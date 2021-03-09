Хавбек «Рубина» Денис Макаров в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о победном голе в ворота «Зенита», финтах, которыми прошел Деяна Ловрена, и перспективах казанской команды в этом сезоне.

«Гол посвятил жене и маме»

— Какие эмоции после матча? Опустошение?

— Чувствую себя отлично, вот прошел все восстановительные процедуры на базе. Ночь после матча прошла нормально: со стадиона приехали с женой домой, отдохнули, провели семейный вечер и легли спать.

— Долго засыпал?

— Нет, кстати. Игра забрала очень много сил, поэтому буквально полчаса полежал и потом отрубился.

— Родители не смогли приехать на матч?

— Нет, мама работала, а папе на следующий день надо было. Но он смотрел, пересылал всю информацию маме.

— Гол ты посвятил жене, когда показывал жесты трибуне?

— Да. Супруга сидела на трибуне. А еще — маме, потому что вчера был женский праздник, а я сделал такой подарок всем. Надеюсь, они довольны.

— Сколько вчера поздравлений пришло?

— Поздравило очень много людей, всех старался поблагодарить. В первый раз такое! Еще раз хочу сказать всем большое спасибо за теплые слова, поддержку. Надеюсь, болельщики счастливы. Мы всей командой сделали очень большое дело.

«Отрабатывал финты на тренировках. Пришло время их показать в игре»

— Ты видел, как завирусился твой гол? Уже куча просмотров в крутом аккаунте 433 в Instagram.

— Да, мне скинули, посмотрел. Было очень приятно. Это на всю жизнь запоминается: такой большой матч, такие сильные эмоции, такая концовка, очень много травм.

— Как ты готовился к игре против защиты «Зенита»?

— Почти всегда смотрю матчи Питера, не пропускаю большие игры. Примерно знаю, как зенитовцы действуют. Так вышло, что в том моменте получилось накрутить двух защитников. На моей стороне оказалось немного везения.

Такие финты я и на тренировках отрабатывал. Пришло время применить их в игре. Все благодаря команде — меня вывели на такую позицию, дали шанс проявить себя.

— Как на таком ужасном поле в концовке, когда силы кончились, получилось так мастерски разобраться в эпизоде?

— Газон реально тяжелый — уже на 15-й минуте ноги подсели. Но мы прекрасно понимали, что надо побеждать и отдавать все силы. На 90-й минуте надеялся на чудо, когда Деспот выносил мяч. Я верил, что он долетит до меня и появится шанс убежать, — и он представился. Честно, бежал к воротам из последних сил. Думаю, никто не ожидал, что мы забьем. Да я и сам этого не ждал, но так сложилось — и мы победили.

— Твой гол — один из лучших в сезоне.

— И один из лучших в моей карьере, занесу его в свой личный топ. Их не так много. Плюс этот мяч очень важен для «Рубина».

«Свой гол пересмотрел только один раз, а потом отключил телефон»

— Сколько раз уже пересмотрел свой гол?

— Честно — только один раз вчера вечером, а потом отключил телефон. Хотел побыть с женой и не отвлекаться ни на что. Сегодня на свежую голову пересмотрю дома еще раз этот момент, вспомню, как все происходило.

— На тренировках ты недавно делал эти ложные замахи.

— Мне кажется, это с детства заложено — такой финт у меня получается. Но я его не так часто использую, потому что защитники тоже смотрят игры и изучают манеру действий соперника. Но в матче с «Зенитом» голова уже отключилась — на автоматизме делал то, что тренировал много лет.

Сначала хотел пробить левой, но потом понял, что удар перекрывают, и решил убрать под правую. Я не король ударов с нее, хотя могу иногда попасть, она тоже рабочая. Но тут еще раз переложил под левую и тогда уже нанес удар. Все получилось.

— Затем был назначен пенальти и сэйв Дюпина от Дзюбы. Какие эмоции испытал в те минуты?

— Наверное, это наш самый эмоциональный матч — очень сильные ощущения. Дюпа потрясающе отбил удар с пенальти и подарил нам и всей Казани эту победу. Город вчера был счастлив, чувства переполняли. Не передать словами, что творилось в раздевалке.

— Что сказал Слуцкий?

— Поблагодарил всю команду. Ребята очень радовались. Но мы понимаем, что следующие матчи не менее важны. Да, обыграли «Зенит», но теперь надо об этом забыть и настраиваться на следующие встречи.

— Эйфории в коллективе нет?

— Команда серьезно отнесется к следующим играм. У нас два очень важных матча с «Уфой» и «Химками» до паузы на сборные. Команда на них настроится по-максимуму.

«Вся борьба за еврокубки для нас еще впереди»

— Осенью после поражения от «Спартака» в первом круге ты говорил, что «Рубин» сильнее красно-белых, что будет бороться за еврокубки. Сегодня психологически пришло понимание, что вы реально можете это сделать?

— Да, мы еще на сборах были готовы к этому. Реально настраивались на победу против «Спартака» и «Зенита». Понимали, что можем это сделать и бороться за выход в Европу. Команда очень настроена на это. Каждый в «Рубине» хочет выигрывать и подниматься в таблице. Это самое важное: ребята верят и отдают все силы.

— Как оценишь календарь? Впереди «Ростов», «Сочи», «Краснодар» и «Динамо» — прямые конкуренты.

— Да, смотрел расписание. Вся борьба за еврокубки для нас еще впереди. Предстоят серьезные встречи, где мы должны показать, что «Рубин» — правда сильная команда, которая готова решать серьезные задачи.

— У тебя уже пятый победный гол в составе казанцев.

— Просто так складывается. У нас в целом команда хорошо выглядит, у каждого возникают свои моменты, все стараются помочь, принести пользу. Неважно, я забил или кто-то другой. Главное, взяли три очка. Думаю, все вчера были довольны. Будем так же продолжать и двигаться дальше.

— Ты месяц назад говорил, что намерен проявить себя весной, чтобы получить вызов в молодежную сборную и поехать на Евро. Уже звонили из ее штаба?

— Еще нет. Списков на сбор пока не было. Жду, когда объявят состав, — посмотрим, попаду ли в него. Вызовут — хорошо. Нет — ничего страшного. Конечно, поехать на молодежный Евро — это огромный вызов, большой плюс для меня и для клуба. Хочется отстаивать честь страны и приносить пользу.

Но пока настроен на две ближайшие игры за «Рубин» в чемпионате, в которых должны побеждать. А уже дальше стану ждать приглашения в сборную.