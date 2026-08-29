Бакаев: «Не удивлюсь, если пенальти «Динамо» было немножко придумано. Уже видели все в Воронеже»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев подвел итоги матча против московского «Динамо» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

— Вы согласны с пенальти?

— Не удивлюсь, если там немножко было придумано. Мы уже видели все в Воронеже. Это реалии нашего футбола.

— Галактионов на пресс-конференции отметил, что не может сказать команде и слова, поскольку все бились до конца. Но есть ли какие-то претензии к себе, к команде?

— К себе есть. К ребятам никаких претензий. «Динамо» не сделало ничего во втором тайме. Мы контролировали игру, но что есть, то есть.

— Больно смотреть на такую таблицу?

— Конечно, ничего не поделаешь. Надо двигаться дальше, — сказал Бакаев.

После 6 матчей «Локомотив» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

29 августа «Зенит» в Воронеже обыграл «Факел» (1:0) благодаря пенальти на последних минутах встречи. Летом 2025 года Бакаев перешел в «Локомотив» из «Зенита».

(Давид Петросян)