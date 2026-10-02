Бранко — об оскорблениях Карвальо: «Он сказал: «Кто ты такой? Дерьмовый игрок? Может, хочешь шоколада?»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о драке с футболистом ЦСКА Даниэлем Карвальо.

— В России многие вас запомнили благодаря матчу с ЦСКА...

— Да-да, когда я сел на мяч! Мне многие об этом говорят.

Перед той игрой тренер сказал нам: «Если выиграете, получите по 30 тысяч [долларов]». Еще помню, как перед игрой Карвальо танцевал самбу. Прямо в тоннеле!

Я подошел к нему и сказал: «Друг, это игра, а не дискотека». А он ответил: «Кто ты такой? Дерьмовый игрок? Может, хочешь шоколада? Я тебе его дам». Карвальо был очень высокомерным. Так что мы чуть не подрались еще до матча. Бросил ему: «Я шоколад не хочу, но ты его сегодня получишь на поле».

Каждый раз, когда мы оказывались рядом, мы оскорбляли друг друга. А однажды он попробовал обыграть меня так, чтобы все посмеялись. С помощью бразильского финта, будто он Роналдинью.

— А вы что?

— Отобрал у него мяч, обвел его и отдал пас полузащитнику. А когда мяч вернулся ко мне, Карвальо снова оказался рядом. Тогда я поставил мяч, сел на него и сказал: «Ну что, хочешь шоколада?»

Ему это не понравилось, он разозлился: «Чего ты хочешь, дерьмовый шоколад?» И толкнул меня. Я упал, подбежал судья и показал красную карточку Карвальо и желтую — мне. Но у меня уже была одна...

— То есть вы сами ничего противоправного не сделали?

— Да, просто ответил ему: «Ты сказал, что я шоколад? Ну вот, получи шоколад». И сел на мяч. Это все.

— Вы говорили с Карвальо после этого?

— Нет. Единственное, тренер спросил меня после игры: «Как ты мог сесть на мяч? Зачем?» А я просто хотел показать Карвальо, что он слишком высокомерен.

— Осталась обида на него?

— Нет, он хороший парень. Много всего выиграл, был лучшим футболистом лиги. Когда играешь против таких именитых футболистов, у тебя появляется огромная мотивация.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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