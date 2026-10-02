Бранко рассказал, что все футболисты в России покупали «СЭ»: «Приезжали на тренировку с газетой и обсуждали оценки»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о покупке газет «Спорт-Экспресса».

— Знали, что раньше каждый понедельник — после завершения тура — все футболисты покупали газету «Спорт-Экспресс»? Чтобы посмотреть, сколько им баллов поставили за игру?

— Прям все?

— Да, помню, каждый понедельник все игроки из всех клубов приезжали на тренировку со «Спорт-Экспрессом» и обсуждали: «У тебя сколько баллов? Мне поставили пять...» В общем, после того самого матча с ЦСКА на первой полосе был я, Карвальо... и надпись: «Ушел». Ну или что-то в этом духе. Я еще пытался выяснить, кто написал тот материал!

Ранее Бранко рассказал «СЭ» о драке с футболистом ЦСКА Даниэлем Карвальо.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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