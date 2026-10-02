Бранко — о сделках с Гаджиевым: «Знаю, что холодно, что ты хочешь уехать»
Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о работе с тренером Гаджи Гаджиевым.
— Тренер — это же Гаджи Гаджиев?
— Да-да, он очень забавный, почти как дедушка — всегда говорит медленно. Единственное, он, по-моему, очень плохо видел — поэтому ему нужно было записывать тренировки на видео. После он отсматривал их у себя в кабинете.
Но знаете, я никогда в жизни не видел такого крутого тренера, как Гаджиев! Это очень умный человек. Он и тренер, и бизнесмен, и агент, и менеджер одновременно.
Конечно, иногда я злился на него — тогда он звал меня в свой кабинет и говорил: «Слушай, я знаю, что холодно, что тебе не нравится здесь играть, что ты хочешь уехать. Но даю тебе слово: если проведешь пять хороших матчей, а в трех из них мы победим — отпущу на две недели в Германию».
— Посреди сезона?
—Да! После этого мы выиграли два матча, но третий проиграли. Я снова подошел к тренеру — он сказал мне: «Нам нужно выиграть три подряд, понимаешь? Но ладно. Давай попробуем выиграть еще хотя бы две — и отпустим тебя».
— Получилось?
— Следующий матч выиграли. После — проиграли... Я снова подошел Гаджиеву: «Тренер, что скажете?» Он ответил: «Следующая игра — с ЦСКА дома. Если выиграем, поедешь на четыре дня домой».
Я обалдел! У них Вагнер Лав, Карвальо, шесть-семь игроков сборной России... Мы выходим — и минут за десять до конца матча пропускаем... Так и закончили — 0:1. Но все восприняли это спокойно. Однако из-за сорванной поездки я был очень зол.
После игры Гаджиев сказал: «Мы, конечно, не победили, но можешь ехать. Только вернись в четверг, потому что в субботу у нас матч». Впервые видел такого тренера!
Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1