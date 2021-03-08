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Дзюба не забил свой десятый пенальти

19:50
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит» Лучшие бомбардиры чемпионатов России. Фото "СЭ" Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России. Фото "СЭ" Незабитые пенальти Артема Дзюбы. Фото "СЭ"
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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На 90+9-й минуте матча против «Рубина» (1:2) Артем Дзюба не реализовал пенальти и упустил возможность выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России. 32-летний форвард забил 129 голов и делит третью строчку с Дмитрием Кириченко. На 10 мячей больше у Александра Кержакова, на 14 — у Олега Веретенникова.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры чемпионатов России. Фото «СЭ»

Дзюба — один из главных исполнителей 11-метровых в истории турнира. За свою карьеру он 27 раз подходил к точке и 20 раз был точен. Чаще него с точки отличались семь игроков, а рекорд принадлежит Веретенникову, который забил 29 пенальти, не использовав девять попыток.

Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России. Фото "СЭ"
Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России. Фото «СЭ»

Дюпин — десятый голкипер, которого Дзюба не смог переиграть с 11-метровой отметки. Четыре промаха Артем совершил во время выступлений за «Зенит», дважды не забивал соперникам «Ростова», по разу командам, с которыми встречались «Томь», «Спартак», «Арсенал» и сборная России. Любопытно, что всего во второй раз Дзюба не реализовал пенальти в проигранном матче. Ранее подобное случалось с ним в 2014 году, когда «Ростов» был разгромлен в Грозном — 0:3.

Незабитые пенальти Артема Дзюбы. Фото "СЭ"
Незабитые пенальти Артема Дзюбы. Фото «СЭ»

(Кирилл Бурдаков)

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