. Особенно не удалось ему дерби с автозаводцами. Романцев заменил своего капитана на 59-й минуте. Оценка от «СЭ» — 5,0: «никак не может набрать форму, действует инертно и малоэффективно». Вячеслав Грозный, заменявший Романцева на пресс-конференции, немного пожурил полузащитника: «Очень хочется, чтобы один из лидеров нашей команды смог играть в высоком темпе все 90 минут. Надеемся, что это скоро произойдет».

Журналисты и эксперты посчитали тогда, что важнейший матч сборной России против чемпионов мира французов на «Стад де Франс» Илья будет наблюдать со скамейки запасных. И не ошиблись. Однако Цымбаларю, вышедшему на поле во втором тайме, хватило и 18 минут, чтобы выполнить великолепный голевой пас на Карпина, который принес нам легендарную победу.

Это был довольно красноречивый ответ тем скептикам, которые уже начали было списывать Цымбаларя со счетов. Заметим, что еще до встречи с французами футболист «Спартака» получил приглашение сыграть в августе 1999-го в Сиднее за сборную мира против национальной команды Австралии.

«Играл с этой травмой с 1996 года, но сейчас боль стала невыносимой»

В июне Цымбаларь провел три полных матча за красно-белых. Отдал голевую передачу в поединке с «Сатурном» (3:0) и забил свой первый гол (ударом головой) в чемпионате в дерби с «Локо» (3:0). Победа над железнодорожниками фактически открыла подопечным Романцева прямую дорогу к очередным золотым медалям. Илья сыграл в той встрече на позиции оттянутого форварда. «СЭ» поставил ему неплохую оценку — 6,5: «в первом тайме немного потерялся, но после перерыва прибавил, сделав несколько острых передач. Имел два голевых момента, один из которых реализовал».

— Это четвертый случай в моей спартаковской карьере, когда я забиваю головой, — признался Цымбаларь после финального свистка. — Игра на втором этаже не относится к моим сильным сторонам. Просто удачное стечение обстоятельств: мяч удобно лег на голову, а ворота были уже пустыми.

Казалось, Цымбаларь близок к своей оптимальной форме. Однако после следующего матча — с «Ротором» — стало известно, что ему вновь придется лечь под нож. Обострилась паховая грыжа.

— Что без операции не обойтись, я понял после игры с волгоградцами, С этой травмой мучаюсь еще с 1996 года. Боль то исчезает, то опять появляется, а в последнее время стала совсем невыносимой, — сетовал полузащитник красно-белых.

«В «Бешикташ» я, наверное, поехал бы. Пора уже заработать энную сумму денег»

На сей раз пришлось пропустить полтора месяца. В это время в прессе начали появляться новости о предметном интересе к 30-летнему хавбеку из Турции. Речь шла в первую очередь о «Бешикташе». Называлась даже конкретная сумма трансфера — 3 миллиона долларов. Кроме того, глаз на Илью положил и «Трабзонспор». Этот клуб мечтал создать в средней линии славянскую связку Калитвинцев — Цымбаларь.

— Турки несколько раз связывались с нами по телефону, но конкретных переговоров по поводу покупки Цымбаларя не было, — комментировал ситуацию вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко. — Илья очень многое сделал для нашего клуба и заслужил отъезд за границу. Поэтому если у него будет достойное предложение, которое прежде всего устроит самого футболиста, мы Цымбаларя отпустим.

А вот реакция самого игрока на возможный отьезд за рубеж:

— Точной информации у меня нет. До меня тоже доходили сведения, что мною интересуются представители «Бешикташа». Знаю: они, в частности, спрашивали о том, насколько быстро я способен восстановиться после операции. Однако сейчас вроде бы все заглохло.

— А сами хотели бы уехать?

— Смотря куда. В турецком первенстве есть только три клуба хорошего уровня — «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче». И если одна из этих команд сможет предложить мне достойные условия, я, наверное, буду готов уехать. Мне все-таки пора уже подумать о будущем и заработать энную сумму денег... Чтобы потом было чуть попроще.

