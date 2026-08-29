Пивоваров: «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в упорной борьбе»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

— Непростая игра. У нас был неоптимальный состав, «Локомотиву» тоже было непросто. В упорной борьбе мы одержали победу, хоть и с небольшим количеством моментов с обеих сторон.

— Согласны ли вы с пенальти?

— Если смотреть повтор, да.

— Хорошо, что выиграли, но надо двигаться дальше. Мы не на том месте, на котором хотели бы быть. Будем усиляться.

— Можете ли вы подтвердить, что контракт с Гонсало Платой подписан?

— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Протокол такой — мы заключаем соглашение, есть процедуры, медосмотры, юридически все оформляется, после чего делается анонс. Так всегда происходит.

«Динамо» с 10 очками поднялось на пятое место в РПЛ. «Локомотив» с 3 очками остается на 14-й позиции.

(Давид Петросян)