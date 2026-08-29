«Локомотив» дома проиграл «Динамо» после гола Осипенко с пенальти

«Локомотив» на своем поле уступил московскому «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол на 73-й минуте с пенальти забил защитник бело-голубых Максим Осипенко.

«Динамо» с 10 очками поднялось на пятое место в РПЛ. «Локомотив» с 3 очками остается на 14-й позиции. Железнодорожники не побеждают в РПЛ со старта сезона.

В следующем, 7-м туре «Локомотив» сыграет с «Балтикой» в Калининграде, а «Динамо» на своем поле примет «Спартак». Оба матча пройдут 6 сентября.