Но с Турцией что-то не сложилось. Илья вернулся из немецкой клиники в Москву.

— По-моему, в 99-м Илья нередко получал травмы, — вспоминал Егор Титов. — Но надо отдать должное его организму — он быстро восстанавливался. И без раскачки, без тренировок мог выйти и сыграть с листа. Поправлялся после повреждений, доктор давал добро, и Илюха сразу же был готов принять участие в матче. У Олега Ивановича было так заведено: футболиста сборной он сразу ставил в состав и говорил ему — играй, сколько сможешь. Поднял руку — заменили. Но у нас практически никто не менялся. Было тяжело, умирали, но терпели. Цымбаларь мог тогда отыграть месяц, полтора, а потом бац — снова травма... И все повреждения у него непростые.

Илья Цымбаларь (справа) и Олег Романцев. Фото Александр Вильф

«Слава Богу, вы не знаете, почему из «Спартака» ушли Цымбаларь и Мамедов»

После операции и восстановления Илья провел за красно-белых еще шесть матчей и лишь в одном из них вышел в старте. Зрители так и не увидели на поле Цымбаларя образца 1998 года, когда по итогам голосования за звание лучшего футболиста страны он занял второе место, пропустив вперед только Титова.

Вот как описал его игру корреспондент «СЭ» в гостевом матче Лиги чемпионов против «Виллема II» (3:1): «Играя в нападении, не запомнился ничем конструктивным. «Выключился» из борьбы и не помешал Артсу пробить по воротам». А это краткий анализ действий Цымбаларя на поле в домашнем поединке со «Спартой» (1:1): «От спартаковского капитана болельщики ожидали большего. Был не заметен на поле. Видно, что пока далек от своих оптимальных кондиций».

28 сентября 1999 года в гостевом матче с «Бордо» Цымбаларь в перерыве заменил Булатова, но переломить ход встречи не смог — 1:2. Оценка «СЭ» звучала как приговор. «4,5 (!) — своей игрой напомнил позднего Пятницкого. Такого количества брака от некогда самого техничного спартаковца не ожидал никто...»

Это была последняя игра Цымбаларя в форме «Спартака». В середине октября Романцев объявил о решении клуба выставить его на трансфер в связи с тем, что хавбек не выдерживает конкуренции в средней линии красно-белых.

Существует версия, что чашу терпения Олега Ивановича переполнил следующий эпизод. Писали, что Цымбаларь вместе с защитником «Ротора» Александром Беркетовым приехал на сбор перед игрой вторых сборных России и Германии (матч состоялся 6 октября), мягко говоря, навеселе, о чем отвечавший за подготовку нашей команды Сергей Павлов немедленно сообщил Романцеву. Оргвыводы последовали незамедлительно.

— Мы опоздали к отбою минут на десять. Павлов заметил, — разъяснял потом Цымбаларь. — Но многие ребята появились на базе даже позже нас. И, думаю, мимо Павлова это тоже не прошло. Однако досталось почему-то только нам. Утром нас с Беркетовым просто попросили сдать форму и покинуть расположение сборной. Никакого объяснения причин.

Романцев никогда не любил говорить на тему нарушения режима своими подопечными. Когда весной 2000 года журналисты спросили его, считает ли он себя жестким тренером, Олег Иванович раздраженно ответил: «Не мне об этом судить. Но вот вам ситуация: из команды ушли Мамедов и Цымбаларь. В этом виноват Романцев? Но как можно делать такой вывод, не зная о том, что в действительности произошло между нами? И слава Богу, что вы об этом не знаете. Более того: я сделаю все, чтобы об этом никто и никогда не узнал. Потому что эта история — исключительно личное дело. С моей стороны было бы очень легко, но одновременно подло спустить на футболистов всех собак. Я понимаю: если мы расстались — значит, в этом есть и доля моей вины. Где-то недосмотрел, что-то недоделал».

