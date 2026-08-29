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Полузащитник Зенита Кондаков прокомментировал пенальти в матче с Факелом

Кондаков о пенальти в ворота «Факела»: «Игрок сбил меня»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков оценил эпизод с назначением пенальти в матче против «Факела» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

В концовке встречи главный арбитр Антон Фролов зафиксировал фол на Кондакове в штрафной площади воронежцев. Александр Соболев забил с пенальти и принес гостям победу.

— Луис мяч принял, обыграл. Я просто думал, что он выдаст передачу, увидит меня, набегающего вторым темпом. Он отдал мне, я просто побежал, игрок сбил меня, и назначили пенальти, — приводит слова Кондакова пресс-служба «Зенита».

«Зенит» с 12 очками поднялся на второе место в РПЛ. В следующем туре команда 5 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА.

Источник: ФК «Зенит»
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Даниил Кондаков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
12
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
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Динамо

 2
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Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

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