О дерби «Спартак» — «Динамо», отказе Дзюбы от сборной и увольнении Николича.

Георгий Ярцев — возможно, лучший пример того, что людей из тренерской профессии время не меняет: все такой же взрывной, резкий в суждениях, категоричный в оценках. Особенно когда речь заходит о его «Спартаке», «пионеротряд» которого он четверть века назад привел к золотым медалям.

Теперь о чемпионстве легендарного клуба все больше говорят, шелестя воспоминаниями. И прикидывая, кто станет очередным спасителем. Еще недавно казалось — дни провалившего старт Руя Витории сочтены. Но все перевернула победа в Неаполе.

«Игроки «Наполи» не восприняли «Спартак» всерьез — победить помог их быстрый гол»

— Ожидали от хромавшей на старте команды Витории такой прыти? — спрашиваю у Ярцева.

— Счета такого не ожидал. Но победе не удивился, хотя многие нас заранее хоронили. А после домашнего поражения от «Легии» не восприняли «Спартак» всерьез и футболисты «Наполи». Иногда такое случается даже с такими профессионалами. А их в команде Спаллетти хватает — победители Евро Ди Лоренцо с Инсинье, поляк Зелиньский, купленный за 70 миллионов Осимхен, Руис.

К тому же злую шутку с итальянцами сыграл их быстрый гол, после которого они посчитали, что и дальше все пойдет под их диктовку. Наших же ребят такое начало только разозлило. Они заиграли зло и азартно.

— Многие считают, что все сложилось в пользу «Спартака» из-за раннего удаления Руя.

— Конечно, это дает определенное преимущество. Но футбол — не хоккей, где потеря одного игрока — почти приговор. И с такими умельцами, да еще и ведя в счете, «Наполи» вполне мог довести дело до победной концовки. Но «Спартак» не позволил. За счет активности Умярова, Мозеса и молодого Литвинова он сумел захватить середину. А подключения Айртона, Жиго и Джикии вносили хаос в оборону хозяев. К тому же в ударе оказался Промес, дубль которого стал для «Наполи» ледяным душем.

— Что помешало «Спартаку» так же начать чемпионат?

— Думаю, сыграло то, что Витория готовил к сезону один состав, а начал его с другим, в который из сборных вернулись Джикия, Зобнин, Соболев, Промес, Крал, Ларссон. Они приехали в разном состоянии — кто-то не был готов физически, кто-то эмоционально. А ведь все они из тех, через кого строится игра. И пока сборники набирали форму, «Спартак» буксовал: провалил в Лигу чемпионов, проиграв «Бенфике», уступил скромной «Легии» в Лиге Европы, проиграл дома «Нижнему Новгороду» и «Сочи». К чести Федуна, он не поддался поднятой в СМИ и фанатами панике, проявил терпение, продолжив доверять тренеру.

— Победы над «Уфой», «Наполи» и «Ахматом» уже дают право считать, что игровой кризис позади?

— Вполне. И то, как команда выглядела в этих встречах, только убеждает, что это так. К тому же удачно вписались в состав защитник Кофрие и молодой хавбек Литвинов. А Промес с Соболевым уже в шаге от выхода на оптимальный уровень. Все это должно придать игре еще больше уверенности, чтобы двигаться вперед. Тем более что ушли в прошлое создававшие нервозность дрязги внутри клуба.

— В субботу у «Спартака» дерби с «Динамо». В чем плюсы и минусы команды Сандро Шварца?

— Главный козырь — появление интересной молодежи: Тюкавина, Захаряна, Грулева, Евгеньева. Видно, что они рвутся в большую игру, хотят поскорее стать своими. На это уже обратил внимание Карпин, который определил Захаряна с Тюкавиным и Евгеньевым в список сборной. Большая заслуга в появлении новой динамовской волны Сандро Шварца, не побоявшегося с ходу доверить ей место в составе. Хотя для тренера, только принявшего команду, это серьезный риск. Плюс сработала оперативная селекция, благодаря которой появились кандидаты в сборную Фомин с Макаровым, хорват Моро, поляк Шиманьски. «Динамо» уже смело смотрит в будущее. И может всерьез проверить, действительно ли «Спартак» вышел из кризиса.

— Вы ничего не сказали о минусах «Динамо».

— Прежде всего, это нехватка опыта, свойственная молодежи. Только этим объясняются домашние срывы с «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». В них сгубило бившее через край желание победить, что заставляло терять игровую нить, рождало нелепые ошибки. Чего соперники не прощали. И на фоне принципиальной победы над ЦСКА и лихой ничьей с «Локомотивом» нелепые домашние проколы стоили важных очковых потерь. Без них «Динамо» вполне могло бы опередить «Зенит» и лидировать.

— Насколько нынешняя игровая оснащенность Захаряна позволяет ему усилить атаку сборной?

