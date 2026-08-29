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Врач Динамо Михаил Бутовский о восстановлении Константина Тюкавина и Андрея Лунева после травм

Врач «Динамо» Бутовский: «Тюкавин будет готовиться к «Спартаку». Восстановление Лунева идет согласно плану»

Дарик Агаларов
корреспондент

Главный врач «Динамо» Михаил Бутовский ответил на вопросы о состоянии нападающего Константина Тюкавина и голкипера Андрея Лунева.

Тюкавин 29 августа пропустил игру против «Локомотива» (1:0) в 6-м туре РПЛ. Лунев не выходил на поле с матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 1-м туре РПЛ, который проходил 25 июля.

«С Константином все хорошо. Он отлично себя чувствует. Будет готовиться к «Спартаку». Почему пропускал игру? Были на то причины.

У Андрея самочувствие хорошее. Восстановление согласно плану. Он вернется до [перерыва на матчи] сборной», — сказал Бутовский.

«Динамо» дома сыграет со «Спартаком» в 7-м туре РПЛ. Матч пройдет 6 сентября. После 6 игр бело-голубые с 10 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

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Андрей Лунев
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» установил клубный антирекорд по очкам после шести туров РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков
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Рубин

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