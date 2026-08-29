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Краснодар — Ростов: счет 1:0 и обзор матча 6-го тура РПЛ 29 августа 2026

У «Краснодара» шесть побед в шести турах! Жубал превращается в бомбардира

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото ФК «Краснодар»
Горячее южное дерби и новый успех бразильского защитника.
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:0
Ростов

Судя по всему, казавшийся самым очевидным вариант с заменой выбывшего до зимы Кривцова другим исполнителем того же амплуа не убедил Мурада Мусаева в верности выбранного пути. На южное дерби «Краснодар» вышел одновременно с Кордобой и Воробьевым. Определенная логика в этом просматривалась, так как бывший форвард «Локомотива» хорош в подыгрыше. Несмотря на 10-й номер на спине, Дмитрий, конечно, не диспетчер, но по-настоящему тонкий пас в штрафную отдать умеет.

Правда, в полной мере оценить эффективность перестановок долгое время не удавалось. «Ростов», разозленный крупным поражением в Грозном, начал очень активно, стараясь создавать моменты и агрессивно прессингуя. В том числе это оставляло без серьезной работы дебютировавшего в РПЛ Петрова, который в 18 лет получил шанс, ярко проявив себя в кубковом турнире. А разминочный для голкипера удар со второго этажа — то, что требовалось для обретения уверенности.

Тем не менее — как это регулярно случается — «быки» выжали максимум из стандарта. Сулейманов смог выбить мяч с линии, когда Кордоба замыкал подачу с углового, однако подбор остался за Кристианом. А его удар превратился в голевую передачу на эффектно подставившего ногу Жубала. Уже третий в сезоне гол бразильского защитника стал для него подарком на день рождения. Когда же правила в центральной зоне нарушил Сако, защитнику дончан удалось лично все исправить, заблокировав удар подстроившегося под отскок Боселли.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;.«Краснодар» обыграл «Ростов» и одержал шестую победу подряд со старта РПЛ: онлайн-трансляция

Ну а ростовский прессинг сработал благодаря неудачному пасу Агкацева точно на ногу Комарову. У того оставались варианты, но выбор был сделан в пользу атаки с острого угла, и краснодарскому вратарю удалось лично все исправить. При этом голкиперу потребовалась помощь: как он, так и Воробьев явно испытывали дискомфорт, столкнувшись друг с другом еще в дебюте встречи. Кроме того, в какой-то момент захромал Жубал. В зоне разминки экстренно оказались сразу несколько краснодарских резервистов, однако до перерыва никаких перестановок не случилось. А в игровом плане концовка первой половины могла получиться идеальной для хозяев. И снова после стандарта! Петров выдал фантастический сейв, вытянув из верхнего угла удар Черникова головой.

Пожалуй, главный вопрос перед началом второго тайм касался состава, в котором продолжит игру «Краснодар». И, думается, все на трибунах дружно выдохнули, увидев на поле Агкацева, Жубала и Воробьева. Последний из этого трио был заменен только на 63-й минуте, но причины стали не медицинскими, а сугубо тактическими. В непростой игре с огромным количеством единоборств, жестких стыков и фолов важна была каждая боевая единица. И внимание в любом эпизоде, так как «Ростов» мог изменить все одним удачным завершением. Например, Кучаева, у которого после заброса в штрафную мяч свалился с ноги и прошел над перекладиной.

Гости с учетом характера игры попытались добавить атаке мощи, бросив в бой Голенкова, однако краснодарская оборона уделила ему повышенное внимание и не пускала соперника на ударные позиции. Правда, в таких напряженных матчах лучшая гарантия безопасности — второй гол, а Уткин, хотя и отправил мяч в сетку, повода порадоваться не получил из-за офсайда у ассистировавшего ему Кордобы. Данное решение арбитра не вызывало сомнений, тогда как события на линии краснодарской штрафной обязательно будут обсуждать. Все ведь могло закончиться назначением пенальти, однако изучивший повтор рефери посчитал, что Ленини играл в мяч и не нарушил правила на Комарове.

Можно сказать, едва не забивший в концовке со штрафного Кевин (браво, голкипер!) и в целом «быки» прошли по краю, закончив игру на мажорной ноте. Рекордной для «Краснодара» шестой победой в шести стартовых турах и с восторженно встреченным трибунами Сергеем Петровым на поле. Ветеран вернулся после полученного еще в ноябре прошлого года разрыва ахилла. Это тоже победа!

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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