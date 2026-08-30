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Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата прокомментировал свой переход в московское «Динамо»

Плата — о переходе в «Динамо»: «Очень счастлив. Для меня было важно, чтоб меня встретили фанаты»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата прокомментировал свой переход в московское «Динамо». 30 августа Плата прилетел в Москву для завершения трансфера.

— Очень счастлив. Для меня было важно, чтоб меня встретили фанаты. Чувствую поддержку. Спасибо болельщикам. Хорошо чувствуют себя в России.

— Как тебе каравай?

— Я был голодный. Очень вкусно! Полезно, что привезли его сегодня.

— Что ты знаешь о «Динамо»?

— Знаю немного. Но это великий клуб, который всегда будет бороться за чемпионство. Хорошая команда.

— Общался с Карраскалем?

— Не только с ним, но и с Варелой. Мы играли вместе в Бразилии. Принял решение приехать в Россию. Сейчас буду держать связь с ребятами, чтобы понимать, куда сходить в Москве, в каких ресторанах покушать и чуть больше узнать о клубе.

— Карраскаль не хотел вернуться?

— Это надо спросить его.

— Ты играл с Бруну Фернандешем. Перенял ли что-то у него, сможешь использовать это в РПЛ?

— Я играл не только с ним, но с другими великими футболистами. Взял что-то от них. Все, чему я научился на протяжении карьеры, будет полезно для меня, клуба, чтобы выиграть титул.

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ФК Динамо (Москва)
Гонсало Плата
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Плата прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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