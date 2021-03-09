Скандальное видео добило Дзюбу? Россия рискует остаться без главной ударной силы

Капитан нашей национальной команды вошел в пике.

В 2018 году он тащил сборную на ЧМ, беззаботно шутил на приеме в Кремле про хоккей, признавался лучшим футболистом России, купался в лучах народной любви и славы. Отказывался от баснословных гонораров в Китае и грезил Англией. Казалось, Артем Дзюба и там на кураже всех разорвет.

Но с отъездом не сложилось, а дела у форварда идут все труднее и труднее. Первый удар Артем получил в Сан-Марино в ноябре 2019-го — от болельщиков «Спартака», приехавших на матч национальной команды. Нападающий тогда сильно расстроился, хотя давно должен был привыкнуть к реакции на него большинства красно-белых. Вся история вылилась в противостояние силовых структур с фанатами по всей стране, что не добавило популярности Дзюбе.

Артем все меньше и меньше расслабленно балагурил, все чаще хранил молчание после игр, а если говорил, то не о самых веселых вещах. То «одни лают и хрюкают, а другие побеждают», то вдруг комментатора-ветерана Геннадия Орлова назовет флюгером, то с грустью выскажет мнение о тактике «Зенита» в Лиге чемпионов: «Я считаю, что если что-то не получится и будем вылетать из группы, то надо вылетать красиво — играя в атаку, с азартом, с мощью. Потому что проиграть можно по-разному».

Артем в последнее время редко выглядел счастливым, что, конечно, отражалось и на футболе. И тут трудно понять, что причина, а что следствие.

Осенью форвард не мог забить девять матчей подряд — более 700 минут. Немыслимое дело — в Дортмунде его поменяли в перерыве из-за слабой игры. А когда казалось, что хуже уже некуда, последовала история с появившимся в Сети интимным видео. Об этом написали все западные издания, сняли программы главные ток-шоу российского ТВ.

Сейчас Артем выглядит выжатым как лимон. У него ноль очков по системе «гол + пас» в трех встречах после возобновления сезона, роль «человека-невидимки», столь непривычная для харизматичного нападающего, а также смазанный пенальти в решающий момент против «Рубина» в последнем туре. Кто сейчас вспоминает о том Дзюбе, что был одной ногой в АПЛ?

Становится очень тревожно за сборную России, которую совсем скоро ждет старт в отборочном турнире ЧМ-2022. Да и Евро-2020 не за горами. Кто станет забивать? Да, 21-й тур РПЛ дал оптимизм в отношении Соболева и Смолова, но пока это лишь эпизоды. Федор находился в затяжном кризисе — не выступал за национальную команду с июня 2019-го, Александр же прошлой осенью крайне редко проходил в стартовый состав «Спартака».

Поэтому, конечно, Станиславу Черчесову и России очень нужен Дзюба в его лучшей форме. Есть ли надежда? Конечно. Артем не раз подчеркивал, что любит преодолевать трудности, что ему нужен вызов.

Не будем забывать, что даже не в лучшей форме он все равно до прошедшего тура был первым и в списке бомбардиров (после Казани Артема обошел Азмун), и по системе «гол + пас» (тут вперед вырвался спартаковец Ларссон). Что Дзюба пропустил первый зимний сбор из-за коронавируса, поэтому пока явно не в своей тарелке — эта болезнь порой надолго выбивает из колеи.

Есть надежда и на то, что перед Евро у национальной команды есть месяц на подготовку. О которой форвард в интервью «России 24» отзывался так: «Станислава Саламовича действительно очень уважают. И от него исходит особая энергетика. Когда ты с ним общаешься, то ощущаешь ее. И, думаю, эта энергетика очень хорошо заряжает. Игрок начинает сразу по-другому действовать. И как физически готовят сборную — это прямо супер. Перед чемпионатом мира многие относились к его работе скептически. Но как мы там бежали... Сил было вагон! Теперь даже жду сбора перед Евро. Потому что знаю, что меня подготовят как машину».

Ждем включения пятой скорости, Артем.