«Вообще бардак». «Ростов» возмутился отменой пенальти в матче с «Краснодаром»

Сразу два момента в штрафной «быков» стали поводом для споров.

«Ростов» публично выразил недовольство решением арбитра Никиты Новикова отменить пенальти в концовке матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1). Судья сначала указал на «точку», но после видеопросмотра изменил свое решение. Это не единственный спорный момент в игре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)

Новиков назначил пенальти, а потом изменил решение

На 83-й минуте хавбек «Краснодара» Кевин Ленини вступил в борьбу с Иваном Комаровым на линии штрафной «быков» — кабовердианец сыграл в мяч, а затем наступил на ногу сопернику. Комаров упал, и Новиков тут же жестом показал на 11-метровую отметку.

Но вскоре ВАР Алексей Сухой пригласил судью к монитору: изучив повтор, рефери отменил пенальти в ворота хозяев. Первоначально показанное футболисту «Краснодара» предупреждение было аннулировано.

«После видеопросмотра определено: игрок номер шесть играет в мяч, далее — неизбежный контакт», — объяснил Новиков.

«Ростов» отреагировал на решение арбитра в своем Telegram-канале.

«Надеемся, нам расскажут, почему это не пенальти, а, например, в некоторых других матчах такое идентифицируют как нарушение правил. Хотя...» — говорится в сообщении пресс-службы желто-синих.

Это не единственный спорный эпизод в штрафной «быков». На 13-й минуте мяч после отскока от газона попал в руку защитнику хозяев Витору Тормене, однако Новиков продолжил встречу.

«Как они смотрят?!»

После финального свистка форвард «Ростова» Тимур Сулейманов высказал претензии судьям в подтрибунном помещении.

«Вообще бардак», — сказал нападающий на видео, которое опубликовал «РБ Спорт».

Также не согласился с отменой 11-метрового и комментатор Константин Генич.

«Разве Ленини сыграл в мяч?! Как они смотрят?!» — написал Генич в соцсетях.

А главный тренер «Ростова» Джонатан Альба воздержался от прямой критики судей.

«Я точно знаю, что судья знает правила лучше, чем я. Сегодня можно говорить об эмоциональном матче. По поводу судьи вы можете написать все, что хотите. У нас было больше моментов, чем у «Краснодара». Мы их не реализовали», — сказал Альба «Матч ТВ».

Единственный гол в южном дерби был забит на 19-й минуте. Жубал переправил мяч в ворота гостей, подставив ногу под удар Кристиана. «Краснодар» победил в шестом матче РПЛ подряд, набрал 18 очков и сохранил первое место. «Ростов» с пятью баллами остался в нижней части таблицы.