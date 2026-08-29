Врач «Динамо» Бутовский: «Тюкавин будет готовиться к «Спартаку». Восстановление Лунева идет согласно плану»

Главный врач «Динамо» Михаил Бутовский ответил на вопросы о состоянии нападающего Константина Тюкавина и голкипера Андрея Лунева.

Тюкавин 29 августа пропустил игру против «Локомотива» (1:0) в 6-м туре РПЛ. Лунев не выходил на поле с матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 1-м туре РПЛ, который проходил 25 июля.

«С Константином все хорошо. Он отлично себя чувствует. Будет готовиться к «Спартаку». Почему пропускал игру? Были на то причины.

У Андрея самочувствие хорошее. Восстановление согласно плану. Он вернется до [перерыва на матчи] сборной», — сказал Бутовский.

«Динамо» дома сыграет со «Спартаком» в 7-м туре РПЛ. Матч пройдет 6 сентября. После 6 игр бело-голубые с 10 очками занимают пятое место в турнирной таблице.