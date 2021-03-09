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«Бежал из последних сил и сам не ожидал, что забью. Такое запоминается на всю жизнь». Макаров — о победном голе «Зениту»

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 15:45
8 марта. Казань. «Рубин» — «Зенит». Денис Макаров забивает победный мяч в добавленные минуты матча. Фото ФК «Рубин»
8 марта. Казань. «Рубин» — «Зенит». Денис Макаров забивает победный мяч в добавленные минуты матча. Фото ФК «Рубин»
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Хавбек «Рубина» Денис Макаров в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о победном голе в ворота «Зенита», финтах, которыми прошел Деяна Ловрена, и перспективах казанской команды в этом сезоне.
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«Гол посвятил жене и маме»

— Какие эмоции после матча? Опустошение?

— Чувствую себя отлично, вот прошел все восстановительные процедуры на базе. Ночь после матча прошла нормально: со стадиона приехали с женой домой, отдохнули, провели семейный вечер и легли спать.

— Долго засыпал?

— Нет, кстати. Игра забрала очень много сил, поэтому буквально полчаса полежал и потом отрубился.

— Родители не смогли приехать на матч?

— Нет, мама работала, а папе на следующий день надо было. Но он смотрел, пересылал всю информацию маме.

— Гол ты посвятил жене, когда показывал жесты трибуне?

— Да. Супруга сидела на трибуне. А еще — маме, потому что вчера был женский праздник, а я сделал такой подарок всем. Надеюсь, они довольны.

— Сколько вчера поздравлений пришло?

— Поздравило очень много людей, всех старался поблагодарить. В первый раз такое! Еще раз хочу сказать всем большое спасибо за теплые слова, поддержку. Надеюсь, болельщики счастливы. Мы всей командой сделали очень большое дело.

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«Отрабатывал финты на тренировках. Пришло время их показать в игре»

— Ты видел, как завирусился твой гол? Уже куча просмотров в крутом аккаунте 433 в Instagram.

— Да, мне скинули, посмотрел. Было очень приятно. Это на всю жизнь запоминается: такой большой матч, такие сильные эмоции, такая концовка, очень много травм.

— Как ты готовился к игре против защиты «Зенита»?

— Почти всегда смотрю матчи Питера, не пропускаю большие игры. Примерно знаю, как зенитовцы действуют. Так вышло, что в том моменте получилось накрутить двух защитников. На моей стороне оказалось немного везения.

Такие финты я и на тренировках отрабатывал. Пришло время применить их в игре. Все благодаря команде — меня вывели на такую позицию, дали шанс проявить себя.

— Как на таком ужасном поле в концовке, когда силы кончились, получилось так мастерски разобраться в эпизоде?

— Газон реально тяжелый — уже на 15-й минуте ноги подсели. Но мы прекрасно понимали, что надо побеждать и отдавать все силы. На 90-й минуте надеялся на чудо, когда Деспот выносил мяч. Я верил, что он долетит до меня и появится шанс убежать, — и он представился. Честно, бежал к воротам из последних сил. Думаю, никто не ожидал, что мы забьем. Да я и сам этого не ждал, но так сложилось — и мы победили.

— Твой гол — один из лучших в сезоне.

— И один из лучших в моей карьере, занесу его в свой личный топ. Их не так много. Плюс этот мяч очень важен для «Рубина».

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«Свой гол пересмотрел только один раз, а потом отключил телефон»

— Сколько раз уже пересмотрел свой гол?

— Честно — только один раз вчера вечером, а потом отключил телефон. Хотел побыть с женой и не отвлекаться ни на что. Сегодня на свежую голову пересмотрю дома еще раз этот момент, вспомню, как все происходило.

— На тренировках ты недавно делал эти ложные замахи.

— Мне кажется, это с детства заложено — такой финт у меня получается. Но я его не так часто использую, потому что защитники тоже смотрят игры и изучают манеру действий соперника. Но в матче с «Зенитом» голова уже отключилась — на автоматизме делал то, что тренировал много лет.

Сначала хотел пробить левой, но потом понял, что удар перекрывают, и решил убрать под правую. Я не король ударов с нее, хотя могу иногда попасть, она тоже рабочая. Но тут еще раз переложил под левую и тогда уже нанес удар. Все получилось.

— Затем был назначен пенальти и сэйв Дюпина от Дзюбы. Какие эмоции испытал в те минуты?

— Наверное, это наш самый эмоциональный матч — очень сильные ощущения. Дюпа потрясающе отбил удар с пенальти и подарил нам и всей Казани эту победу. Город вчера был счастлив, чувства переполняли. Не передать словами, что творилось в раздевалке.

— Что сказал Слуцкий?

— Поблагодарил всю команду. Ребята очень радовались. Но мы понимаем, что следующие матчи не менее важны. Да, обыграли «Зенит», но теперь надо об этом забыть и настраиваться на следующие встречи.

— Эйфории в коллективе нет?

— Команда серьезно отнесется к следующим играм. У нас два очень важных матча с «Уфой» и «Химками» до паузы на сборные. Команда на них настроится по-максимуму.

«Вся борьба за еврокубки для нас еще впереди»

— Осенью после поражения от «Спартака» в первом круге ты говорил, что «Рубин» сильнее красно-белых, что будет бороться за еврокубки. Сегодня психологически пришло понимание, что вы реально можете это сделать?

— Да, мы еще на сборах были готовы к этому. Реально настраивались на победу против «Спартака» и «Зенита». Понимали, что можем это сделать и бороться за выход в Европу. Команда очень настроена на это. Каждый в «Рубине» хочет выигрывать и подниматься в таблице. Это самое важное: ребята верят и отдают все силы.

— Как оценишь календарь? Впереди «Ростов», «Сочи», «Краснодар» и «Динамо» — прямые конкуренты.

— Да, смотрел расписание. Вся борьба за еврокубки для нас еще впереди. Предстоят серьезные встречи, где мы должны показать, что «Рубин» — правда сильная команда, которая готова решать серьезные задачи.

— У тебя уже пятый победный гол в составе казанцев.

— Просто так складывается. У нас в целом команда хорошо выглядит, у каждого возникают свои моменты, все стараются помочь, принести пользу. Неважно, я забил или кто-то другой. Главное, взяли три очка. Думаю, все вчера были довольны. Будем так же продолжать и двигаться дальше.

— Ты месяц назад говорил, что намерен проявить себя весной, чтобы получить вызов в молодежную сборную и поехать на Евро. Уже звонили из ее штаба?

— Еще нет. Списков на сбор пока не было. Жду, когда объявят состав, — посмотрим, попаду ли в него. Вызовут — хорошо. Нет — ничего страшного. Конечно, поехать на молодежный Евро — это огромный вызов, большой плюс для меня и для клуба. Хочется отстаивать честь страны и приносить пользу.

Но пока настроен на две ближайшие игры за «Рубин» в чемпионате, в которых должны побеждать. А уже дальше стану ждать приглашения в сборную.

Рубин — Зенит

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