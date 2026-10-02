Бранко — о сделках с Гаджиевым: «Знаю, что холодно, что ты хочешь уехать»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о работе с тренером Гаджи Гаджиевым.

— Тренер — это же Гаджи Гаджиев?

— Да-да, он очень забавный, почти как дедушка — всегда говорит медленно. Единственное, он, по-моему, очень плохо видел — поэтому ему нужно было записывать тренировки на видео. После он отсматривал их у себя в кабинете.

Но знаете, я никогда в жизни не видел такого крутого тренера, как Гаджиев! Это очень умный человек. Он и тренер, и бизнесмен, и агент, и менеджер одновременно.

Конечно, иногда я злился на него — тогда он звал меня в свой кабинет и говорил: «Слушай, я знаю, что холодно, что тебе не нравится здесь играть, что ты хочешь уехать. Но даю тебе слово: если проведешь пять хороших матчей, а в трех из них мы победим — отпущу на две недели в Германию».

— Посреди сезона?

—Да! После этого мы выиграли два матча, но третий проиграли. Я снова подошел к тренеру — он сказал мне: «Нам нужно выиграть три подряд, понимаешь? Но ладно. Давай попробуем выиграть еще хотя бы две — и отпустим тебя».

— Получилось?

— Следующий матч выиграли. После — проиграли... Я снова подошел Гаджиеву: «Тренер, что скажете?» Он ответил: «Следующая игра — с ЦСКА дома. Если выиграем, поедешь на четыре дня домой».

Я обалдел! У них Вагнер Лав, Карвальо, шесть-семь игроков сборной России... Мы выходим — и минут за десять до конца матча пропускаем... Так и закончили — 0:1. Но все восприняли это спокойно. Однако из-за сорванной поездки я был очень зол.

После игры Гаджиев сказал: «Мы, конечно, не победили, но можешь ехать. Только вернись в четверг, потому что в субботу у нас матч». Впервые видел такого тренера!

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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