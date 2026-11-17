Льюис — Рахман: 25 лет самому убедительному реваншу современного бокса

17 ноября 2001 года Леннокс Льюис нокаутировал Хасима Рахмана в реванше и вернул себе чемпионский титул.

В свое время мы не очень ценили Леннокса Льюиса. Теперь мы скучаем по тому боксу, который был в его времена. Скучаем ли мы по боксу самого Леннокса, по тому, каким он был на ринге, — вопрос открытый. И это одна из причин, по которой он никогда не пытался вернуться. Возвращение легенды на ринг — это прежде всего манипулирование зрительской любовью и ностальгическими чувствами. И немножко самообман. Что касается самообмана — это бывший абсолютный чемпион мира оставил далеко в прошлом. И любви к Льюису у публики всегда было немного.

Другое дело — уважение. Он буквально заставил относиться к себе серьезно даже тех, кто не очень этого хотел.

«Я мечтал о том, чтобы и мы с Тайсоном вернулись и вернули прежние времена. Прежних бойцов. Я мечтал о том, чтобы встретиться в профи с Риддиком Боу... Я не обожествлял деньги, не глупил с этим. И я не делал ошибок с инвестициями. Не деньги были причиной того, почему я дрался. Все только ради славы», — уверял нас как-то Льюис. Имя, данное ему при рождении, — Леннокс Клавдий Льюис. Император Клавдий, как говорят, стал правителем благодаря чудесному совпадению, но рулил твердой рукой, выиграл несколько военных кампаний, расширил границы Римской империи, централизовал власть и стал вторым правителем со времен Августа, который был обожествлен после смерти.

Путь Леннокса Клавдия в боксе и даже его стиль определяли реванши. Поражение от Оливера Маккола помогло поставить мозги на место, вернуть мотивацию и найти своего тренера — буквально в команде соперника. Эммануэль Стюард стал главным приобретением. Ничья с Эвандером Холифилдом — где Леннокса, конечно, засудили — его разозлила, в реванше он был гораздо злее. Поражение от Рахмана в Южной Африке? Ну, это интересно. Конечно, это можно было бы назвать лаки-панчем, счастливой случайностью для Хасима Рахмана, но только если не знать, что вместо тренировок Льюис снимался в «11 друзьях Оушена», потом после 15-часового перелета не отдыхал, а встретился с родственниками погибших в давке на стадионе «Эллис Парк», на следующий день немного потренировался и принял участие в пресс-конференции, затем провел открытую тренировку, сходил на благотворительный аукцион, потом отправился в детский приют, и все прочее в таком режиме. Рахман прибыл в ЮАР заранее, акклиматизировался и двигался по облегченной программе — чемпионом он не был, с ринга его за полтора-два года до этого вышвыривал Олег Маскаев, да и вообще все ждали поединок Льюис — Тайсон, который в этот раз снова не мог состояться — в том числе, из-за положительного допинг-теста Майка на марихуану.

Кажется, Льюиса уговорили на поездку в Африку, продав ему идею большого шоу для простого народа, как у Али с Форманом в Заире. Но в итоге вместо стадиона это был поединок в закрытом казино на 5 тысяч человек, кажется, его толком и не заполнили. Поединок начался в пять утра по местному времени, чтобы подстроиться под прайм-тайм американского телевидения. Нельсон Мандела, которому тогда было 82 года, на бой не приехал: он находился за пределами страны. Ну а Льюис был нокаутирован Рахманом в 5-м раунде. Играл-играл с Хасимом в странную игру, то ускользая от ударов, то умышленно поставляясь, чтобы контратаковать (но не успевал). А когда ты играешь в дурацкие игры, то и призы получаешь такие же. Здесь призом стал длинный правый удар Рахмана четко между рук в момент, когда Леннокс зашел к канатам и словно забыл, что точно таких ударов справа оппонент швырнул в цель уже несколько раз за раунд. Льюис пытался встать, но рефери решил даже на считать. Победа андердога, против которого ставили 20 к 1. Не Тайсон — Даглас, но где-то рядом. Это был апрель 2001 года.

Конкурирующие телесети, рулившие боксом в то время, развернули битву за американского чемпиона мира — его можно было, по их мнению, продать зрителю. Предложение от HBO предполагало реванш с Льюисом и 17 миллионов долларов, а боссы Showtime предлагали 16,25 миллиона и бой с Майком Тайсоном, когда он будет доступен. Рахман взял 5 миллионов и подписался с Доном Кингом. Тот, как обычно, привез наличку в сумке — и это выглядело привлекательнее, чем банковские переводы когда-то потом. Не смейтесь, даже Пакьяо однажды повелся на такой трюк от Оскара Де Ла Хойи, но потом пришлось вернуться к Бобу Аруму, контракт-то с ним он еще раньше подписал.

Сначала Рахман готовился к бою против Брайана Нильсена — бочкообразного датчанина, который неплохо показывал себя с Тайсоном, пока не лег после встречного удара. За Нильсена он бы получил еще 5 миллионов. Что-то пошло не так — и вот уже обсуждалась защита пояса против Дэвида Айзона, куда более опасного, хоть и не звездного оппонента.

Льюис пошел в суд с контрактом, где был пункт об обязательном реванше. Мог, наверное, подождать, пойти другим путем, но экс-чемпион хотел поквитаться. Рахман здорово расстроился уже на этом этапе и в интервью какой-то радиостанции сказал, что желание Леннокса добиваться реванша через суд — это «как-то по-гейски» (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»). Это через какое-то время привело к ситуации с самым нелепым и абсурдным треш-током в телевизионной студии.

Льюис: — Почему это ты решил назвать меня геем (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»)?

Рахман: — Я сказал, что это было не по-мужски — идти в суд.

Льюис: — Я на двести процентов по женщинам. Хочешь проверить — приведи свою сестру.

Рахман: — Не смей ничего говорить о моей семье!

Дальше слово за слово — и вот они уже роняют стол, катаются по полу, путаясь в проводах и микрофонах, — в общем, сейчас бы, наверное, мы решили, что это постановка такая, но если бы кто-то хотел организовать драку в эфире, наверное, сделал бы это более кинематографично.

В ринге у Леннокса получалось все же лучше, чем на пресс-конференциях и в телестудиях. На осторожно прощупывающий джеб Рахмана он отвечал острым и тяжелым джебом, словно насаживая голову соперника на кулак. Даже звук этих ударов был иным. Пытался пристреляться правыми ударами через руку. Соперник не был совсем уж плох, но эффективность его действий против мотивированного Льюиса была так себе.

То во втором, то в третьем раунде Халим пропускал справа и как будто терялся, но Леннокс Клавдий Льюис не собирался гоняться за чемпионом. Он хотел вытащить его на себя, провоцировал, иногда опускал руки, даже траектории его контрударов отличались. К 4-му раунду он приучил Рахмана к тому, что в основном атакует прямыми ударами, а затем, чуть сместившись влево, зарядил левым хуком точно в челюсть, и пока голова еще вращалась — в нее влетела бомба справа.

Хасим Рахман падал на настил уже бывшим чемпионом мира, лег аккуратно головой на изображенную там корону — логотип компании Дона Кинга. Льюис ревел как дикий зверь и колотил себя в грудь — кажется, таким счастливым он не был на ринге никогда, ни до, ни после этого момента.

Затем он получил свой бой с Тайсоном, остановил Виталия Кличко и ушел из бокса. Взял все реванши, закрыл все вопросы. Великих боев уровня Али — Фрейзер у него в карьере не оказалось, даже поединки с тем же Холифилдом или Тайсоном не были топ-боями по содержанию, только по именам в афише. Но второй бой с Рахманом, возвращение титулов и то, что он наконец использовал все лучшие возможности для карьеры и заставил считать себя лучшим тяжеловесом своего времени, — это, наверное, и есть тот самый пиковый Леннокс Льюис, в лучшей форме, идеально подготовленный и вложивший весь талант и опыт в то, чтобы размазать Хасима Рахмана.

И если вас интересует — в тяжелом весе за все времена было не так много подобных реваншей, убедительных, которые вписывали имена в историю. Я бы сказал, что в топ-3 точно будет второй бой Флойд Паттерсон — Ингемар Юханссон (Флойд семь раз падал от ударов Юханссона в первом бою — и собранно уничтожил его во втором), затем Льюис — Рахман II, ну и ничто не может затмить Джо Луиса и Макса Шмеллинга. И если сравнивать Льюиса с Джо Луисом исключительно стилистически, не принимая во внимание исторический контекст их побед и значимость для истории, — Леннокс Клавдий Льюис выдал какое-то количество невзрачных боев, непонятных и невнятных, но здесь он был хорош как никогда.