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Судейство

Бакаев: «Не удивлюсь, если пенальти «Динамо» было немножко придумано. Уже видели все в Воронеже»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев подвел итоги матча против московского «Динамо» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

— Вы согласны с пенальти?

— Не удивлюсь, если там немножко было придумано. Мы уже видели все в Воронеже. Это реалии нашего футбола.

— Галактионов на пресс-конференции отметил, что не может сказать команде и слова, поскольку все бились до конца. Но есть ли какие-то претензии к себе, к команде?

— К себе есть. К ребятам никаких претензий. «Динамо» не сделало ничего во втором тайме. Мы контролировали игру, но что есть, то есть.

— Больно смотреть на такую таблицу?

— Конечно, ничего не поделаешь. Надо двигаться дальше, — сказал Бакаев.

После 6 матчей «Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

29 августа «Зенит» в Воронеже обыграл «Факел» (1:0) благодаря пенальти на последних минутах встречи. Летом 2025 года Бакаев перешел в «Локомотив» из «Зенита».

(Давид Петросян)

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Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
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 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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