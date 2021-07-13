Лунев поехал покорять бундеслигу. А как там играл Черчесов?

Стани был первым российским вратарем в чемпионате Германии.

Пожалуй, второй по значимости российской футбольной новостью последних дней стал переход голкипера Андрея Лунева в «Байер». Пальму первенства удерживает Станислав Черчесов, покинувший пост главного тренера сборной России. Он, кстати, был первым российским вратарем, который попробовал свои силы в немецкой бундеслиге. Вспоминаем, как это было.

«Не сразу согласился поехать в Дрезден. «Спартак» был на первых ролях в Европе»

29-летний спартаковец Черчесов перешел в дрезденское «Динамо» 7 июля 1993 года, подписав с немецким клубом трехлетний контракт. Сумма трансфера составила около 250 тысяч марок. По признанию самого голкипера, он далеко не сразу принял решение о переезде.

— «Тебе в сентябре 30, — сказал мне Романцев. — На вратарей, как ты знаешь, за рубежом большого спроса нет. А тут конкретное предложение из бундеслиги. Поэтому решай сам», — говорил Черчесов в интервью корреспонденту «СЭ» летом 1993 года.

— И вы быстро приняли решение?

— Быстрые решения я только в воротах принимаю, где думать некогда. А здесь было время на раздумья. Нет, я дал согласие далеко не сразу.

— И что же вас останавливало?

— Ну, во-первых, я не мог себя представить в воротах какого-либо другого клуба, кроме «Спартака». Во-вторых, хотелось еще раз вместе с командой попробовать свои силы в Кубке чемпионов. Тем более что нынешний «Спартак» — один из ведущих клубов Европы.

— Но вас же ждала бундеслига!

— Меня поджидала команда, которая стартует в чемпионате Германии с дефицитом в четыре очка. (За махинации с фальсификацией документов для оформления лицензии дрезденский клуб ждало суровое наказание. — Прим. «СЭ».)

— Но вы все же рискнули.

— Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

— Не вам это говорить. Вы хотя бы один глоток шампанского в жизни сделали?

— Если и сделал, то только один.

Равнодушное отношение Черчесова к спиртному — не пустые слова. Вот что, в частности, вспоминал экс-форвард дрезденцев Флориан Вайхерт: «Он всегда был немного на взводе. Хотел только побеждать. Всегда! Его честолюбие проявлялось даже в том, как он относился к своему языковому барьеру. Эта ситуация только сделала его сильнее. Интересно, что, всегда находясь на взводе, Стани при этом контролировал себя в быту и не позволял себе алкоголь».

«На тренировках два часа лупят по твоим воротам — потом рук не чувствую»

Главный тренер «Динамо» Зигфрид Хельд сразу дал понять, что видит россиянина первым номером своей команды: «Мы взяли Черчесова не для того, чтобы усадить его на скамейку запасных, а связываем с ним большие надежды».

Это вызвало панические настроения у конкурента Черчесова Рене Мюллера.

«Не понимаю, почему меня отодвинули в сторону! Для этого я не вижу никаких веских причин. Но я еще докажу, что гожусь для бундеслиги! На территории Восточной Германии сейчас полно безработных. Не пополнить бы и мне их армию... Известно, что труднее всего устроиться тем, кому за 35 лет, а мне как раз столько», — заявил тогда идол футбольных болельщиков бывшей ГДР, который провел за сборную этой уже несуществующей страны 46 матчей.

Черчесов дебютировал за дрезденцев в Кубке Интертото против швейцарского «Аарау». И не пропустил. В бундеслиге дела пошли похуже. В стартовой игре чемпионата «Динамо» поделило очки с «Лейпцигом», а наш голкипер трижды вынимал мяч из сетки — 3:3.

— А я предупреждал Стаса: это тебе не российский чемпионат, где защитники «Спартака» ближе чем на 30 метров не подпускают игроков к твоим воротам, — подкалывал Черчесова форвард сборной России и «Карлсруэ» Сергей Кирьяков.

— Все нормально, потихоньку осваиваюсь. Но рук иногда в раздевалке не чувствую — бьют тут подходяще. Лупят два часа по твоим воротам — не соскучишься, — рассказывал Черчесов о своих первых впечатлениях от пребывания в новом клубе. — У Мюллера есть одно преимущество: Рене знает немецкий футбол изнутри, а я поверхностно. В Союзе я знал всех игроков высшей лиги, знал, от кого чего ожидать, а Германия — это в основном для меня темный лес. Я попросил тренера дать мне кассеты с играми минувшего чемпионата, чтобы знать, кто чем дышит. Ведь в бундеслиге есть целые команды, которые я ни разу не видел. Я с большим интересом узнал, что в бундеслиге при подаче углового лучше находиться у ближней штанги. В России, как правило, я отправлялся к дальней.

Во втором туре «Динамо», имея серьезное игровое преимущество, все же уступило «Дуйсбургу» (0:1). Фанаты дрезденцев в ярости устроили погром в городе. Как отмечало агентство DPA, «над Черчесовым, хоть он и не виноват в последней неудаче, сгущаются тучи. Если дело пойдет так и дальше, то российский голкипер станет козлом отпущения и вторым вратарем, а Мюллер вернет себе место в составе».

В третьем туре «Динамо» попало под каток «Баварии» — 0:5. В пятом получило еще четыре пробоины от Дортмунда — 0:4. Причем в той встрече Черчесов отразил пенальти, однако потерял место в составе.

— А началось все с того, что я уехал в сборную России, которая готовилась к отборочному матчу с венграми, — рассказывал Черчесов в интервью «СЭ». — Перед отъездом знающие люди сказали мне: «Вернешься — стоять не будешь».

— Почему?

— Мне сказали, что если команда вместе с Рене Мюллером сыграет лучше, то место в воротах будет отдано ему. Так и получилось. Когда я вернулся, тренер заявил, что Мюллер хорошо себя проявил: «А у тебя еще нет должного взаимопонимания с защитниками. Ты руководишь ими не слишком хорошо». Мне оставалось, стиснув зубы, тренироваться. В душе я был уверен, что рано или поздно получу свой шанс.

Станислав Черчесов. Фото Kicker.de

«Молодой Стани сейчас вряд ли получил бы шанс в бундеслиге»

А вот как в книге журналиста Ивана Жидкова «Стани, Стас Саламыч» рассказывает о той конкуренции Мюллер:

— На линии он был великолепен, но вот его способности полевого футболиста были весьма ограничены. Молодой Стани сейчас вряд ли получил бы шанс в бундеслиге. Но когда мы играли вместе в «Динамо», это был отличный вратарь. Прекрасная реакция, чтение игры, выбор позиции — класс! Но по каким-то причинам в Советском Союзе считалось, что вратарям не стоит обращать внимание на игру ногами. По моему мнению, ничего не изменилось и по сей день. И в то время, когда мы со Станиславом конкурировали, я обращал внимание именно на это, ведь как полевой футболист я был весьма неплох. Считаю, что по этому качеству я Стани опережал.

Игра ногами действительно не являлась козырем Черчесова. Вот воспоминания бывшего игрока и тренера дрезденцев Ральфа Минге:

«Динамо» играло в Менхенгладбахе (это уже второй сезон Черчесова в Германии. — Прим. «СЭ»). Матч только начался, и мы с тогдашним главным тренером Зигфридом Хельдом не успели даже выйти из подтрибунного помещения, как Черчесов заигрался с мячом и буквально вложил его в ногу находившемуся рядом с ним шведу Мартину Далину... Зигги даже не понял, что произошло. Только повторял: «Нет, ты только скажи, что Стани сейчас сделал?» Ничего не поделаешь — розыгрыш не был его коньком. При этом сложные ситуации всегда становились вызовом для Стани».

Кроме того, по мнению Мюллера, на первых порах на игре Стани сказывался языковой барьер:

— Естественно, в первое время ему сильно мешало незнание языка. В этом случае трудно организовать оборону. Мы пропускали очень много голов именно из-за его недопонимания с защитниками. С шестого тура я снова встал в ворота, и дела пошли лучше.

