Мнение Игоря Рабинера перед дерби.

20 лет назад это была топ-афиша. В последние годы — время Николича

Когда-то, в первом десятилетии XXI века, ЦСКА — «Локомотив» — это был гарантированный топ, первая строчка российского футбольного хит-парада. Дерби классическое, спартаковско-армейское, в те времена болтало из крайности в крайность — то в 90-е «Спартак» семь лет не проигрывал, то в нулевые ЦСКА почти столько же. А от сражений времен Валерия Газзаева и Юрия Семина, одно из которых пришлось на золотой матч-2002 и привело к первому чемпионству в истории красно-зеленых, искрило люто, и предсказать исход не было возможно никогда.

Встреча нынешних ЦСКА и «Локо» для меня — одно из многочисленных и мало чем отличных друг от друга противостояний. Правда, Марко Николичу четырежды подряд удалось армейцев обыграть (в том числе и в начале нынешнего чемпионата, то есть серия сейчас жива), и в этом просматривалась какая-то изюминка, — но теперь нет Николича, нет и той изюминки. Интересные матчи между двумя клубами, конечно, бывают, однако не видно чего-то особенного, уникального.

Долгая зима, а затем и начало весны между тем судьбы обеих команд во многом изменили. Мне это вообще кажется в определенной степени символом странности нашей версии системы «осень — весна». Только у нас можно за одну зиму сработать по модели «кто был никем, тот станет всем» — и наоборот. В Европе такой разницы у одной и той же команды осеннего и весеннего образцов не бывает, поскольку сезон или вообще не прерывается, или прекращается ненадолго.

А у нас по осени ЦСКА казался заурядной, зашедшей в тупик командой, а подковерные битвы на верхних этажах клубной власти и вовсе сильно разочаровывали — тем более на фоне того единства, которое в том же клубе было много лет. Вспомните: в первой части сезона скандалов вокруг армейцев было намного больше, чем обсуждения собственно футбола. Не то чтобы обсуждать было совсем нечего, но флер молодой цеэсковской команды Виктора Гончаренко, дважды обыгравшей «Реал», развеялся, красно-синяя молодежь как общность так и не выросла. Приход же Алексея Березуцкого вместо белоруса казался работой на перспективу, но едва ли способной дать результат здесь и сейчас.

Юсуф Языджи. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Березуцким дали хороших игроков, они смогли их быстро встроить

Но осень сменилась весной, о противостоянии Евгения Гинера с Максимом Орешкиным сейчас ничего не слышно — что-то подсказывает, что в условиях европейских санкций, в том числе и конкретно против клуба как части ВЭБ, им стало не до того. Зато комплектование еще зимой было проведено на отлично, и ЦСКА здесь и сейчас — одна из безусловно лучших команд страны.

Секрет оказался до обидного прост — Березуцкому (точнее, Березуцким, поскольку, уверен, приход брата помог Алексею в том числе и на разнице темпераментов, что и для игроков хорошо: главный тренер всегда спокоен и задумчив, его ассистент — пылок и эмоционален) дали хороших игроков. Не каждый специалист, тем более молодой, способен с ними справиться. И удастся ли это Березуцкому, говорить опять же рано — слишком мало времени прошло. Но начало — многообещающее.

Победа в довольно качественном дерби со «Спартаком» еще могла рассматриваться как вещь в себе, поскольку соперничество красно-белых и красно-синих зачастую выходит за рамки турнирной логики (хотя последующий успех красно-белых в матче с «Динамо» повышает ценность этих армейских трех очков). Но волевой кубковый успех в Сочи против очень крепкого соперника за счет двух угловых Языджи на Дивеева тоже сказал о многом. С «Нижним» все не залетало и не залетало, но дожали же, в конце концов! Матчи бывают и такие, а способность выжимать их до последней капли и добиваться-таки своего — тоже ценная.

Да, проблемой стала травма Антона Заболотного, при том что Федор Чалов арендован «Базелем». Но Березуцкий объяснил, что Языджи не раз в карьере играл чистого форварда, да и молодой Яковлев может помочь — хотя, понятно, и не в том объеме, как ударный нападающий. Какие-то очки это украсть у команды может, но не думаю, что сыграет поворотную роль.

История подъема красно-синих по понятным причинам грозит получиться краткосрочной, к тому же большинство новичков ЦСКА, за исключением Медины, — в арендах (да и контракт, как мы сейчас понимаем, не является теперь какой бы то ни было гарантией). Еще и поэтому армейцам нужно выжимать из нее максимум. Сейчас армейцы — четвертые в таблице, остают лишь на три очка от «Динамо», занимающего второе место, и на одно — от того же «Сочи».

Восемь очков от «Зенита» — конечно, за десять туров до конца чемпионата много, к тому же не похоже, что питерцы допустят много осечек. Тем не менее борьба за второе место — более чем реальная перспектива для ЦСКА, а кубковый четвертьфинал со «Спартаком» может стать для обеих команд (для красно-белых, лишившихся серьезной мотивации в чемпионате, — вдвойне) главным матчем весны.

Мачей Рыбус, Ян Кухта, Вильсон Изидор. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Рандомный Комппер, «дело Кухты», труднейшая победа над аутсайдером — реальность «Локо»

Вокруг «Локомотива» в последнее время, в отличие от ЦСКА, сплошь негативная повестка. Даже вторгшаяся в нее толика позитива — 3:2 у «Химок» — оставила вопросы (часть из которых пришлось решать в КДК). Качество игры железнодорожников против аутсайдера из Подмосковья (последнее место с четырьмя очками от 14-го) тоже ведь было так себе. И труднейшей победы «Локо» достиг скорее благодаря ряду индивидуальных всплесков вроде двух классных забросов Дмитрия Баринова за спины защитникам на Керка с Изидором или изумительного паса Жемалетдинова на победный мяч Кухте, чем из-за какой-либо командной игры. Особенно это касается обороны, которую камерунский новичок «Химок» Зе в одиночку рвал на части.

Да и откуда этой командной игре взяться? Маркус Гисдоль очевидно провалил зимнюю подготовку, а 36-летний Марвин Комппер, тренирующий сейчас команду после его побега, — фигура, как сейчас говорят, рандомная. Он в жизни никого сам не тренировал, в «Локо» шел как член штаба — и вдруг оказался у руля. Кубковый разгром от «Енисея» вроде бы показал, что все это не имеет никакого смысла, но Александр Плутник заупрямился и после «Химок» выдал молодому немцу карт-бланш еще на месяц. Почему — абсолютно непонятно. Пока история выглядит так, что локомотивские руководители каждым новым шагом загоняют себя все глубже.

Пока турнирная ситуация не выглядит для «Локомотива» безнадежной — от того же ЦСКА он отстает на пять очков при игре в запасе. То есть, обыграв красно-синих в очном матче, «Локо» окажется выше соперника по потерянным очкам. И продлит четырехматчевую победную серию в очных встречах.

Но верится в такое с трудом. И особенно в то, что ЦСКА окажется ниже соперника по итогам чемпионата. В одном матче, конечно, может произойти что угодно, однако не видно, за счет чего локомотивцы на дистанции смогут опередить армейцев.