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РПЛ 6 тур, расписание и результаты: Локомотив — Динамо, Спартак — Оренбург, Факел — Зенит и другие матчи 28-30 августа 2026

РПЛ, 6-й тур, расписание и результаты: «Акрон» — ЦСКА, «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 6-го тура чемпионата России-2026/27.

Тур стартует в пятницу, 28 августа, матчем «Акрон» — ЦСКА.

В субботу, 29 августа, пройдут четыре игры: «Факел» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов», «Ахмат» — «Крылья Советов» и «Локомотив» — «Динамо».

В воскресенье, 30 августа, состоятся три матча: «Родина» — «Балтика», «Спартак» — «Оренбург» и «Рубин» — «Динамо» Мх.

28 августа, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
28 августа, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
ЦСКА

29 августа, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

30 августа, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 15:00. Арена Химки (Химки)
Родина
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо Мх

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2026/27

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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