Илья Цымбаларь (справа) и Юрий Васильков. Фото Александр Вильф

«Олег Иваныч вздыхал, терпел. Но долго так продолжаться не могло»

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков в разговоре с корреспондентом «СЭ» не скрывал, что Цымбаларь мог нарушить режим, но в серьезные загулы никогда не уходил.

— Илья дружил с Мамедовым. Они любили иногда отклоняться от темы. Ну вы понимаете. Не злостные нарушители, но бывало, да. И когда после выходных Цымбаларь приезжал на базу, я замечал, что он старался на доктора не дышать... Но я точно не стал бы утверждать, что именно эти моменты стали причиной расставания с Ильей.

— Так почему «Спартак» выставил его на трансфер?

— Каждый игрок в определенный момент потихонечку начинает сдавать. В 99-м Илье уже было 30. Он, поверьте, футболу послужил много лет. Из «Черноморца» переходил к нам готовым игроком, а не зеленым пацаном. У нас он уже, получается, отрабатывал вторую половину своей футбольной жизни. И в какой-то момент стало очевидно, что уже не тянул. Либо его меняли, либо он в стартовый состав не проходил. Олег Иваныч вздыхал, терпел... Но долго ведь так продолжаться не могло?

— Но ведь в 98-м году Илья выдал просто шикарный сезон! Неужели в 99-м начал терять мотивацию?

— Много факторов. Травмы... Плюс игрок уже пресытился. Он ведь фактически все получил. Хорошая квартира на Кутузовском проспекте, прекрасный дом, жена, два сына. 30 лет. Да, тогда платили не так, как сейчас, но по тем временам контракт у него был довольно высокий, достаточный. И в какой-то момент Илья, видимо, понял, что уже не может прыгнуть выше головы, а играть на том же уровне, наверное, надоело. Стиснуть зубы и сделать усилие над собой, когда ты всего уже в России добился... Нет, Илюша все-таки был не такой. Но его невозможно было ругать!

— Почему?

— У него же были глаза как у провинившегося ребенка! Сложно забыть его взгляд... И после «посиделок» с Мамедовым он приезжал на базу и впахивал, приободрялся. Сам понимал, что где-то не прав. Илюха был очень ранимым человеком. Это я чувствовал. И его «выкрутасы» не переходили в систему. Мы никогда его не искали. Не вытаскивали из каких-либо историй, из дурных компаний.

— Цымбаларь не был таким трудягой, как Тихонов?

— Андрей, думаю, в первую очередь должен сказать спасибо родителям. У него более крепкая генетика. И начал он играть на высоком уровне позже Цымбаларя. Молодость свою провел с винтовкой на плече, охраняя зону. То есть не загружал себя в молодые годы. У Ильи наоборот... Понимаете, у каждого своя история, свой путь. Кто-то «сгорал» очень рано. Например, Валерка Кечинов завершил карьеру в 27 лет из-за травмы. А некоторые бегают до 35. Илья ушел от нас в 30. Но вклад Цымбаларя в успехи «Спартака» — это на два его срока в команде! Изумительный игрок! Он ведь в какой-то степени замещал Федора Черенкова. Мог такие же чудеса на поле сочинять... Эх...

2003 год. Илья Цымбаларь (справа) и Сергей Юран. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Илюха копался в себе: «Может, я действительно стал слабее?» Не понимал, почему с ним так поступили»

Вернемся в октябрь 1999-го. «Спартак» начал прорабатывать различные варианты трудоустройства Цымбаларя в Испании, Швейцарии и Германии. По словам вице-президента клуба Есауленко, интерес к 30-летнему полузащитнику проявляли «Сарагоса», «Реал Сосьедад», а также «Грассхоппер»: «Вряд ли Цымбаларь перейдет в какой-либо российский клуб, поскольку сам он намерен продолжить карьеру за границей».

Время шло, а Илья все не уезжал. В ноябре-декабре он вместе с Юраном, от услуг которого Романцев также отказался, поддерживал форму с «Торпедо-ЗИЛ».

— Помню, тренировались с Ильей в «Торпедо-ЗИЛ», — говорил Юран корреспонденту «СЭ». — Я никак не мог понять, почему «Спартак» решил с ним расстаться. Да и сам он был в некотором замешательстве. Задавал ему вопрос: «В чем причина? Ты же практически всю карьеру отыграл в «Спартаке». Не уехал в Европу, прикипел тут. А тебя выставляют на трансфер. Почему?»

— И что он вам говорил?

— У него не было четкого ответа. Илья копался в себе, задавался вопросом: «Может, я действительно стал слабее, проигрываю конкуренцию ребятам? Я ему возражал: «Одно дело, если бы ты был форвардом, и у тебя пропала скорость... А ты игрок средней линии, действуешь за счет тонкого паса, дриблинга. Не думаю, что ты утратил свои качества. Голова-то на поле работает как прежде». Помню, у него в глазах иногда появлялась обида. Не понимал он, в чем причина. Да и Олег Иванович ему ничего не объяснил... Я, честно, был уверен, что он всю жизнь проведет в «Спартаке». Еще шутил над ним: «Цыля, ты отсюда никуда не уйдешь». И ведь Романцев в нем души не чаял! Ценил и как футболиста, и как человека. Илюха ведь всегда излучал позитив. Столько лет отдал команде, и тут...

— Романцев cчитал, что Безродный выглядел предпочтительнее.

— Артем тогда был в порядке, не спорю (статистика Безродного в сезоне-1999 — 19 игр в чемпионате, пять голов, две передачи и четыре забитых мяча в семи встречах Лиги чемпионов. — Прим. «СЭ»). Но Илья то гораздо универсальнее, мог закрыть несколько позиций. Плюс опыт у Цыли колоссальный!

— Ходили разговоры про нарушение режима.

— Да бред это все, полная чушь! Просто людям докопаться было не до чего. Вот и писали про режим, рестораны всякие — мол, на тренировки не приезжает... Да, мы могли после игры иногда позволить себе выпить пивка. Но в систему это никогда не перерастало. Да мы и из Тарасовки не вылезали, когда нам нарушать то? (Смеется.) Домой возвращались оттуда только к 10 вечера. Олег Иванович тоже частенько оставался на базе. Мы все время были у него на виду. Илья всегда был бойцом, несмотря на свои частые травмы. Выходил на поле на уколах. Кажется, как раз в матче с «Реалом». Как можно было такое про него придумывать?

— Юран работал у меня около двух месяцев, Цымбаларь чуть меньше, — рассказывал главный тренер «зиловцев» Борис Игнатьев. — Отчисление из «Спартака» больно ударило по их самолюбию. Поэтому, наверное, почти на каждой нашей тренировке они рубились так, словно уже завтра им предстоит уезжать на просмотр в элитный зарубежный клуб.

«Был на просмотре в «Арсенале», Венгер сказал — головой плохо играю. Ответил — по-другому не умею»

Но Цымбаларь так никуда и не уехал... И как тут не вспомнить про упущенные им ранее возможности оказаться в топовом европейском клубе?! Прежде всего, речь идет о «Лацио». Самая распространенная версия сорвавшегося перехода в римскую команду такова.

В 1996 году в разгар чемпионата Европы в Англию приехал великий Дино Дзофф, работавший тогда в «Лацио». Целью визита прославленного в прошлом вратаря была покупка Ильи Цымбаларя. Дзофф разыскал полузащитника и предложил великолепные условия контракта. А в ответ услышал, что Илья с удовольствием готов продолжить карьеру в «Лацио». Но с одним условием: с ним на Апеннины должен отправиться его друг Юрий Никифоров. «Без Юры не поеду», — категорично сказал хавбек сборной России. «Что?! — изумился Дзофф. — Помилуйте, я ведь вас не в хоккейную команду приглашаю — в футбольную. Здесь пятерками не играют». После чего развернулся и уехал. Навсегда. «Лацио» в итоге купил Павла Недведа.