— Если Карпин протянул руку 18-летнему парню, значит, верит в него. И это уже говорит о многом. У Арсена есть все: скорость, техника, голова, чувство партнера. Думаю, его идеальная позиция — чуть позади атаки, с выходом на переднюю линию. У нас так действовал Валера Кечинов, проходы которого из глубины просто разрывали оборону. Ясно, что Захарян один из тех, с кем Карпин связывает надежды. Не случайно со словаками бросил его в бой. Выходит, не зря — ведь Шкриньяр забил в свои ворота именно после прострела Арсена. Атаке сборной сейчас такие смельчаки нужны.

«Отказ Фернандеса и Дзюбы — две разные истории»

— Смельчаки сборной нужны и на фоне отказа Дзюбы. Как вы восприняли решение Артема?

— С некоторым удивлением, поскольку на моей памяти ничего подобного прежде не случалось.

— А как же Марио Фернандес?

— Насколько я понял, там совсем другая история. Ведь в письме к болельщикам Марио объяснил, что в 31 год и с постоянными травмами ему сложно выступать за и клуб, и за сборную. Это честный и мужественный поступок. Дзюба же сослался на свое игровое состояние, хотя в матчах за «Зенит» выглядит вполне прилично. Что тут же породило кучу сплетен — обида ли это или что-то другое? Кто-то и вовсе додумался преподать все как месть тренеру за прошлое! Моментально футбол ушел на второй план — соперники сборной, ее состав, как ей предстоит играть. Зато каждый день Карпина засыпали одними и теми же вопросами про Дзюбу.

— При этом Карпин уже сказал, что уговаривать играть за сборную никого не будет.

— И как главный тренер имеет на это право. Вспомните, как точно так же при Черчесове обсуждалось, действительно ли Дзюба покидал сборную из-за травмы — или это тоже было реакцией на какую-то обиду. Это я к тому, что для кого-то гораздо интереснее не сам футбол, а возможность покопаться в грязном белье. В случае с Дзюбой я не берусь судить, обижен ли он на Валерия Георгиевича или есть другие причины. Хотя, наверное, поговорить с Артемом все-таки Карпину стоило. Но это сугубо личное дело тренера и его право на решение.

— Кстати, о тренере и его решениях. Как вам на фоне всех этих событий расставание «Локомотива» с Николичем?

— Думаю, оно уже никого не удивило. Ведь и в самом клубе частые кабинетные перемены давно не новость. Еще недавно Николича называли тренером месяца, с которым команда девять матчей шла без поражений. Но стоило проиграть «Лацио» и «Ростову», как ему показали на дверь. Разом, позабыв про добытые с ним Кубок и бронзовые медали.

— До Николича убрали Семина, при котором «Локомотив» выигрывал золото, Кубок и трижды выходил в Лигу чемпионов.

— И ведь ни у кого из начальников не дрогнула рука лишить работы легендарного тренера. Считаю его уход потерей для всего российского футбола. Не сомневаюсь, у этой истории есть свои подводные камни. И когда Палыч не захотел мириться с тем, что ему навязывали, сразу же вспомнили о его возрасте. Хотя тренер — это прежде всего результат, который Семин с блеском давал. Но, похоже, клубное начальство устраивают только те тренеры, которыми можно легко управлять.

— Николич такой?

— Не берусь судить. Но если и от него избавились, когда команда шла в двух очках от второго места, то, может, и он свою позицию решил высказать.

— Летом «Локомотив» потратил под 30 миллионов евро — больше всех в лиге. Не удивило, что при этом клуб расстался с ключевым хавбеком Крыховяком, молодым Мухиным и вратарем Коченковым, оставив дублером Гильерме 17-летнего Худякова?

— Удивило, поскольку в сравнении с теми, кто пришел, на мой взгляд, клуб явно потерял. Что, кстати, уже начало сказываться. Не исключено, что это могло сыграть свою роль и в конфликте руководства с Николичем, без согласия которого, возможно, приобретались футболисты. Сейчас начинать с чистого листа придется уже загадочному немцу Маркусу Гисдолю. Но, как говорится, хозяин — барин. Я же никогда коллег не обсуждаю. Ясно только, что теперь «Локомотиву» предстоит очередная перестройка.

— А вот в ЦСКА этот процесс, похоже, продолжается. Насколько его усложняет то, что команду возглавил не имеющий тренерского опыта Алексей Березуцкий?

