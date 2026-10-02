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Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко: комментарий о договорных матчах в России

Бранко: «Когда мы играли против ЦСКА, «Локомотив» давал деньги, чтобы нас замотивировать. Или, может быть, «Зенит»...»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о договорных матчах в России.

— Сталкивались ли вы с договорными матчами в России?

— Иногда нам говорили перед матчем — например, с «Томью» или, может быть, с «Аланией»: «Если выиграете, каждый получит по 30 тысяч долларов». Такое видел только в России. Обычно по контракту за игру платят, скажем, пять тысяч, а за победу — 10 тысяч. Но в России, когда впереди важная игра, сумма увеличивалась.

Потом кто-то сказал мне, что, когда мы играли против ЦСКА, «Локомотив» давал деньги, чтобы нас замотивировать. Или, может быть, «Зенит»... Повторюсь, я только слышал что-то подобное. Не буду утверждать, потому что не знаю, правда ли это.

Но каждый раз, когда мы играли против большой четверки — «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», — за победу хорошо платили.

При этом проигрывать мне ни разу никто не предлагал. Думаю, здесь все-таки шла речь про мотивацию, когда гранды хотели, чтобы мы отняли очки у их конкурентов. Но доказательств у меня нет.

Серж Бранко.«Сел на мяч и сказал Карвальо: «Хочешь шоколада?» Мы чуть не подрались еще до игры». Огненный Серж Бранко

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Бранко — о Ярославле: «Весь город — одна дорога длиной в пять километров, мой отель, два отеля поменьше и банк»

Бранко назвал четыре клуба, которые в России защищали судьи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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