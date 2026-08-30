ESPN: «Рома» предложила «Зениту» за Луиса Энрике 40 миллионов евро

«Зенит» положительно отреагировал на предложение «Ромы» о трансфере полузащитника Луиса Энрике, сообщила в соцсети X бразильская журналистка Раиса Симплисио.

По данным источника, сейчас стороны прорабатывают отдельные детали сделки по 25-летнему бразильцу — при этом предложенная сумма устроила петербургский клуб. Окончательное слово остается за самим футболистом: впереди переговоры Луиса Энрике и его представителей, по итогам которых будет принято решение о переходе. Учитывая, что трансферное окно в Италии закроется 2 сентября, в «Роме» рассчитывают на оперативный ответ.

При этом ESPN сообщает, что сумма предложения «Ромы» составляет порядка 40 миллионов евро с учетом бонусов. Из этой суммы «Зенит» гарантированно получит 33 миллиона евро, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Кроме того, ведутся обсуждения дополнительных выплат — эти пункты пока остаются в работе.

Ранее появилась информация о возможном возвращении полузащитника в бразильский чемпионат: интерес к игроку проявляют «Фламенго», «Ботафого» и «Палмейрас».

Луис Энрике в январе перешел в «Зенит» из «Ботафого». С того момента он сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Бразилии в 24 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.