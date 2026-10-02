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Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко вспомнил драку с футболистом ЦСКА Даниэлем Карвальо

Бранко — об оскорблениях Карвальо: «Он сказал: «Кто ты такой? Дерьмовый игрок? Может, хочешь шоколада?»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о драке с футболистом ЦСКА Даниэлем Карвальо.

— В России многие вас запомнили благодаря матчу с ЦСКА...

— Да-да, когда я сел на мяч! Мне многие об этом говорят.

Перед той игрой тренер сказал нам: «Если выиграете, получите по 30 тысяч [долларов]». Еще помню, как перед игрой Карвальо танцевал самбу. Прямо в тоннеле!

Я подошел к нему и сказал: «Друг, это игра, а не дискотека». А он ответил: «Кто ты такой? Дерьмовый игрок? Может, хочешь шоколада? Я тебе его дам». Карвальо был очень высокомерным. Так что мы чуть не подрались еще до матча. Бросил ему: «Я шоколад не хочу, но ты его сегодня получишь на поле».

Каждый раз, когда мы оказывались рядом, мы оскорбляли друг друга. А однажды он попробовал обыграть меня так, чтобы все посмеялись. С помощью бразильского финта, будто он Роналдинью.

— А вы что?

— Отобрал у него мяч, обвел его и отдал пас полузащитнику. А когда мяч вернулся ко мне, Карвальо снова оказался рядом. Тогда я поставил мяч, сел на него и сказал: «Ну что, хочешь шоколада?»

Ему это не понравилось, он разозлился: «Чего ты хочешь, дерьмовый шоколад?» И толкнул меня. Я упал, подбежал судья и показал красную карточку Карвальо и желтую — мне. Но у меня уже была одна...

— То есть вы сами ничего противоправного не сделали?

— Да, просто ответил ему: «Ты сказал, что я шоколад? Ну вот, получи шоколад». И сел на мяч. Это все.

— Вы говорили с Карвальо после этого?

— Нет. Единственное, тренер спросил меня после игры: «Как ты мог сесть на мяч? Зачем?» А я просто хотел показать Карвальо, что он слишком высокомерен.

— Осталась обида на него?

— Нет, он хороший парень. Много всего выиграл, был лучшим футболистом лиги. Когда играешь против таких именитых футболистов, у тебя появляется огромная мотивация.

Серж Бранко.«Сел на мяч и сказал Карвальо: «Хочешь шоколада?» Мы чуть не подрались еще до игры». Огненный Серж Бранко

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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Даниэл Карвальо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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