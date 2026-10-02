Семак о дебюте защитника «Зенита» Веги за сборную Аргентины: «Он сыграл хороший матч, поздравил его»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от дебюта защитника сине-бело-голубых Романа Веги за сборную Аргентины.

1 октября 22-летний футболист впервые сыграл за национальную команду. Он вышел в стартовом составе на товарищеский матч против сборной Боливии (4:0) и провел на поле всю встречу.

«Смотрел отрывки [матча]. Я думаю, что и команда в целом, и Роман, выглядели очень уверенными. Понятно, что соперники не смогли им составить достойную конкуренцию, очень мало создавали, очень мало работы было у Веги прежде всего в оборонительной фазе. Но, тем не менее, он сыграл хороший матч, я его поздравил с дебютом. Это мечта для любого футболиста — принять участие в игре национальной сборной, тем более сборной Аргентины, которая является одной из ведущих в мире. Конечно, это большое достижение благодаря его серьезному труду», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

4 октября «Зенит» проведет товарищеский матч с БАТЭ. Игра состоится на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

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