— То, что я оказался на территории бывшей ГДР, а не сразу в Западной Германии, безусловно, мне помогло, — считал Черчесов. — Все-таки врач говорил по-русски и еще кто-то. Я общался по-английски, кстати, у местных это получалось плохо. А через два месяца уже местному телевидению интервью давал на немецком. И при этом сам не знал, что говорю, но говорил! Не стесняясь!

Станислав Черчесов.

«Ну и самолюбие у него было!»

Черчесов почти два месяца просидел в запасе. Перед матчем с «Байером» в конце октября Мюллер травмировался на тренировке. Стани получил шанс и воспользовался им сполна, став лучшим игроком той встречи — 1:1.

— Ну и самолюбие у него было! — признавал Мюллер в книге «Стани, Стас, Саламыч». — Все делал, чтобы показать тренеру, что место в воротах — его. Счастливым совпадением для него стало то, что я не смог сыграть с «Байером» из-за травмы, а Стани творил чудеса. Как бы там ни было, мы уважительно относились друг к другу. На выездных матчах жили в одном номере. Он был довольно тихим, но если что-то произносил, то попадал в цель.

До конца сезона Черчесов больше не дал тренеру повода произвести замену на последнем рубеже. С ним в воротах «Динамо» выдало 10-матчевую беспроигрышную серию. Кроме того, дрезденцы вышли в полуфинал Кубка Германии, по пенальти одолев «Байер».

— Фанаты «Динамо» считали Черчесова лучшим игроком команды, — вспоминал экс-тренер дрезденцев Ральф Минге. — Стани оказался отличным парнем, в хорошем смысле сумасшедшим. В первую очередь у него были невероятная реакция и острое чтение игры. Сложно забыть сцену из кубкового матча с «Байером», когда Павел Халап попытался исполнить пенальти, как его соотечественник чех Антонин Паненка в финале чемпионата Европы-1976, — отправил мяч по дуге в центр ворот. Но Черчесов остался стоять на месте и поймал намертво. Он здорово умел предугадывать действия соперников.

Самый надежный в бундеслиге

По итогам первой части сезона немецкие эксперты назвали Черчесова самым надежным вратарем бундеслиги.

— Подсчитали, сколько раз мне били по воротам, — объяснял Черчесов корреспонденту «СЭ». — Оказалось — 89. Затем определили, сколько раз я отбил. Выяснилось — 72. Такую же операцию провели с моей игрой на выходе из ворот. И вот получился искомый результат. Но нам гораздо важнее было бы иметь хороших нападающих. Почему в «Баварии» дела идут хорошо? Не из-за отличного голкипера, а из-за великолепных форвардов. Да, скажем, я неплохо отбиваю мячи. Но ведь должен быть и тот, кто умеет их забивать!

Любопытно, что вечный конкурент Черчесова по сборной России Дмитрий Харин, выступавший в то время в лондонском «Челси», сетовал на точно такую же проблему:

«Лишь один наш форвард показывает приличную игру. Даже Тони Каскарино, известный нападающий сборной Ирландии, и тот «мертвый». Его уже давно хотят продать куда-нибудь, да только кому он такой нужен? Но и другие игроки не лучше. Ни пас толком отдать не могут, ни принять, ни ударить, ни навесить».

Сам Черчесов считал лучшим голкипером бундеслиги того сезона Оливера Кана из «Карлсруэ», который в следующем году уже защищал цвета «Баварии».

На финише чемпионата дрезденцам удалось сохранить прописку в бундеслиге во многом благодаря Черчесову. В трех из пяти последних игр он не пропустил. Команда в итоге заняла 13-е место.

«Дасаев выше, а я резче»

Позже корреспондент «СЭ» попросил Черчесова ответить на вопрос, что же дал ему немецкий опыт.

— В Германии я стал конкретнее на поле, — подчеркнул будущий главный тренер сборной России. — Раньше иногда я не мог мгновенно решить, выйти вперед или остаться на месте, отбить мяч или поймать, переправить его туда или сюда. За рубежом так играть нельзя, особенно если выступаешь в слабенькой команде. Если идешь на выход — значит, идешь, коли ловишь мяч — то ловишь. Нельзя пойти на мяч, а потом передумать и вернуться, показав всем свою неуверенность. А если твоя ошибка обернется голом, у тебя не будет никаких шансов сохранить место в воротах на следующий матч. В европейских клубах не принято оправдывать свои просчеты ошибками защитников. Если ты пропустил мяч, который должен был взять, это твоя ошибка, но не преступление. Любой вратарь может допустить просчет — ну, скажем, раз в десять игр.

