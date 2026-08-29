«Локомотив» установил клубный антирекорд по очкам после шести туров РПЛ

«Локомотив» проиграл московскому «Динамо» в домашнем матче 6-го тура РПЛ — 0:1.

После шести туров железнодорожники набрали 3 очка. Это худший старт команды в истории чемпионатов России. Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне-1996, когда у «Локомотива» после шести матчей было 4 очка.

В прошлом сезоне обе команды, набиравшие не более 3 очков за первые шесть туров, в итоге вылетели из РПЛ — «Пари НН» и «Сочи».

Лучший результат среди команд с тремя очками после шести туров принадлежит московскому «Динамо». В сезоне-2012/13 бело-голубые после аналогичного старта сумели завершить чемпионат на 7-м месте.