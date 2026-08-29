Кондаков о пенальти в ворота «Факела»: «Игрок сбил меня»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков оценил эпизод с назначением пенальти в матче против «Факела» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

В концовке встречи главный арбитр Антон Фролов зафиксировал фол на Кондакове в штрафной площади воронежцев. Александр Соболев забил с пенальти и принес гостям победу.

— Луис мяч принял, обыграл. Я просто думал, что он выдаст передачу, увидит меня, набегающего вторым темпом. Он отдал мне, я просто побежал, игрок сбил меня, и назначили пенальти, — приводит слова Кондакова пресс-служба «Зенита».

«Зенит» с 12 очками поднялся на второе место в РПЛ. В следующем туре команда 5 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА.