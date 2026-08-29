Дивеев извинился за удаление в матче с «Факелом»: «Наверное, стоило подождать, пока с меня стянут шорты»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал свое удаление в матче против «Факела» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

На 85-й минуте после вмешательства ВАР главный арбитр матча Антон Фролов удалил Дивеева с поля после единоборства с Николаем Гиоргобиани. Изначально он показал защитнику желтую карточку.

«Хочу извиниться за эмоции. К моей карточке после толчка вопросов нет. Наверное, мне стоило подождать, пока с меня полностью стянут шорты. Надеюсь, наши судьи станут обращать внимание на провокаторов и пресекать это с первых действий. Всех поздравляю со сложными, но важнейшими тремя очками!» — написал Дивеев в своем Telegram-канале.

«Зенит» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 6 матчей. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют против ЦСКА.