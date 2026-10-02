Бранко: «Когда мы играли против ЦСКА, «Локомотив» давал деньги, чтобы нас замотивировать. Или, может быть, «Зенит»...»

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о договорных матчах в России.

— Сталкивались ли вы с договорными матчами в России?

— Иногда нам говорили перед матчем — например, с «Томью» или, может быть, с «Аланией»: «Если выиграете, каждый получит по 30 тысяч долларов». Такое видел только в России. Обычно по контракту за игру платят, скажем, пять тысяч, а за победу — 10 тысяч. Но в России, когда впереди важная игра, сумма увеличивалась.

Потом кто-то сказал мне, что, когда мы играли против ЦСКА, «Локомотив» давал деньги, чтобы нас замотивировать. Или, может быть, «Зенит»... Повторюсь, я только слышал что-то подобное. Не буду утверждать, потому что не знаю, правда ли это.

Но каждый раз, когда мы играли против большой четверки — «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», — за победу хорошо платили.

При этом проигрывать мне ни разу никто не предлагал. Думаю, здесь все-таки шла речь про мотивацию, когда гранды хотели, чтобы мы отняли очки у их конкурентов. Но доказательств у меня нет.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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