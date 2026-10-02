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Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко: комментарий о русской бане

Бранко: «Взял стакан водки, пошел в парилку и сразу опьянел. Начал орать от жары! «Сгущенка, больше не приходи в баню!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» поделился мнением о русской бане.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

— А алкоголь пробовали?

— Я пил только воду. До сих пор не пью алкоголь и не курю. Но однажды сходил с Канчельскисом в Самаре в баню. Зимой минус 15-20, а все русские игроки идут в баню! Сидели там по два часа. Я заходил на 20 минут — выходил. И не понимал: зачем сидеть часами? А потом мой друг Баба Адаму из Ганы объяснил: «Перед баней они пьют из огромных бутылок...»

— Водку?

— Да! В бане российские игроки пьют водку. Поэтому они могут так долго сидеть. Но однажды — потому что было очень холодно, хотелось остаться в бане подольше, — я взял стакан водки, пошел в парилку и сразу опьянел. Начал орать от жары! Все разбежались. Говорили мне: «Сгущенка, больше не приходи в баню!» На этом все. Больше алкоголь не пью.

— Интересный опыт.

— Но было хорошо, мне очень понравилось в Самаре. Да и тренер там был хороший.

Серж Бранко.«Сел на мяч и сказал Карвальо: «Хочешь шоколада?» Мы чуть не подрались еще до игры». Огненный Серж Бранко

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
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Крылья Советов

 3
И К Ж
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