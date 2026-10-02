«Роналду уже всем надоел! Видите, как сборная Португалии заиграла без него!» Мнение Барбозы

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза — о ситуации в сборной Португалии и будущем Криштиану Роналду.

— После демарша Роналду сборная Португалии провела чуть ли не лучший свой матч за последнее время, обыграв Данию. Есть в этом какой-то символизм?

— Соглашусь с вами. Думаю, многие получили удовольствие от игры португальцев. Красивая победа. Вы сами увидели, как сборная преобразилась без Роналду.

Почему? Теперь каждый четко знает свой маневр. Витинья, Феликс, Гонсалу Рамуш, Бруну Фернандеш. Буквально все раскрепостились. Получают удовольствие от своей игры. Кайфуют. Конечно, на первый план для них выходит результат. Но именно общекомандный результат, а не рекорды Роналду! Ранее многое сводилось к тому, чтобы играть именно на Криштиану.

Теперь все поменялось. В коллективе очень хорошая атмосфера. Футболисты понимают, что на поле выйдет только тот, кто сейчас в форме. На статус и прежние заслуги уже никто не смотрит. Если помните, во время чемпионата мира я не раз говорил, что эгоизм одного нападающего тормозит всех остальных. Да и в тактическом плане без Роналду появилось больше вариантов впереди.

Мы не умаляем заслуг Криштиану. Но уходить надо вовремя. Жорже Жезуш посчитал, что теперь сборная может обходиться без Криштиану. Тот обиделся и устроил вот такой вот демарш. Мягко говоря, некрасиво со стороны футболиста... Только тренер может определять состав! Точка.

— А зачем же тогда Жезуш приглашал Криштиану на матчи с Уэльсом, Норвегией и Данией? Не мог просчитать реакцию звезды, если тот не выйдет на поле против норвежцев?

— Видимо, да. Они же вместе работали в «Аль-Насре». Тренер рассчитывал на более адекватную реакцию своего подопечного.

— Вы верите в то, что Жезуш обещал Роналду выпустить его на 30 минут в матче с Норвегией, но своего слова не сдержал.

— Про 30 минут — не верю. Такого в футболе не бывает. Все определяет ход игры. Допускаю, что тренер сказал Роналду, что, возможно, выпустит его во втором тайме. Подчеркиваю — возможно. Но, взвесив то, что происходит на поле, и оценив нынешнюю форму Роналду, решил все-таки этого не делать. Вот и все. Никто никому ничего не обещал. И к Жезушу в данном случае не может быть никаких вопросов. Он отвечает за результат. Без Криштиану португальцы вообще-то обыграли и норвежцев, и датчан. Счет на табло. А Криштиану просто перегнул палку.

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— Криштиану завершил карьеру в сборной? Или своего последнего слова он еще не сказал?

— После того, что он натворил, думаю, все мосты сожжены. Обратной дороги для него нет. По крайней мере — при этом главном тренере.

— Вот как?

— Ну а как иначе? Роналду опять поставил себя выше всех. Обиделся. Уехал из сборной. Ни с кем не попрощался, никому ничего не сказал. Это нормально? И сейчас футбольная общественность в Португалии поддерживает Жезуша, а не Криштиану. Роналду уже всем надоел, в том числе и партнерам по сборной. Надоел... Те не понимали, почему они должны играть на звезду, ради его рекордов! Сколько могут продолжаться его капризы?

— По-вашему, именно Роналду в данной ситуации допустил роковую ошибку?

— На мой взгляд, да. Человек сел в свой личный самолет и улетел... Что хочет, то и творит! Капитан сборной, ее лидер так не может себя вести. Все время живет сам по себе. Без сборной. Роналду все время диктовал свои условия, привел в сборную своих физиотерапевтов, массажистов, еще кого-то... Разве это нормально? И сейчас Криштиану рассчитывал, что партнеры по национальной команде его поддержат. Но мы же этого не видим. Сборная показала, что вполне может обходиться и без него.

— Кто теперь главная звезда этой команды?

— Да в том-то и дело, что никто не тянет одеяло на себя. Хотя звезд по мировым меркам у нас хватает. Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш, Нету, Рамуш... Но они все приняли идеи главного тренера, выглядят командой, а не группой футболистов, которые помогают одному игроку бить свои же рекорды.