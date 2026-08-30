Плата прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»

Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо», сообщает корреспондент «СЭ» из столичного аэропорта Домодедово.

Плата выступает за «Фламенго» с лета 2024 года. В сезоне-2026 он провел 32 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

До «Фламенго» Плата играл за катарский «Аль-Садд», «Вальядолид», лиссабонский «Спортинг» и эквадорский «Индепендьенте».