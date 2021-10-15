Огня от португальца не дождаться.

Who is mr. Rui Vitoria? Португалец работает в «Спартаке» вот уже пятый месяц, но внятного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Руй — по-прежнему человек-загадка. Единственное, что можно сказать уверенно: Витория невероятно аккуратен и политкорректен. Это — главное впечатление от большого интервью, которое он дал нашему изданию.

Витория точно не собирается резать правду-матку и рвать покровы. Возможно, время для этого еще придет, и, вернувшись в Португалию, он устроит медийную бомбардировку напалмом. Но пока Руй умело сглаживает все более-менее острые углы, даже тему с отставкой спортивного директора Дмитрия Попова, который и приводил его в «Спартак»: «Никого не осуждаю. Мы все иногда принимаем разные трудные решения. Я подписал контракт с клубом, а не с Дмитрием Поповым».

Трудности в работе? «Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!»

Обилие травм? «Травмы — это часть футбола, тут ничего не поделаешь. К тому же всегда есть те, кто готов заменить выбывшего».

И вообще, «на каждой тренировке нужно работать над повышением качества и быть требовательным к себе».

Понятно, что значительной части публики это не нравится. Особенно на фоне посредственных результатов в прошедшей части сезона. Да еще и на контрасте с Доменико Тедеско, который отжигал в технической зоне, скандалил с судьями и мог дать жару в общении с медиа.

Все уже давно подметили: в современной истории успешны в «Спартаке» только яркие харизматичные альфа-самцы — Валерий Карпин, Массимо Каррера, Тедеско. Те, кого можно условно обозначить как спокойных флегматиков, не выживают. И не оставляют после себя никакой доброй памяти. Микаэль Лаудруп, Дмитрий Аленичев, Мурат Якин, Олег Кононов...

Виторию довольно быстро записали во вторую категорию. А результаты в августе-сентябре однозначно говорили о том, что правило работает, и португалец в Москве не задержится. Не исключено, что так оно и будет, а серия из трех побед подряд, включая триумф в Неаполе — не более чем вспышка, которые случались у всех несчастных. С Лаудрупом, например, «Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА, но этим все и ограничилось.

Да и Руй — вовсе не такой уж ровненький и спокойненький. Периодически португальца прорывает. Он может скосплеить Жозе Моуринью на пресс-конференции — как произошло с вопросом о нагрузках и ответом про 11 титулов. Или рвануть к угловому флажку праздновать гол вместе со всей командой, как в Неаполе после мяча Михаила Игнатова. Такое легко себе представить в исполнении Тедеско, но не от Витории. По этим эпизодам кажется, что, когда надо, Руй может дать жару.

А вообще, очевидно, что если «Спартак» продолжит побеждать, все очень быстро скажут — нормальный спокойный мужик, знает свое дело, дайте ему и дальше спокойно поработать. Будут красно-белые идти по синусоиде, завязнув в середине таблицы РПЛ и завалившись в Лиге Европы — Рую припомнят все, включая взвешенность и политкорректность. Импульсивное поведение Тедеско тоже многих бесило, пока «Спартак» не взлетел наверх, а потом «психозы» быстро стали «необходимой страстью».

Тот же Криштиану Роналду — унылейший с точки зрения общения с медиа персонаж, говорящий исключительно штампами и банальностями. Что не мешает ему быть великим игроком.