Тренер «Зенита» Семак о товарищеской игре с БАТЭ: «Будет хороший матч для нас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от товарищеского матча с БАТЭ.

«Это хорошая команда, которая приедет к нам показывать хорошую игру. Их последние матчи тоже были достаточно уверенными. Я думаю, что это будет хороший матч для нас. И для БАТЭ тоже.

Режим обычный, готовимся в том составе, который принимал участие в матче против китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». В остальном все идет по плану», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Товарищеский матч состоится 4 октября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 19.00 по московскому времени.

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