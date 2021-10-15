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Руй Витория — образец политкорректности. Многих это бесит, но запомнят его по результатам

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 16:45
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Огня от португальца не дождаться.
Руй Витория. «Работа в «Спартаке» — как покорение горы. Сейчас мы в середине пути». Интервью главного тренера красно-белых Руя Витории

Who is mr. Rui Vitoria? Португалец работает в «Спартаке» вот уже пятый месяц, но внятного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Руй — по-прежнему человек-загадка. Единственное, что можно сказать уверенно: Витория невероятно аккуратен и политкорректен. Это — главное впечатление от большого интервью, которое он дал нашему изданию.

Витория точно не собирается резать правду-матку и рвать покровы. Возможно, время для этого еще придет, и, вернувшись в Португалию, он устроит медийную бомбардировку напалмом. Но пока Руй умело сглаживает все более-менее острые углы, даже тему с отставкой спортивного директора Дмитрия Попова, который и приводил его в «Спартак»: «Никого не осуждаю. Мы все иногда принимаем разные трудные решения. Я подписал контракт с клубом, а не с Дмитрием Поповым».

Трудности в работе? «Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!»

Обилие травм? «Травмы — это часть футбола, тут ничего не поделаешь. К тому же всегда есть те, кто готов заменить выбывшего».

И вообще, «на каждой тренировке нужно работать над повышением качества и быть требовательным к себе».

Понятно, что значительной части публики это не нравится. Особенно на фоне посредственных результатов в прошедшей части сезона. Да еще и на контрасте с Доменико Тедеско, который отжигал в технической зоне, скандалил с судьями и мог дать жару в общении с медиа.

Леонид Федун и&nbsp;Руй Витория. «К чести Федуна, он не поддался панике фанатов и дал Витории шанс — кризис позади». Мнение Ярцева

Все уже давно подметили: в современной истории успешны в «Спартаке» только яркие харизматичные альфа-самцы — Валерий Карпин, Массимо Каррера, Тедеско. Те, кого можно условно обозначить как спокойных флегматиков, не выживают. И не оставляют после себя никакой доброй памяти. Микаэль Лаудруп, Дмитрий Аленичев, Мурат Якин, Олег Кононов...

Виторию довольно быстро записали во вторую категорию. А результаты в августе-сентябре однозначно говорили о том, что правило работает, и португалец в Москве не задержится. Не исключено, что так оно и будет, а серия из трех побед подряд, включая триумф в Неаполе — не более чем вспышка, которые случались у всех несчастных. С Лаудрупом, например, «Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА, но этим все и ограничилось.

Да и Руй — вовсе не такой уж ровненький и спокойненький. Периодически португальца прорывает. Он может скосплеить Жозе Моуринью на пресс-конференции — как произошло с вопросом о нагрузках и ответом про 11 титулов. Или рвануть к угловому флажку праздновать гол вместе со всей командой, как в Неаполе после мяча Михаила Игнатова. Такое легко себе представить в исполнении Тедеско, но не от Витории. По этим эпизодам кажется, что, когда надо, Руй может дать жару.

Руй Витория и&nbsp;Руслан Литвинов. У «Спартака» перед дерби проблемы с составом. Как Руй Витория сможет заменить лидеров

А вообще, очевидно, что если «Спартак» продолжит побеждать, все очень быстро скажут — нормальный спокойный мужик, знает свое дело, дайте ему и дальше спокойно поработать. Будут красно-белые идти по синусоиде, завязнув в середине таблицы РПЛ и завалившись в Лиге Европы — Рую припомнят все, включая взвешенность и политкорректность. Импульсивное поведение Тедеско тоже многих бесило, пока «Спартак» не взлетел наверх, а потом «психозы» быстро стали «необходимой страстью».

Тот же Криштиану Роналду — унылейший с точки зрения общения с медиа персонаж, говорящий исключительно штампами и банальностями. Что не мешает ему быть великим игроком.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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