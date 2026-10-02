Бранко — о Ярославле: «Весь город — одна дорога длиной в пять километров, мой отель, два отеля поменьше и банк»

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» раскритиковал Ярославль.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

— Но вообще после Европы мне нужно было ехать играть в Москву. Хотя бы из-за фактора адаптации. В других городах с этим были проблемы... Например, когда в Ярославле ко мне приехала жена с двумя детьми, мы пошли в супермаркет — там на нас буквально все смотрели и пытались потрогать. У жены с детьми еще были длинные дреды — люди их трогали, фотографировали. Через пару дней супруга улетела в Германию и больше не возвращалась.

Хотя я Россию полюбил. Как и русских людей. Когда кто-то плохо говорит о вашей стране, я всегда ее защищаю. В Германии, например, такое случается. Но я сразу вмешиваюсь: «Вы так говорите, потому что никогда там не были». Я же знаю русских — они очень хорошие и приятные. А еще ответственные. Если скажете: «Я все сделаю», то доведете до конца.

— Вы столько рассказали про Ярославль — а как там проводили свободное время?

— Никак. Просто ноль! Там из развлечений — только этот несчастный супермаркет и больше ничего. Весь город — это одна дорога длиной в пять километров, мой отель, два отеля поменьше и банк. Все, финиш!

Подписывайся на канал «СЭ» в Max