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Рубин — Динамо Махачкала: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 30 августа 2026

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча РПЛ

Руслан Минаев

«Рубин» и махачкалинское «Динамо» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 30 августа. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо Мх

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Смотреть встречу онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 5-м туре «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), а махачкалинское «Динамо» дома уступило «Краснодару» (0:1). После пяти матчей «Рубин» набрал 6 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 9 очков и 5-я строчка.

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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