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Главный тренер Локомотива Галактионов прокомментировал поражение от московского Динамо в матче РПЛ 29 августа 2026

Галактионов после поражения «Локомотива» от «Динамо»: «Команде язык не повернется сказать плохого слова»

Павел Лопатко

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в домашнем матче 6-го тура чемпионата России.

Единственный гол в этой игре на 73-й минуте забил защитник Максим Осипенко. Он реализовал пенальти.

«Здесь комментарий краткий. Команде язык не повернется сказать плохого слова. Сегодня был достаточно цельный матч, организованный. Старались играть в атаку. Был хороший отбор, высокий прессинг. В силу разных факторов, которые у нас присутствуют, наверное, не так остро в атаке, но моменты и подходы были, и хорошие, скоростные действия. Определенные тактические задумки, мне кажется, сегодня работали и были неплохо реализованы», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Локомотив» (3 очка после 6 игр) занимает 14-е место в таблице чемпионата России. В 7-м туре 6 сентября он сыграет с «Балтикой» на выезде.

Источник: ФК «Локомотив»
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Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
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 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
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 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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