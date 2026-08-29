Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Тюкавина готовят к «Спартаку»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после победы над «Локомотивом» (1:0) в 6-м туре РПЛ ответил на вопрос о состоянии нападающего Константина Тюкавина.

Форвард пропустил игру против «Локомотива».

«По той информации, которая у меня есть, Тюкавина готовят к «Спартаку», — сказал Пивоваров.

«Динамо» дома сыграет со «Спартаком» в 7-м туре РПЛ. Матч пройдет 6 сентября. После 6 игр бело-голубые с 10 очками занимают пятое место в турнирной таблице.