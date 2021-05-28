«Рубин» нашел замену Кварацхелии. Какие еще трансферы готовят в Казани?

Инсайды «СЭ».

Собкор «СЭ» в Казани Владислав Зимагулов рассказывает, как «Рубин» проведет летнюю трансферную кампанию. Первый новичок уже известен — Сеяд Хакшабанович, и он заменит Хвичу Кварацхелию.

«Рубин» искал замену Кварацхелии полгода

Казанцы в четверг объявили о переходе черногорского атакующего хавбека Седа Хакшабановича, с которым подписан контракт на пять лет. По данным «СЭ», «Рубин» заплатит за его трансфер около 6 миллионов евро: сумма будет выплачиваться траншами в течение нескольких лет.

Хакшабанович — фланговый атакующий игрок, который ярко себя проявил в шведском «Норрчепинге». Казанцы давно изучают этот рынок: оттуда «Рубин» подписал Старфельта, Абильдгора, которые здорово вписались в состав и провели отличный сезон. Как нам рассказали в клубе, 22-летнего новичка вели почти полгода, а финальные переговоры шли последние две недели. С игроком, как всегда, лично общался Слуцкий, который объяснил преимущества перехода в клуб из Казани. Важный фактор — при тренере раскрывается много молодых игроков: Эдегор, Головин, Кварацхелия. Для Хакшабановича это важно, поскольку через «Рубин» он хочет попасть в топ-чемпионат Европы.

«Рубин» хотел, чтобы игрок приехал к началу сборов, в середине июня уже пройдя медосмотр и заключив контракт. Любое промедление могло бы привести к тому, что игрока уведут другие клубы. Интерес был из Европы, в частности от «Милана», а в РПЛ — от «Краснодара».

Сеяд — это, по сути, прямая замена Хвичи Кварацхелии, который близок к уходу из «Рубина». «СЭ» весной писал, что казанцы готовятся к его продаже летом за сумму от 20 миллионов евро. Пока в офисе клуба нет официальных запросов, но представитель игрока Мамука Джугели общается с несколькими клубами Европы на предмет трансфера.

Кого еще подпишет «Рубин»?

Еще один большой трансфер «Рубина», который планируют оформить до старта летних сборов, — переход нападающего Эрика Рамиреса из словацкого клуба «ДАК». Это лучший бомбардир чемпионата с 16 голами в 30 матчах. По нашим данным, 22-летний венесуэлец пока не прошел медосмотр, но клубы близки к завершению сделки. Так, и игрок уже попрощался с болельщиками после очередной игры за клуб. Трансферу может помешать только форс-мажор.

В соцсетях и Telegram-каналах прошла информация о том, что «Рубин» продает лучшего бомбардира прошедшего сезона Деспотовича в «Краснодар», и с этим якобы связано подписание еще одного форварда. По информации «СЭ», «Рубин» не продает серба и не ведет никаких переговоров о его продаже.

Легионеров в «Рубине» после трансфера Рамиреса вряд ли стоит ждать. Казанцы активно ведут российский рынок. В частности, клуб по-прежнему следит за ситуацией с 20-летним Данилом Хлусевичем. По данным «СЭ», казанцы не отказались от идеи его подписать и ведут переговоры с игроком тульского «Арсенала».

23-летний Роман Ежов из «Крыльев Советов» также находится в сфере интересов «Рубина». Клуб пока далек от подписания хавбека, но уже активно его изучил и хочет видеть в команде. Вопрос только в цене и запросов самого Ежова.

Также казанцы подпишут еще одного российского защитника. Как сообщило казанское медиа «БИЗНЕС Online», Константин Нижегородов из немецкой «Ганзы» перейдет в «Рубин». По данным «СЭ», клубы действительно близки к соглашению. 18-летнего защитника, который в этом году был на просмотре в ЦСКА, видят в первой команде «Рубина».

А как же лимит на легионеров? В Казани уже перебор

С учетом подписания Хакшабановича, возвращения из аренды в «Роторе» Зурико Давиташвили, восстановления от травмы японца Мацуки Сайто в «Рубине» уже 11 иностранцев на контракте. И от трех клубу придется отказаться из-за лимита на заявку.

Даже с учетом вероятной продажи Кварацхелии все равно это большой перебор. Но времени до формирования итоговой заявки еще много, и пока в «Рубине» лишь примерно знают, кто покинет клуб.

По данным «СЭ», казанцы категорично против переходов Деспотовича и Абильдгора. По остальным игрокам клуб допускает возможность продажи или аренды. Помимо Хвичи, устойчивый интерес среди легионеров есть к Уремовичу. Капитан команды надеется сыграть на Евро-2020 за сборную Хорватии и активно занимается восстановлением после травмы колена, полученной в концовке сезона. В «Рубине» считают, что игрок готов для перехода на новый уровень, и, если поступит хорошее предложение, хорвата отпустят. Бегич, Старфельт, Грицаенко и потенциальный новичок Нижегородов — позиция центрального защитника в клубе явно не проблемная.

Но конкретных решений, кто точно уйдет, в «Рубине» пока не принято. Четкое понимание есть только по Кварацхелии, в уходе которого в клубе практически не сомневаются. Вот от чьей продажи будет сильно зависеть формирование заявки на сезон.