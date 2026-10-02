Бранко назвал четыре клуба, которые в России защищали судьи

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» высказался о судействе в России.

— А что насчет судейства — замечали что-то странное?

— ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» — эти команды были защищены со стороны федерации или лиги.

— Почему?

— Они тратили много денег, покупали звезд, отстаивали честь страны в еврокубках. Я думаю, все делалось ради того, чтобы они были наверху и делили чемпионство между собой.

Ты можешь быть «Крыльями», «Шинником», кем угодно, но тебе будет трудно, потому что именно эти четыре команды, можно сказать, организовывали чемпионат России. Не знаю, как сейчас, но в мое время, лет 20 назад, было именно так.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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