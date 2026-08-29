Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Краснодар — Ростов 29 августа 2026: отмененный пенальти за наступ Ленини на Комарова, реакция клуба, Сулейманова и Генича

Судейство

«Вообще бардак». «Ростов» возмутился отменой пенальти в матче с «Краснодаром»

Максим Слекишин
корреспондент
Никита Новиков.
Фото Global Look Press
Сразу два момента в штрафной «быков» стали поводом для споров.

«Ростов» публично выразил недовольство решением арбитра Никиты Новикова отменить пенальти в концовке матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1). Судья сначала указал на «точку», но после видеопросмотра изменил свое решение. Это не единственный спорный момент в игре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:0
Ростов

Новиков назначил пенальти, а потом изменил решение

На 83-й минуте хавбек «Краснодара» Кевин Ленини вступил в борьбу с Иваном Комаровым на линии штрафной «быков» — кабовердианец сыграл в мяч, а затем наступил на ногу сопернику. Комаров упал, и Новиков тут же жестом показал на 11-метровую отметку.

Но вскоре ВАР Алексей Сухой пригласил судью к монитору: изучив повтор, рефери отменил пенальти в ворота хозяев. Первоначально показанное футболисту «Краснодара» предупреждение было аннулировано.

«После видеопросмотра определено: игрок номер шесть играет в мяч, далее — неизбежный контакт», — объяснил Новиков.

«Ростов» отреагировал на решение арбитра в своем Telegram-канале.

«Надеемся, нам расскажут, почему это не пенальти, а, например, в некоторых других матчах такое идентифицируют как нарушение правил. Хотя...» — говорится в сообщении пресс-службы желто-синих.

Это не единственный спорный эпизод в штрафной «быков». На 13-й минуте мяч после отскока от газона попал в руку защитнику хозяев Витору Тормене, однако Новиков продолжил встречу.

«Как они смотрят?!»

После финального свистка форвард «Ростова» Тимур Сулейманов высказал претензии судьям в подтрибунном помещении.

«Вообще бардак», — сказал нападающий на видео, которое опубликовал «РБ Спорт».

Также не согласился с отменой 11-метрового и комментатор Константин Генич.

«Разве Ленини сыграл в мяч?! Как они смотрят?!» — написал Генич в соцсетях.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ с &laquo;Ростовом&raquo; (1:0) 29&nbsp;августа.У «Краснодара» шесть побед в шести турах! Жубал превращается в бомбардира

А главный тренер «Ростова» Джонатан Альба воздержался от прямой критики судей.

«Я точно знаю, что судья знает правила лучше, чем я. Сегодня можно говорить об эмоциональном матче. По поводу судьи вы можете написать все, что хотите. У нас было больше моментов, чем у «Краснодара». Мы их не реализовали», — сказал Альба «Матч ТВ».

Единственный гол в южном дерби был забит на 19-й минуте. Жубал переправил мяч в ворота гостей, подставив ногу под удар Кристиана. «Краснодар» победил в шестом матче РПЛ подряд, набрал 18 очков и сохранил первое место. «Ростов» с пятью баллами остался в нижней части таблицы.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Краснодар
ФК Ростов
Читайте также
Умар улетел в кошмарный нокаут, его брат чуть не развязал драку, а титульный бой теперь далеко. Что произошло после шокирующего поражения Нурмагомедова от Ядонга
«Что вообще происходит?» ISU меняет критерии по отбору на этапы Гран-при
Актер «Обратной стороны Луны» Сергей Максимов скончался на 81-м году жизни
Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до 30 сентября
Гросси заявил о возможном отключении энергоснабжения ЗАЭС через 10 дней
Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова в главном бою турнира UFC в Шанхае
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Краснодар» — «Ростов» и все матчи
Пивоваров: «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в упорной борьбе»
Падение «Локомотива» продолжается. «Динамо» справилось с ним даже без Тюкавина
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Тюкавина готовят к «Спартаку»
РПЛ, 6-й тур, расписание и результаты: «Локомотив» проиграл «Динамо», «Спартак» против «Оренбурга» и другие матчи
«Локомотив» дома проиграл «Динамо» после гола Осипенко с пенальти
«Динамо» победило «Локомотив» после гола с пенальти Осипенко: онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

У «Краснодара» шесть побед в шести турах! Жубал превращается в бомбардира

Падение «Локомотива» продолжается. «Динамо» справилось с ним даже без Тюкавина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости