Семак: «Любому моменту в матче «Зенита» уделяется особое внимание, потому что мы — лидеры нашего футбола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил эпизод с назначением пенальти в пользу его команды в матче против «Факела» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

В концовке встречи главный арбитр Антон Фролов зафиксировал фол на Данииле Кондакове в штрафной площади воронежцев. Александр Соболев забил с пенальти и принес гостям победу.

— В том-то и дело, что любой мало-мальски спорный момент, который происходит в матче с «Зенитом»... Ему уделяется особое внимание исходя из того, что «Зенит» — лидер нашего футбола последних лет.

По поводу пенальти: если бы не было причин на то, чтобы его назначать, судья бы не назначил. Я думаю, Кондаков выходил на ударную позицию. Я не смотрел еще повтор этого момента в концовке. Я думаю, если ВАР сидит, они посмотрели, значит пенальти был. То есть, если вы считаете, что красная карточка нормальная, то пенальти не надо ставить? То есть, надо тогда как-то так, если там спорный, то и здесь спорный. Все там дают и там дают. Не находите, что вы немножко ангажированы в другую сторону? Как мне кажется, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» с 12 очками поднялся на второе место в РПЛ. В следующем туре команда 5 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА.