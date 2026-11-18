Александр Гришин: «Я спас Корнаухова от увольнения. А он убрал меня из академии»

Новый герой авторской рубрики «СЭ» «15к1» — бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер молодежки армейцев, которому сегодня исполнилось 55 лет.

1 — С какими мыслями встречаете юбилей?

— Честно вам скажу: для меня главный праздник — Новый год. А дни рождения не отмечаю. Даже когда 50 стукнуло, никакого банкета не устраивал.

У меня вообще на даты плохая память. Есть сын от первого брака, дочь от второго, два внука. Но в какой день они родились, убей бог, не помню.

2 — Из чего состоит ваша нынешняя жизнь?

— У меня договор с телевидением, как эксперт хожу на программы. Плюс с весны в медиафутболе. Тренировал «Банку», но из-за финансовых проблем проект встал на паузу. Сейчас друзья пригласили в «Вайб».

3 — Осенью 2022-го вы вернулись в академию ЦСКА. Как старший тренер курировали команды, участвующие в ЮФЛ. Когда все изменилось?

— Через три года. Я в отпуске, вдруг звонок. Олег Корнаухов, директор академии, говорит: «Мы не сработаемся. Ты покидаешь клуб». Спрашиваю: «Почему? Что случилось?» — «Это мое решение».

Он не стал ничего объяснять, даже побоялся встретиться, сказать все в глаза. Подписал документы и передал мне через бухгалтера.

4 — Вы ведь когда-то дружили.

— Не просто дружили — лет двенадцать назад я спас его от увольнения! Он тогда работал в академии с одним из возрастов, а я тренировал дубль ЦСКА. Узнав, что Корнаухова хотят убрать, отправился к Евгению Ленноровичу (Гинеру. — Прим. «СЭ»), поговорил. Олега оставили. В дальнейшем отлично ладили, ни ссор, ни конфликтов. И вот как снег на голову...

5 — Вы наверняка пересекаетесь в коридорах «Останкино». Здороваетесь?

— Во-первых, как можно здороваться с человеком, которому ты в свое время помог, а он так с тобой поступил?! Во-вторых, мы не пересекаемся. Корнаухов сам попросил об этом руководство канала. Мне-то без разницы.

Сейчас вспоминаю ваше интервью с Валерием Непомнящим. Он рассказывал, как два его друга стали нерукопожатными. В конце произнес: «Сначала думаешь: ох, такие-сякие... Но потом доходит, что не их ругать надо. Это я не разглядел, что они собой представляют. Ну и кто виноват? Я!»

Здесь — то же самое. Один в один! Кстати, когда Непомнящий узнал, что меня из академии турнули, сразу позвал к себе в ФШМ старшим тренером. Я ответил: «Валерий Кузьмич, пошел бы к вам с огромным удовольствием. Но уже пообещал руководителям «Банки», что возглавлю команду. Включать заднюю неудобно». — «Понимаю. Если что — звони. Всегда тебе помогу».

Олег Корнаухов и Александр Гришин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

6 — Корнаухов, как и вы, востребован на ТВ. Не это ли повлияло на его решение?

— Ха! Не хотел говорить, но раз уж вы догадались, отпираться не вижу смысла. Когда в 2022-м взяли в академию, он предупредил: «Ходить на эфиры теперь нельзя». Почти три года я в студии не появлялся. Пока не услышал от Романа Юрьевича (Бабаева. — Прим. «СЭ»): «Да какие вопросы? Если приглашают — зачем отказываться?» Я вернулся на телевидение. И вскоре меня уволили.

7 — В качестве тренера вы уже дважды возвращались в ЦСКА. Третий заход будет?

— Не исключено. Клуб-то для меня родной. Все ступеньки прошел — школа, дубль, основной состав, затем долго молодежку тренировал. Если бы не ЦСКА, я был бы никем и звали бы меня никак. Готов работать там в любой должности, которую предложат.

У меня нет претензий к клубу, прекрасные отношения с руководством, в том числе с Бабаевым. Когда прощались, я сказал: «То, что произошло, — это только моя проблема и директора академии. Так бывает. ЦСКА тут вообще ни при чем».

8 — Еще недавно вы считались молодым и перспективным тренером. В какой момент все застопорилось?

— Главная ошибка — уход из ЦСКА в 2017-м. Когда семь лет тренируешь дубль, начинаешь рефлексировать: сколько можно на одном месте сидеть? Хочется двигаться дальше, попробовать себя в другой роли. Вот и сорвался в юношескую сборную.

Думал, приму ребят 2003 года рождения и буду спокойно трудиться. Но Галактионов ушел в «Ахмат», и мне в приказном порядке: бери 1999-й. Я уточнил: «Какие гарантии? Не я эту команду комплектовал. А если не выйдем из группы?» — «Да все нормально. 2003-й обратно тебе отдадим». В итоге на чемпионат Европы не попали, и в январе звонок: «С тобой разорвали контракт». Через четыре месяца выставили за дверь!

Впрочем, к тому времени я и сам осознал, что юношеская сборная — не мой формат. Там на первом плане селекция. А мне нравится ежедневная работа на поле. Потом в Юрмале тренировал, помогал Вадику Евсееву в Хабаровске и понял, что больше никуда уезжать из Москвы не хочу.

Кому-то в кайф путешествовать, жить в самолетах и поездах. У меня такой тяги нет. Я домосед. Маленький пример. Переехал в новую квартиру. Она не просто в том же районе — пять минут ходьбы! Но все равно года два привыкал. Не люблю перемен. Поэтому сегодня для меня Медиалига — оптимальный вариант.

9 — Многие не выносят ее из-за хайпа, мата, треш-тока.

— Ой, от этого я далек, ни в какие скандалы не лезу. Мне интересен футбол — а он там приличного уровня. Все ребята обученные, кто-то и в РПЛ успел поиграть. Заболотный, Писарский, Сиваков, Идову, Квеквескири...

Единственное, что до сих пор не укладывается в голове, — когда после забитого гола на поле выбегает толпа. В ботинках, сандалиях, сапогах. Я не в силах на это смотреть, сразу отворачиваюсь. Нас как воспитывали в Советском Союзе? Газон для футболиста — святое. Выйти туда в обычной обуви — нонсенс! А в медийке в порядке вещей.

Ну и судейство, к сожалению, оставляет желать лучшего. Все, как в большом футболе: чем богаче клубы, тем лояльнее к ним арбитры.

Дмитрий Игдисамов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

10 — В августе вы обмолвились, что в игре ЦСКА при Игдисамове не просматривается идей. Что скажете теперь, когда позади 14 туров?

— Я имел в виду позиционную атаку. Выстроить ее гораздо сложнее, чем игру от обороны. Сейчас-то ЦСКА мне понятен. Игдисамов поменял схему, использует трех центральных защитников. Берет не качеством, а количеством. Это приносит очки.

Практически вся команда располагается за линией мяча. А при отборе Глебов и Круговой за счет скорости врываются в свободные зоны. Такая тактика особенно эффективна против команд с высокой линией обороны. В целом у ЦСКА хороший подбор игроков, сплав молодости и опыта. Можно спокойно бороться за медали и Кубок России.

11 — В 2024-м в рамках премии «Джентльмен года» лучшим телеэкспертом признали Игоря Семшова, в 2025-м — Владислава Радимова. Кому бы вы отдали «Золотой микрофон» по итогам 2026-го?

— Я бы снова за Влада проголосовал. Слушаю его с удовольствием. Язык подвешен, великолепное чувство юмора. Умеет емко донести мысль. Для меня из экспертов Радимов — номер один!

Не люблю, когда в студии начинают умничать, сыпать мудреными терминами. Сканирование пространства, полуфланги... Я-то понимаю, о чем речь. Но мы же не только для профессионалов работаем. Мне часто болельщики говорят: «Да какая разница — 5-3-2 или 4-3-3? Не надо унылых рассуждений о тактических тонкостях. Объясните доступным языком, что происходило на поле».

В этом Радимову нет равных. Даже у макета старается не усложнять. Каждый эпизод разбирает быстро и четко. Может покритиковать, пошутить, ввернуть что-то интересное из своего игрового прошлого. Главное, всегда понятно, что хочет сказать.

12 — Последняя прочитанная книжка?

— «Тайны кремлевского централа» Евы Меркачевой. К художественной литературе что-то охладел. Раньше обожал детективы, перечитал все романы Марининой о Каменской. Но это выдуманные истории. А тут — никаких небылиц. Суровая правда о политиках и других известных людях, попавших в тюрьму. Впечатляет.

13 — Ваш любимый афоризм?

— С возрастом все чаще вспоминаются слова Анджелины Джоли: «Когда попросила Бога избавить меня от врагов — куда-то стали пропадать друзья». Я и сам через это прошел.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Конечно. Вор должен сидеть в тюрьме. Украл — отвечай! Я, например, за всю жизнь ни разу чужого не взял. Так воспитали.

Помню, в конце 80-х ездил с юношескими сборными за границу. Денег не было, а домой что-то привезти хотелось. Вот некоторые ребята и подрезали в магазинах ремни, майки, носки. Но у меня даже тогда подобных мыслей не возникало.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу людей, которые не держат слово. Тех, для кого понятие «честь» — пустой звук. А еще — карьеристов, способных перешагнуть через дружбу ради собственной выгоды.