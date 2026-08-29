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Председатель совета директоров Локомотива Юрий Нагорных: комментарий о работе клуба на трансферном рынке

Нагорных — о трансферах «Локомотива»: «Задачи по усилению состава будут решены»

Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.

29 августа железнодорожники дома уступили «Динамо» со счетом 0:1 в 6-м туре РПЛ.

«Я слышал, что болельщики просили усилить состав и хочу сказать, что клуб сегодня этой задачей занимается. Впереди у нас еще 12 дней и задачи по усилению состава будут решены. Главный тренер расставил приоритеты усиления представил. Менеджмент клуба над этими задачами работает. Я надеюсь, что они будут решены.

По сегодняшней игре хочу поблагодарить команду. Она на поражение не наиграла, смотрелась сегодня хорошо. Хочу поблагодарить главного тренера за то, что команда строится от игры к игре, формируется. Уверен, что команда с этой сложной ситуации, в которой находится, справится», — сказал Нагорных.

Московское &laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Локомотив&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 29&nbsp;августа.Падение «Локомотива» продолжается. «Динамо» справилось с ним даже без Тюкавина

«Локомотив» с 3 очками остается на 14-й позиции. Железнодорожники не побеждают в РПЛ со старта сезона.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
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Александр Соболев

Зенит

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 3
П
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Юрий Горшков

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Маркиньос

Спартак

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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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 4 1 0
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