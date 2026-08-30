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Сегодня, 08:30

«Спартак» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 6-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
9:00

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

9:00

«Спартак» — «Оренбург»: потери

У «Спартака» травмированы полузащитники Кристофер Мартинс и Даниил Зорин. У «Оренбурга» повреждение в прошлом туре получил хавбек Херссон Гонсалес.

8:50

«Спартак» — «Оренбург»: личные встречи

Москвичи выиграли последние четыре очных матча: три в РПЛ (2:0, 1:0 и 2:0), а также один в Кубке — 5 августа красно-белые разгромили соперника со счетом 5:1 (Угальде-2, Солари, Умяров, Полех — Голыбин).

8:40

«Оренбург»: форма на старте чемпионата

Команда Ильдара Ахметзянова в первом туре в меньшинстве дома выиграла у «Ростова» (2:1), после чего не побеждает. На своем поле «Оренбург» уступил «Зениту» (0:3) и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а на выезде поделил очки с «Рубином» (1:1) и «Факелом» (0:0).

8:30

«Спартак»: форма на старте чемпионата

Красно-белые в этом сезоне РПЛ выиграли четыре матча из пяти, уступив лишь «Краснодару» дома 1:2. Также на своем поле «Спартак» победил «Родину» (3:0) и «Зенит» (2:0), а на выезде переиграл «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:1).

8:20

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург»

Игру «Спартака» и «Оренбурга» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

8:10

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Оренбург»

Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Ильдара Ахметзянова состоится в воскресенье, 30 августа, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 мск.

8:00

В воскресенье, 30 августа, «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 6-м туре премьер-лиги.

Команды уже встречались в этом сезоне — 5 августа красно-белые выиграли дома в FONBET Кубке России со счетом 5:1. Но тогда у гостей был смешанный состав. После того разгрома «Оренбург» не проигрывает — три ничейных результата в РПЛ и победа в Кубке.

Впрочем, вряд ли «Спартак» будет обращать внимание на статистику соперника, поскольку в прошлом туре красно-белые выиграли у «Зенита», действующего чемпиона (2:0). Эта победа позволила команде Хуана Карлоса Карседо после пяти туров занять второе место в турнирной таблице.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Оренбург». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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