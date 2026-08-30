«Рубин» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча РПЛ

«Рубин» и махачкалинское «Динамо» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 30 августа. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

30 августа, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Смотреть встречу онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 5-м туре «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), а махачкалинское «Динамо» дома уступило «Краснодару» (0:1). После пяти матчей «Рубин» набрал 6 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 9 очков и 5-я строчка.

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