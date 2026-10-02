Бранко: «Гаджиев вылил сгущенку мне прямо в лицо! А потом он достал пистолет»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о конфликте с тренером Гаджи Гаджиевым.

— Гаджиев — очень умный и тихий человек. Хотя мог быть и агрессивным. Я же каждую неделю пытался уехать в Германию и все время заключал с ним такие сделки! Однажды оставался матч до моего отъезда — и я удалился. Тренер был очень зол. Сказал, что я специально получил красную карточку. Объяснял ему: «Нет-нет, не хочу в Германию». А он настаивал: «Нет, хочешь!»

Во время этого диалога я сидел и ел сгущенку. Так Гаджиев подошел и вылил ее мне прямо в лицо! Все вокруг было очень липким. Я не выдержал и швырнул в его сторону стул.

В тот момент я не знал, что в его пиджаке всегда был пистолет... Сбежались игроки, я кричал: «Зачем вы вылили сгущенку?!» А он достал пистолет. Я был очень напуган и сразу замолчал. Меня увели — после этого я заявил, что больше не буду играть за «Крылья».

— Конфликт на ровном месте!

— Думаю, ему просто надоело, что я постоянно хотел домой. Поэтому он заключил со мной новую сделку: «Если проведешь хороший сезон, в следующем я возглавлю «Анжи» и возьму тебя с собой». Уже тогда они хотели подписать Роберто Карлоса, Это'О... Золотая эра! Как раз Ткаченко привозил их всех.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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