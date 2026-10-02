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Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко раскритиковал Ярославль

Бранко — о Ярославле: «Весь город — одна дорога длиной в пять километров, мой отель, два отеля поменьше и банк»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» раскритиковал Ярославль.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

— Но вообще после Европы мне нужно было ехать играть в Москву. Хотя бы из-за фактора адаптации. В других городах с этим были проблемы... Например, когда в Ярославле ко мне приехала жена с двумя детьми, мы пошли в супермаркет — там на нас буквально все смотрели и пытались потрогать. У жены с детьми еще были длинные дреды — люди их трогали, фотографировали. Через пару дней супруга улетела в Германию и больше не возвращалась.

Хотя я Россию полюбил. Как и русских людей. Когда кто-то плохо говорит о вашей стране, я всегда ее защищаю. В Германии, например, такое случается. Но я сразу вмешиваюсь: «Вы так говорите, потому что никогда там не были». Я же знаю русских — они очень хорошие и приятные. А еще ответственные. Если скажете: «Я все сделаю», то доведете до конца.

— Вы столько рассказали про Ярославль — а как там проводили свободное время?

— Никак. Просто ноль! Там из развлечений — только этот несчастный супермаркет и больше ничего. Весь город — это одна дорога длиной в пять километров, мой отель, два отеля поменьше и банк. Все, финиш!

Серж Бранко.«Сел на мяч и сказал Карвальо: «Хочешь шоколада?» Мы чуть не подрались еще до игры». Огненный Серж Бранко

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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