Тренер «Зенита» Семак рассказал, как проходит восстановление Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как проходит восстановление полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

29-летний бразилец травмировался 23 августа в матче со «Спартаком» (0:2) в 5-м туре РПЛ.

«Вендел работает по своей программе в индивидуальном режиме. Дальше будем смотреть на его состояние, будем увеличивать нагрузку», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

4 октября «Зенит» проведет товарищеский матч с БАТЭ. Игра состоится на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени

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