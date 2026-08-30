Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

ESPN: «Рома» предложила «Зениту» за Луиса Энрике 40 миллионов евро

Павел Лопатко

«Зенит» положительно отреагировал на предложение «Ромы» о трансфере полузащитника Луиса Энрике, сообщила в соцсети X бразильская журналистка Раиса Симплисио.

По данным источника, сейчас стороны прорабатывают отдельные детали сделки по 25-летнему бразильцу — при этом предложенная сумма устроила петербургский клуб. Окончательное слово остается за самим футболистом: впереди переговоры Луиса Энрике и его представителей, по итогам которых будет принято решение о переходе. Учитывая, что трансферное окно в Италии закроется 2 сентября, в «Роме» рассчитывают на оперативный ответ.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.Батраков перешел в «Галатасарай», «Зенит» купил Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ

При этом ESPN сообщает, что сумма предложения «Ромы» составляет порядка 40 миллионов евро с учетом бонусов. Из этой суммы «Зенит» гарантированно получит 33 миллиона евро, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Кроме того, ведутся обсуждения дополнительных выплат — эти пункты пока остаются в работе.

Ранее появилась информация о возможном возвращении полузащитника в бразильский чемпионат: интерес к игроку проявляют «Фламенго», «Ботафого» и «Палмейрас».

Луис Энрике в январе перешел в «Зенит» из «Ботафого». С того момента он сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Бразилии в 24 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Зенит
ФК Рома
Луис Энрике (футболист)
Читайте также
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев стали родителями. У гимнастки и фигуриста родился сын
Подразделение капитана Калмыкаева захватило опорный пункт ВСУ
Путин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
WSJ узнала о влиянии климатического феномена Эль-Ниньо на мировую торговлю
Руслан Нигматуллин: «Я верю в талант Батракова»
Ставка «Ман Сити» на 100 миллионов: с 18-летнего Буадди будут спрашивать по стандартам Родри
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
Трансферы топ-клубов РПЛ в последние недели окна. Кому еще нужно усилиться
«Факел» рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Ду Кейроса
Агент полузащитника «Ростова» Комарова о возможном уходе: «Мы не ведем переговоры с другими клубами»
Ленини назвал уход Сперцяна в «Аль-Ахли» ощутимой потерей для «Краснодара»
Источник: «Краснодар» заинтересован в подписании Карбонеро из «Интернасьонала»
Евсеев — о комплектовании состава «Динамо»: «Мы очень большую паузу взяли для переговоров, месяц практически»
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Краснодар» — «Ростов» и все матчи
Галактионов после поражения «Локомотива» от «Динамо»: «Команде язык не повернется сказать плохого слова»
Шварц после победы «Динамо» над «Локомотивом»: «Мы сделали важный шаг и будем продолжать двигаться вперед»
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
Нагорных — о трансферах «Локомотива»: «Задачи по усилению состава будут решены»
Бакаев: «Не удивлюсь, если пенальти «Динамо» было немножко придумано. Уже видели все в Воронеже»
Шлем Расулова, футболка на 85-летие, пенальти Осипенко: «Динамо» обыграло «Локомотив»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Галактионов после поражения «Локомотива» от «Динамо»: «Команде язык не повернется сказать плохого слова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости