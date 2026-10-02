Бранко — о Ярославле: «Весь город — одна дорога длиной в пять километров, мой отель, два отеля поменьше и банк»
Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» раскритиковал Ярославль.
Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.
— Но вообще после Европы мне нужно было ехать играть в Москву. Хотя бы из-за фактора адаптации. В других городах с этим были проблемы... Например, когда в Ярославле ко мне приехала жена с двумя детьми, мы пошли в супермаркет — там на нас буквально все смотрели и пытались потрогать. У жены с детьми еще были длинные дреды — люди их трогали, фотографировали. Через пару дней супруга улетела в Германию и больше не возвращалась.
Хотя я Россию полюбил. Как и русских людей. Когда кто-то плохо говорит о вашей стране, я всегда ее защищаю. В Германии, например, такое случается. Но я сразу вмешиваюсь: «Вы так говорите, потому что никогда там не были». Я же знаю русских — они очень хорошие и приятные. А еще ответственные. Если скажете: «Я все сделаю», то доведете до конца.
— Вы столько рассказали про Ярославль — а как там проводили свободное время?
— Никак. Просто ноль! Там из развлечений — только этот несчастный супермаркет и больше ничего. Весь город — это одна дорога длиной в пять километров, мой отель, два отеля поменьше и банк. Все, финиш!
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9
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10
|Ахмат
|9
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11
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|7-10
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12
|Ростов
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|10-17
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13
|Акрон
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14
|Локомотив
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|4
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|8-11
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15
|Родина
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|2
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|10-22
|5
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16
|Факел
|9
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|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
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|10.10
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|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
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|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
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|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
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|Рубин – Динамо
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
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