— С таким внутренним настроем вы, наверное, могли бы стать и нападающим.

— А я раньше играл в поле. Однажды в юношеском турнире в семи играх забил 14 мячей. Сейчас этот навык ушел.

— А есть вратари, у которых вы могли бы чему-то научиться?

— Конечно. И, на мой взгляд, вовсе не обязательно учиться только у Пфаффа или Шумахера. Я, кстати, не знаю, что бы я мог взять у Пфаффа. Да, он хороший вратарь, но еще и шоумен. Я же далек от шоу и рисовать что-то специально для публики не могу.

— А вы никогда не представляли себя Дасаевым? Не говорили себе: «Я — Дасаев»?

— Нет. Мы с Ринатом совершенно не схожи. Он выше меня ростом, а я быстрее и резче его.

Станислав Черчесов в дрезденском "Динамо". Фото из личного архива Станислава Черчесова

«Лидеров распродали и купили большого любителя алкоголя...»

В сезоне-1994/95 дрезденцы стартовали с домашней ничьей с «Вердером» (1:1).

«Как хорошо для «Динамо», что у этого клуба в воротах стоит такой классный вратарь, как Черчесов. Только он спас саксонцев, когда никем не прикрытый Вотава бил с 10 метров», — писало издание Bild.

Черчесов продолжал оставаться железным первым номером. По ходу сезона он лишь дважды уступил место в воротах австралийцу Марку Шварцеру - будущему голкиперу «Фулхэма», «Мидлсбро» и «Челси».

Однако в целом дела у «Динамо» шли неважно. Клуб погряз в долгах, в команде сменилось три главных тренера, сказывались проблемы с составом. Чуть позже президент дрезденцев сел в тюрьму за мошенничество.

— Болельщики «Динамо» очень недовольны президентом клуба, — рассказывал Черчесов в интервью «СЭ» в апреле 1995 года. — Они никак не могут взять в толк, как можно было так оголить команду. Когда я вернулся с чемпионата мира в США, то с удивлением узнал о распродаже ведущих игроков. И кого же мы получили взамен? Купили за два миллиона марок четырех футболистов с сомнительными репутациями. Один из них Андреас Зассен. Я его очень редко вижу в команде, а в последние 10 дней он вообще исчез. Я не знаю всех деталей, но, судя по всему, новичок оказался большим любителем алкоголя. (Зассен, поиграв в «Байере», «Гамбурге», дрезденском «Динамо» и «Днепре», завершил карьеру в 29 лет, а в 36 умер во многом из-за нездорового образа жизни. — Прим. «СЭ»).

— Выживет ли «Динамо» в бундеслиге?

— Травмированных столько, что непонятно, как мы дотянем до конца первенства. В команде нервная обстановка. За два года, что я нахожусь в «Динамо», ни разу не было разбора прошедшего матча. Мне приходится заниматься этим самостоятельно: прошу операторов дать мне кассету, по несколько раз перематываю, делаю для себя заметки. Я был потрясен, узнав от одного знакомого журналиста, что клуб может не только вылететь во вторую бундеслигу, но и вообще скатиться до региональной. Немецкий футбольный союз имеет право за долги лишить нас лицензии.

Дрезденцы одержали всего четыре победы в чемпионате. В 32 матчах Черчесов пропустил 63 мяча. Команда закономерно заняла последнее место в бундеслиге.

У Черчесова еще действовал контракт с «Динамо», но он отправился в аренду в московский «Спартак». И не прогадал. В составе красно-белых голкипер принял непосредственное участие в историческом достижении команды Олега Романцева — 6 побед в 6 играх группового турнира Лиги чемпионов.

Зимой 1996 года он уже поехал пробовать свои силы в другой бундеслиге — австрийской, подписав контракт с «Тиролем».

Интересно, какую историю напишет в Германии Лунев?