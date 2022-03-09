«Локомотив» снова провалился. Клубу нужна перезагрузка, он застрял в девяностых
Серия ЦСКА — «Локомотив» считалась одной из самых интригующих в первом раунде Кубка Гагарина. Армейский клуб уволил главного тренера Игоря Никитина уже после начала предсезонки, хотя именно он привел ЦСКА к кубку, а в прошлом сезоне вывел в финал. В итоге Никитин возглавил «Локомотив» после отставки Андрея Скабелки и в первой же серии плей-офф попал на бывших. Отомстить не получилось: «Локомотив» не выиграл ни одного матча и быстро закончил сезон.
Дорогостоящие приобретения ярославцев себя не оправдали: Рид Буше из-за неспортивного скандала покинул «Локо» еще до начала плей-офф, а Максим Шалунов весь сезон искал себя и был крайне нестабилен. Пожалуй, нет претензий лишь к Артему Анисимову и первой паре обороны Рафиков — Марченко.
Насколько я знаю, контракт с Никитиным был заключен до конца следующего сезона, и вряд ли он покинет Ярославль. Сейчас не лучшее время выплачивать компенсацию за расторжение, да и на рынке просто нет специалистов такого уровня. Все-таки Никитин показал свое умение строить серьезную команду и шанс поработать с самого начала сезона ему дадут. Как и возможность влиять на трансферную политику весной.
В «Локомотиве» ставят на собственных воспитанников — это ни для кого не секрет. Вот только молодежь уже давно не пробивается по-настоящему в основной состав: Березкин и Тесанов играли только потому, что есть позиция лимитчика. Многие стагнируют — никакого прогресса не видно у Кудрявцева, Каюмова, Красковского, Полунина, Ильенко, Осипова, Черепанова. Так стоит ли дальше слепо верить в воспитанников, если результата нет?
Не получилось и усилить команду по ходу сезона — единственным качественным приобретением стал Анисимов. Козун и Гормли же вообще не оправдали надежд, а ведь за последнего еще и платили компенсацию рижскому «Динамо». Неудачные трансферы были и раньше: например, защитник Баранцев за два сезона получил 90 млн рублей, но при этом периодически оказывался в запасе.
Система управления «Локомотивом» очень консервативная: все ключевые решения принимает президент Юрий Яковлев. Он и генеральный менеджер Юрий Лукин работают в клубе с 1990-х. Безусловно, тогда у «Локо» был успех, но время идет, и те методы, которые работали 20 лет назад, сейчас не приносят побед. Последний раз «Локомотив» играл в финале в сезоне-2008/09, а за последние восемь лет лишь раз был в финале Западной конференции.
Не соответствует «Локомотив» статусу топ-клуба и вне льда: соцсети ярославцев отстают лет на десять, никакого интереса к привлечению новой аудитории нет. Когда официальные паблики клуба выкладывают видео с выезда, на котором скачет изображение, — это несерьезно. Но и это чудо при том бюджете, который выделяется на медиа в «Локомотиве». «Арена-2000» в Ярославле всегда будет заполняться, а остальное руководство как будто не интересует. Впрочем, узнать, что интересует Яковлева и Лукина, почти невозможно — интервью они не дают очень давно.
Очередной провал в плей-офф — отличный повод что-то изменить. Убрать кого-то из засидевшихся воспитанников и дать шанс молодым (их достаточно). Довериться современным менеджерам. Подумать о привлекательности клуба в медиапространстве. В нынешних условиях «Локомотиву» нужно показать, что он может быть интересен.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|3 : 1