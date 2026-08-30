«Спартак» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 30 августа, «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 6-м туре премьер-лиги.

Команды уже встречались в этом сезоне — 5 августа красно-белые выиграли дома в FONBET Кубке России со счетом 5:1. Но тогда у гостей был смешанный состав. После того разгрома «Оренбург» не проигрывает — три ничейных результата в РПЛ и победа в Кубке.

Впрочем, вряд ли «Спартак» будет обращать внимание на статистику соперника, поскольку в прошлом туре красно-белые выиграли у «Зенита», действующего чемпиона (2:0). Эта победа позволила команде Хуана Карлоса Карседо после пяти туров занять второе место в турнирной таблице.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Оренбург». Присоединяйтесь!