Бранко: «Взял стакан водки, пошел в парилку и сразу опьянел. Начал орать от жары! «Сгущенка, больше не приходи в баню!»

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» поделился мнением о русской бане.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

— А алкоголь пробовали?

— Я пил только воду. До сих пор не пью алкоголь и не курю. Но однажды сходил с Канчельскисом в Самаре в баню. Зимой минус 15-20, а все русские игроки идут в баню! Сидели там по два часа. Я заходил на 20 минут — выходил. И не понимал: зачем сидеть часами? А потом мой друг Баба Адаму из Ганы объяснил: «Перед баней они пьют из огромных бутылок...»

— Водку?

— Да! В бане российские игроки пьют водку. Поэтому они могут так долго сидеть. Но однажды — потому что было очень холодно, хотелось остаться в бане подольше, — я взял стакан водки, пошел в парилку и сразу опьянел. Начал орать от жары! Все разбежались. Говорили мне: «Сгущенка, больше не приходи в баню!» На этом все. Больше алкоголь не пью.

— Интересный опыт.

— Но было хорошо, мне очень понравилось в Самаре. Да и тренер там был хороший.

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