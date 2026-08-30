«Спартак» — «Оренбург»: во сколько начало матча РПЛ

«Спартак» и «Оренбург» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 30 августа. Встреча пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Оренбург» можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Встреча доступна по платной подписке.

В 5-м туре «Спартак» дома победил «Зенит» (2:0), а «Оренбург» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (0:0). После пяти матчей «Спартак» набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 6 очков и 9-я строчка.

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