Шварц после победы «Динамо» над «Локомотивом»: «Мы сделали важный шаг и будем продолжать двигаться вперед»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России.

Единственный гол в этой игре на 73-й минуте забил защитник Максим Осипенко. Он реализовал пенальти.

«Прогресс команды? Очень сложно измерить это в процентах, и достичь ста, наверное, невозможно, потому что всегда есть что улучшать. При этом нужен и результат, чтобы повышать уверенность в своих силах. Я считаю, что мы проделали отличную работу сегодня. Было здорово смотреть на эмоции игроков, на то, как они шли в борьбу, которая была честной. Мы сделали важный шаг и будем продолжать двигаться вперед», — сказал немецкий специалист на пресс-конференции.

«Динамо» (10 очков после 6 игр) располагается на 5-м месте в таблице РПЛ. «Локомотив» (3 очка) идет на 14-м месте.