Кстати, условие Цымбаларя, так шокировавшее Дзоффа, был готов выполнить в том же 1996-м «Нант». Воодушевленные выступлением лидеров «Спартака» в еврокубках французы проявляли огромный интерес и к Цымбаларю, и к Никифорову. При этом полузащитник, по словам спортивного директора «Нанта» Робера Будзински, должен был заменить перешедшего в марсельский «Олимпик» Педроса. И вновь ничего не получилось. «Выяснилось, что за Цымбаларя и Никифорова просят просто-таки немыслимые деньги, — сказал тогда Будзински в интервью «СЭ». — У них были странные посредники, и неясно, какой «навар» они хотели получить. Их цена? 45 миллионов франков».

В 2003 году Цымбаларь дал интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову, в котором рассказал, почему на самом деле не уехал в Европу.

— Якобы я отказался переходить в «Лацио» без Никифорова? Это бред. Сейчас расскажу, как все было. Отвечаю Дзоффу «да» и отправляю к спартаковскому начальству решать трансферные вопросы. Тогда чемпионат Европы только закончился, дали нам неделю отпуска. Я уехал в Одессу. Приезжаю неделю спустя — тишина. Ни слова, ни полслова. И никого я за Никифорова не просил! Тем более что у него было прекрасное предложение из «Перуджи». Она, к слову, нас двоих хотела купить. Потом пошли анекдоты — Цымбаларь, дескать, без Никифорова отказался в «Лацио» уезжать... И нет у меня обиды на судьбу, что кто-то уехал и заработал, а я остался здесь. И зависти к ребятам тоже нет. Только радовался за них.

— А бывало, что вы по игре не подходили «покупателям»?

— Весной 97-го отправился на просмотр в «Арсенал». Поездка в Лондон особо не афишировалась. Пробыл там три дня, но Венгера не устроил. Сказал — головой слабо играю. По-другому не умею, отвечаю. На том и расстались.

— Расстроились?

— Конечно, сыграть в такой команде было бы очень интересно. Хотя к «шальному» английскому футболу адаптироваться сложно.

Баннер болельщиков «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Он был не хуже Модрича. Но особо никуда не хотел уезжать — его здесь все любили»

— Жаль, что Илья не уехал в Европу. Он ведь перерос и «Спартак», и чемпионат России. Ему нужен был уже новый вызов, — говорил бывший тренер москвичей Вячеслав Грозный. — Очень большой футболист. Знаю, что он должен был оказаться в «Лацио». Слышал, что ездил на просмотр в лондонский «Арсенал». Не сложилось... Поверьте мне, Илья — игрок очень высокого европейского уровня. Цымбаларь был похож на Луку Модрича, не слабее.

— На Модрича?

— Я не преувеличиваю. С другой стороны, мне кажется, Илья прикипел к «Спартаку». Не сильно хотел что-то менять. Ему было здесь комфортно. Его же все любили — тренеры, партнеры, болельщики. Он получал удовольствие от футбола, каждый год играл в Лиге чемпионов, в сборной. А что еще нужно? Он не рвался за рубеж. Любил своих друзей. Мог сорваться к себе в Одессу. Возможно, Илья не хотел решать за рубежом бытовые проблемы, перевозить семью, детей. Я до сих пор не могу поверить, что его нет. Просто не верю...

Задним умом понимаю, что футболист, который достигает своего пика, должен уезжать в Англию, Италию, Испанию. Не знаю, почему Илья тогда не убедил Венгера. А в России Цымбаларь перестал прогрессировать. Какой стимул? В очередной раз выиграть золото? Ну это для него уже не то...

— Я тоже не уверен, что Илья адаптировался бы в Европе, — дополняет рассказ Грозного Юрий Васильков. — Он ведь и москвичом так и не стал. Его все время тянуло в свою родную Одессу. Пытался там строить большую дачу. Это в какой-то степени отвлекало от футбола, он разбрасывался. Илья настоящий семьянин, возился с детьми. Жаль, что потом не проявилось у него тренерской жилки. Немного попробовал — перестал. Потому и растерялся, когда остался без футбола. Поскитался туда-сюда и в итоге вернулся в Одессу. Вот подсказать бы ему тогда, куда лучше пойти работать. Но сейчас уже ничего не поменяешь...

2000 год. Илья Цымбаларь на тренировка «Локомотива». Фото Александр Вильф

Зимой 2000-го Цымбаларь вернулся в «Спартак». Всего на пару дней

До конца 1999 года Цымбаларь так и не нашел себе новый клуб. Ездил на переговоры в Самару, появлялись слухи об интересе к нему из Израиля, но конкретики не было.

Новость начала февраля 2000 года прозвучала как гром среди ясного неба. Цымбаларь присоединился к «Спартаку» на сборе в Турции! Неужели Романцев решил вернуть его в команду? Илья провел с красно-белыми пару тренировок и принял участие в контрольном матче с БАТЭ (4:0), выйдя на замену на 71-й минуте, после чего дал небольшое интервью ныне обозревателю «СЭ», а в то время пресс-атташе «Спартака» Александру Львову.

— Ожидали такой поворот событий?

— Признаюсь, нет. В пятницу совершенно неожиданно позвонил Олег Иванович и сказал: «Бери билет, прилетай, будем разговаривать и готовься к работе».

— А до этого сами не пытались переговорить с Романцевым?

— Только однажды — сразу же после случившегося в октябре. Приехал специально на базу, но в последний момент посчитал: все-таки необходимо, чтобы прошло какое-то время. Недаром говорят, что оно лечит.

— Обида за происшедшее осталась?

— У Романцева я провел в «Спартаке» достаточно лет, чтобы понять, насколько, несмотря на свою предельную требовательность, а порой и жесткость, он принципиален во всем, что касается интересов команды. И никогда не пользуется своим положением для сведения личных счетов. Вот почему причины происшедшего мы должны искать прежде всего в самих себе.

— Предложения из-за рубежа были?

— Да, из Израиля, где мне предложили контракт с «Маккаби» из Хайфы. Но некоторые его пункты меня не устроили. К тому же рассчитывал, что мной заинтересуются более серьезные клубы.

— А почему вас не устроил вариант с «Крыльями Советов», который возник зимой?

— Я действительно летал в Самару по приглашению Александра Тарханова. Руководство клуба встретило меня тепло, по-доброму. Но в последний момент я понял, что не смогу играть против «Спартака» за другую команду. (Уйдя из «Спартака», Цымбаларь лишь однажды сыграл против красно-белых — в октябре 2001 года, когда защищал цвета «Анжи». — Прим. «СЭ»)

В расположении «Спартака» Цымбаларь пробыл недолго. Уже через несколько дней отправился обратно в Москву, куда на переговоры должны были прилететь представители японского клуба.

— Помню, как Илья тогда ненадолго вернулся в «Спартак», — рассказывал Юрий Васильков. — Провел одну-две тренировки — вроде, ничего выглядел. А потом сыграл в контрольном матче, и мы увидели, что у него нет уже последней пятой скорости. Резкость пропала. Он мог бы свободно играть в другой команде, но не в «Спартаке». В середине таблицы его на руках носили бы. А нам нужно было побеждать здесь и сейчас. У Ильи объективно уже не получалось... И он не обижался, все понимал. Неконфликтный человек, никогда не буянил. Себя не запускал. Не помню, чтобы его штрафовали за лишний вес. Жил своей жизнью. Глубоко семейный парень. Он ценил дружбу, никогда никого не подставлял и никого не предавал! Все равно карьера у Ильи очень счастливая. Его очень любили. Он до сих пор остается нашим светлым пятном. И так будет всегда...

«Как сложилось, так и сложилось. Никаких обид у меня нет»

— Не считаете, что люди, которые столько сделали для «Спартака» — и вы, и Тихонов, — должны были уходить по-другому? - спросили Цымбаларя в 2003 году.

— (После паузы.) Как сложилось, так сложилось. Никаких обид на «Спартак» у меня нет. А потом добавил: «Психологически чувствовал себя немного не в своей тарелке. Обстановка была уже не та, что прежде. Пришли молодежь, легионеры... Из той чудесной команды, с которой в середине 90-х мы навели шороху в Европе, не осталось практически никого».

В Японию он так и не уехал и в начале марта 2000 года подписал однолетний контракт с московским «Локомотивом». Журналисты, понятное дело, при первом удобном случае расспрашивали Илью про его прежнюю команду.

— Это чувство сложно описать словами. Отдать «Спартаку» столько лет и внезапно быть выставленным на трансфер... — вздыхал хавбек. — Это тяжело. Нет, я не обижался, но легче от этого не было. К счастью, теперь все позади. Я уже привык к новому коллективу.

Впрочем, в составе железнодорожников он не смог вернуться на свой былой уровень. По сути, Цымбаларь вспыхнул только в финале Кубка России с ЦСКА (3:2), забив второй гол железнодорожников в той встрече. В целом же, его статистика оставляла желать лучшего: 10 игр в чемпионате, ноль голов, ноль результативных передач. В сезоне-2000 он пропустил два дерби со «Спартаком» из-за травм.

— В «Локомотиве» не принят «индивидуальный подход» — либо ты устраиваешь, либо нет, — так объяснял свой невысокий КПД Цымбаларь в интервью «СЭ» уже после завершения игровой карьеры. — Силовая борьба, длинные передачи... Я не вписался. Был постоянный дискомфорт — по игровой тактике. Хочу дать короткий пас, а наш игрок ждет длинный, потому что в «Локомотиве» так заведено. Было тяжко — я никогда в жизни столько не бегал. Мы с Семиным оба ошиблись, каждый по-своему. Кроме «Локомотива» приглашал меня еще Газзаев в «Динамо» — туда я не пошел как раз по этой причине. Все знают, какие у Валерия Георгиевича предсезонки. Сплошной атлетизм... Я просто физически не выдержал бы. В «Локомотиве» столкнулся с тем же. И я, и Семин понимали, что так лучше для всех. Мы до сих пор в нормальных отношениях, я даже на базу иногда приезжаю. Гена Нижегородов женат на сестре моей жены — беру у него пропуска на стадион. А когда Юрия Палыча встречаю, долго и по-доброму разговариваем. Никаких проблем. «Локомотив» — тоже моя команда. Не только полгода жизни.

Футбольной общественности, болельщикам тяжело было свыкнуться с мыслью, что Цымбаларя больше нет в «Спартаке», и это порождало немало курьезных случаев.

— Уже выступал за «Локомотив», на игре в Нижнем Новгороде выпускают вместо меня Харлачева, и диктор объявляет: «В команде «Спартак» замена...» Слышали бы вы тот хохот на трибунах! А у меня немножко екнуло внутри... — вспоминал Илья. — В Махачкале поначалу случалось слышать: «Сегодня «Спартак» играет? А что Цымбаларь здесь делает?» Я часто мыслями возвращаюсь к 95-му году, той фантастической команде и Лиге чемпионов. К шести победам в шести матчах. Вспоминаю еще битву против «Реала» — даже не потому, что тогда гол забил... В том матче мы многое доказали. Какое же мы удовольствие получали от спартаковской игры!