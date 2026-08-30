Галактионов после поражения «Локомотива» от «Динамо»: «Команде язык не повернется сказать плохого слова»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в домашнем матче 6-го тура чемпионата России.

Единственный гол в этой игре на 73-й минуте забил защитник Максим Осипенко. Он реализовал пенальти.

«Здесь комментарий краткий. Команде язык не повернется сказать плохого слова. Сегодня был достаточно цельный матч, организованный. Старались играть в атаку. Был хороший отбор, высокий прессинг. В силу разных факторов, которые у нас присутствуют, наверное, не так остро в атаке, но моменты и подходы были, и хорошие, скоростные действия. Определенные тактические задумки, мне кажется, сегодня работали и были неплохо реализованы», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Локомотив» (3 очка после 6 игр) занимает 14-е место в таблице чемпионата России. В 7-м туре 6 сентября он сыграет с «Балтикой» на выезде.