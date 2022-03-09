«Локомотив» снова провалился. Клубу нужна перезагрузка, он застрял в девяностых

Ярославцы не выиграли ни одного матча в серии с ЦСКА и вылетели уже в первом раунде.

Серия ЦСКА — «Локомотив» считалась одной из самых интригующих в первом раунде Кубка Гагарина. Армейский клуб уволил главного тренера Игоря Никитина уже после начала предсезонки, хотя именно он привел ЦСКА к кубку, а в прошлом сезоне вывел в финал. В итоге Никитин возглавил «Локомотив» после отставки Андрея Скабелки и в первой же серии плей-офф попал на бывших. Отомстить не получилось: «Локомотив» не выиграл ни одного матча и быстро закончил сезон.

Дорогостоящие приобретения ярославцев себя не оправдали: Рид Буше из-за неспортивного скандала покинул «Локо» еще до начала плей-офф, а Максим Шалунов весь сезон искал себя и был крайне нестабилен. Пожалуй, нет претензий лишь к Артему Анисимову и первой паре обороны Рафиков — Марченко.

Насколько я знаю, контракт с Никитиным был заключен до конца следующего сезона, и вряд ли он покинет Ярославль. Сейчас не лучшее время выплачивать компенсацию за расторжение, да и на рынке просто нет специалистов такого уровня. Все-таки Никитин показал свое умение строить серьезную команду и шанс поработать с самого начала сезона ему дадут. Как и возможность влиять на трансферную политику весной.

В «Локомотиве» ставят на собственных воспитанников — это ни для кого не секрет. Вот только молодежь уже давно не пробивается по-настоящему в основной состав: Березкин и Тесанов играли только потому, что есть позиция лимитчика. Многие стагнируют — никакого прогресса не видно у Кудрявцева, Каюмова, Красковского, Полунина, Ильенко, Осипова, Черепанова. Так стоит ли дальше слепо верить в воспитанников, если результата нет?

Не получилось и усилить команду по ходу сезона — единственным качественным приобретением стал Анисимов. Козун и Гормли же вообще не оправдали надежд, а ведь за последнего еще и платили компенсацию рижскому «Динамо». Неудачные трансферы были и раньше: например, защитник Баранцев за два сезона получил 90 млн рублей, но при этом периодически оказывался в запасе.

Система управления «Локомотивом» очень консервативная: все ключевые решения принимает президент Юрий Яковлев. Он и генеральный менеджер Юрий Лукин работают в клубе с 1990-х. Безусловно, тогда у «Локо» был успех, но время идет, и те методы, которые работали 20 лет назад, сейчас не приносят побед. Последний раз «Локомотив» играл в финале в сезоне-2008/09, а за последние восемь лет лишь раз был в финале Западной конференции.

Не соответствует «Локомотив» статусу топ-клуба и вне льда: соцсети ярославцев отстают лет на десять, никакого интереса к привлечению новой аудитории нет. Когда официальные паблики клуба выкладывают видео с выезда, на котором скачет изображение, — это несерьезно. Но и это чудо при том бюджете, который выделяется на медиа в «Локомотиве». «Арена-2000» в Ярославле всегда будет заполняться, а остальное руководство как будто не интересует. Впрочем, узнать, что интересует Яковлева и Лукина, почти невозможно — интервью они не дают очень давно.

Очередной провал в плей-офф — отличный повод что-то изменить. Убрать кого-то из засидевшихся воспитанников и дать шанс молодым (их достаточно). Довериться современным менеджерам. Подумать о привлекательности клуба в медиапространстве. В нынешних условиях «Локомотиву» нужно показать, что он может быть интересен.