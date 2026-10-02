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Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко: комментарий о работе с тренером Гаджи Гаджиевым

Бранко — о сделках с Гаджиевым: «Знаю, что холодно, что ты хочешь уехать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о работе с тренером Гаджи Гаджиевым.

— Тренер — это же Гаджи Гаджиев?

— Да-да, он очень забавный, почти как дедушка — всегда говорит медленно. Единственное, он, по-моему, очень плохо видел — поэтому ему нужно было записывать тренировки на видео. После он отсматривал их у себя в кабинете.

Но знаете, я никогда в жизни не видел такого крутого тренера, как Гаджиев! Это очень умный человек. Он и тренер, и бизнесмен, и агент, и менеджер одновременно.
Конечно, иногда я злился на него — тогда он звал меня в свой кабинет и говорил: «Слушай, я знаю, что холодно, что тебе не нравится здесь играть, что ты хочешь уехать. Но даю тебе слово: если проведешь пять хороших матчей, а в трех из них мы победим — отпущу на две недели в Германию».

— Посреди сезона?

—Да! После этого мы выиграли два матча, но третий проиграли. Я снова подошел к тренеру — он сказал мне: «Нам нужно выиграть три подряд, понимаешь? Но ладно. Давай попробуем выиграть еще хотя бы две — и отпустим тебя».

— Получилось?

— Следующий матч выиграли. После — проиграли... Я снова подошел Гаджиеву: «Тренер, что скажете?» Он ответил: «Следующая игра — с ЦСКА дома. Если выиграем, поедешь на четыре дня домой».

Я обалдел! У них Вагнер Лав, Карвальо, шесть-семь игроков сборной России... Мы выходим — и минут за десять до конца матча пропускаем... Так и закончили — 0:1. Но все восприняли это спокойно. Однако из-за сорванной поездки я был очень зол.

После игры Гаджиев сказал: «Мы, конечно, не победили, но можешь ехать. Только вернись в четверг, потому что в субботу у нас матч». Впервые видел такого тренера!

Серж Бранко.«Сел на мяч и сказал Карвальо: «Хочешь шоколада?» Мы чуть не подрались еще до игры». Огненный Серж Бранко

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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ФК Крылья Советов (Самара)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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Матеус Рейс
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