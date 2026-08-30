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Сегодня, 08:30
«Спартак» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 6-го тура чемпионата России.
«Спартак» — «Оренбург»: потери
У «Спартака» травмированы полузащитники Кристофер Мартинс и Даниил Зорин. У «Оренбурга» повреждение в прошлом туре получил хавбек Херссон Гонсалес.
«Спартак» — «Оренбург»: личные встречи
Москвичи выиграли последние четыре очных матча: три в РПЛ (2:0, 1:0 и 2:0), а также один в Кубке — 5 августа красно-белые разгромили соперника со счетом 5:1 (Угальде-2, Солари, Умяров, Полех — Голыбин).
«Оренбург»: форма на старте чемпионата
Команда Ильдара Ахметзянова в первом туре в меньшинстве дома выиграла у «Ростова» (2:1), после чего не побеждает. На своем поле «Оренбург» уступил «Зениту» (0:3) и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а на выезде поделил очки с «Рубином» (1:1) и «Факелом» (0:0).
«Спартак»: форма на старте чемпионата
Красно-белые в этом сезоне РПЛ выиграли четыре матча из пяти, уступив лишь «Краснодару» дома 1:2. Также на своем поле «Спартак» победил «Родину» (3:0) и «Зенит» (2:0), а на выезде переиграл «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:1).
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург»
Игру «Спартака» и «Оренбурга» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Оренбург»
Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Ильдара Ахметзянова состоится в воскресенье, 30 августа, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 мск.
В воскресенье, 30 августа, «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 6-м туре премьер-лиги.
Команды уже встречались в этом сезоне — 5 августа красно-белые выиграли дома в FONBET Кубке России со счетом 5:1. Но тогда у гостей был смешанный состав. После того разгрома «Оренбург» не проигрывает — три ничейных результата в РПЛ и победа в Кубке.
Впрочем, вряд ли «Спартак» будет обращать внимание на статистику соперника, поскольку в прошлом туре красно-белые выиграли у «Зенита», действующего чемпиона (2:0). Эта победа позволила команде Хуана Карлоса Карседо после пяти туров занять второе место в турнирной таблице.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Оренбург». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
6
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
7
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
9
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0