Семак: «Любому моменту в матче «Зенита» уделяется особое внимание, потому что мы — лидеры нашего футбола»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с назначением пенальти в пользу его команды в матче против «Факела» (1:0) в 6-м туре РПЛ.
В концовке встречи главный арбитр Антон Фролов зафиксировал фол на Данииле Кондакове в штрафной площади воронежцев. Александр Соболев забил с пенальти и принес гостям победу.
— В том-то и дело, что любой мало-мальски спорный момент, который происходит в матче с «Зенитом»... Ему уделяется особое внимание исходя из того, что «Зенит» — лидер нашего футбола последних лет.
По поводу пенальти: если бы не было причин на то, чтобы его назначать, судья бы не назначил. Я думаю, Кондаков выходил на ударную позицию. Я не смотрел еще повтор этого момента в концовке. Я думаю, если ВАР сидит, они посмотрели, значит пенальти был. То есть, если вы считаете, что красная карточка нормальная, то пенальти не надо ставить? То есть, надо тогда как-то так, если там спорный, то и здесь спорный. Все там дают и там дают. Не находите, что вы немножко ангажированы в другую сторону? Как мне кажется, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит» с 12 очками поднялся на второе место в РПЛ. В следующем туре команда 5 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0