Нагорных — о трансферах «Локомотива»: «Задачи по усилению состава будут решены»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.

29 августа железнодорожники дома уступили «Динамо» со счетом 0:1 в 6-м туре РПЛ.

«Я слышал, что болельщики просили усилить состав и хочу сказать, что клуб сегодня этой задачей занимается. Впереди у нас еще 12 дней и задачи по усилению состава будут решены. Главный тренер расставил приоритеты усиления представил. Менеджмент клуба над этими задачами работает. Я надеюсь, что они будут решены.

По сегодняшней игре хочу поблагодарить команду. Она на поражение не наиграла, смотрелась сегодня хорошо. Хочу поблагодарить главного тренера за то, что команда строится от игры к игре, формируется. Уверен, что команда с этой сложной ситуации, в которой находится, справится», — сказал Нагорных.

«Локомотив» с 3 очками остается на 14-й позиции. Железнодорожники не побеждают в РПЛ со старта сезона.