— Начинать всегда непросто. Да еще в клубе с такими амбициями. Но Алексей прошел школу таких специалистов, как Артур Жоже, Валерий Газзаев, Хуанде Рамос, Леонид Слуцкий. Плюс знание нынешнего коллектива изнутри. А это очень важный момент. Мне нравится, как он ведет игру — не суетится, не впадает в панику. Ну и конечно, ему очень помогает налаживать контакт с футболистами собственный авторитет игрока с большой буквы. Для молодых Мухина, Облякова и Дивеева общение с такой личностью — редкая возможность быстрее окрепнуть и понять, что им необходимо для движения вперед. Правда, Березуцкому не повезло, что его приход совпал с потерей Влашича, через которого выстраивалась игра. Хавбека такого уровня в средней линии у армейцев не наблюдается. А возвращение былых кондиций опытным Дзагоевым пока идет ни так быстро, как хотелось бы. И здесь надежда на скорую акклиматизацию интересного Мухина.

«В этой Лиге чемпионов играет уже другой «Зенит»

— Уж у кого нет проблем с составом, так это у Семака. Недавно Кержаков сказал: с таким подбором игроков у «Зенита» нет конкурентов. Согласны?

— Мне нравится вдумчивая и уверенная работа Семака. Спору нет, у него хороший выбор футболистов. А это позволяет маневрировать составом. Скажем, чуть подсел Дзюба — Семак подтянул к атаке Ерохина. Надо было дать перевести дух Азмуну — и здесь без проблем. В распоряжении Сергея очень качественные исполнители, к которым еще добавился Клаудинью. Но большие мастера, как правило, это еще и большие проблемы. А с такими надо уметь работать. Возьмите того же непредсказуемого Дзюбу. Да и к самому Семаку требования повышенные. Не случайно Кирилл Набутов не так давно говорил: не стань «Зенит» в прошлом сезоне чемпионом, с тренером вполне могли расстаться. И это притом что он уже несколько раз делал «Зенит» чемпионом. Но даже в такой ситуации Семак продолжает свою работу на исключительно профессиональном уровне. И матчи с «Челси» и «Мальме» — лишнее тому подтверждение.

— Думаете, в этой Лиге чемпионов есть шанс увидеть «Зенит», который не похож на тот, который так бесславно провалил ее в прошлом сезоне?

— Уверен. Я это понял по первому матчу с «Челси», который питерцы провели исключительно собранно и организованно. Тактически грамотно расставив игровые акценты, они лишили «Челси» их главного козыря — быстрого перехода в атаку. И это при том, что травмы Ловрена, Караваева и Оздоева заставили Семака перекроить оборону, что в тренерском деле самый большой риск. Вот почему перевод Барриоса из середины на место правого центрального защитника поначалу казался безумием. Но тот справился с ролью идеально. Правда, для победного гола хозяевам хватило и мгновенья, когда необстрелянный Чистяков все-таки упустил Лукаку. Хотя, будь поточней Азмун с Дзюбой, команда могла бы вернуться в Питер с очками. Но и без этого было видно — прошлогодние уроки для «Зенита» не прошли даром. Что мы и увидели в следующем матче с «Мальме». И дело даже не в 4:0, а в том, что эта победа подтвердила — в нынешнем сезоне в Европе играет уже другой «Зенит».

— Раз уж упомянули Кержакова — как вам его тренерский дебют в РПЛ?

— Считаю его одним из открытий сезона. Он еще форвардом привык рисковать, всегда шел напролом. И, став тренером, не изменил себе. Не побоялся начать с тонущей в болоте «Томи». Теперь вот ставит на ноги скромный «Нижний Новгород», с которым в Москве успел обыграть «Спартак» с «Динамо», а в Казани — «Рубин». Причем с составом, больше половины которого составляют новички премьер-лиги. При этом футболисты шли именно к Кержакову. Шли потому, что за всю игровую карьеру он не дал повода усомниться в своей порядочности и умении не подводить тех, кто рядом.

— Вы несколько раз подчеркнули роль личности в тренерском деле. Сейчас в нем трудится целое поколение ваших с Романцевым игроков. А Карпин с Онопко и Писаревым возглавляют сборную. Что это — особенность спартаковского воспитания или пример учителей?

— Тренерский хлеб нелегок. Это начинаешь понимать еще игроком. А когда приходится заканчивать и ты чувствуешь, что не можешь порвать с футболом, вот тогда говоришь себе: буду тренировать! Так было у меня, у Олега Ивановича и тех ребят, которые посвятили себя профессии. Ясно, что не у всех из них все идет гладко. В нашем деле такого не бывает. Но то, что у каждого есть воспитанный в «Спартаке» характер бойца, они доказывают. Возьмите того же Стаса Черчесова, Сергея Юрана, Диму Парфенова, Андрея Тихонова, Вадика Евсеева... Всех и не перечислишь. У них и яркие сезоны были, и не очень. Но они никогда не сдавались. И мне очень жаль, что пока пропали с горизонта Димка Аленичев с Егором Титовым. А ведь именно они собирали и готовили «Спартак» к сезону, в котором Каррера стал с ним чемпионом. Печально, что об этом так быстро забыли. Но уверен — их время обязательно вернется!