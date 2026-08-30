Плата — о переходе в «Динамо»: «Очень счастлив. Для меня было важно, чтоб меня встретили фанаты»

Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата прокомментировал свой переход в московское «Динамо». 30 августа Плата прилетел в Москву для завершения трансфера.

— Очень счастлив. Для меня было важно, чтоб меня встретили фанаты. Чувствую поддержку. Спасибо болельщикам. Хорошо чувствуют себя в России.

— Как тебе каравай?

— Я был голодный. Очень вкусно! Полезно, что привезли его сегодня.

— Что ты знаешь о «Динамо»?

— Знаю немного. Но это великий клуб, который всегда будет бороться за чемпионство. Хорошая команда.

— Общался с Карраскалем?

— Не только с ним, но и с Варелой. Мы играли вместе в Бразилии. Принял решение приехать в Россию. Сейчас буду держать связь с ребятами, чтобы понимать, куда сходить в Москве, в каких ресторанах покушать и чуть больше узнать о клубе.

— Карраскаль не хотел вернуться?

— Это надо спросить его.

— Ты играл с Бруну Фернандешем. Перенял ли что-то у него, сможешь использовать это в РПЛ?

— Я играл не только с ним, но с другими великими футболистами. Взял что-то от них. Все, чему я научился на протяжении карьеры, будет полезно для меня, клуба, чтобы выиграть титул.