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Сегодня, 13:00

«Локомотив» снова провалился. Клубу нужна перезагрузка, он застрял в девяностых

«Локомотив» всухую проиграл ЦСКА в первом раунде плей-офф и вылетел из Кубка Гагарина
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты «Локомотива» в матче первого раунда плей-офф КХЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ярославцы не выиграли ни одного матча в серии с ЦСКА и вылетели уже в первом раунде.

Серия ЦСКА — «Локомотив» считалась одной из самых интригующих в первом раунде Кубка Гагарина. Армейский клуб уволил главного тренера Игоря Никитина уже после начала предсезонки, хотя именно он привел ЦСКА к кубку, а в прошлом сезоне вывел в финал. В итоге Никитин возглавил «Локомотив» после отставки Андрея Скабелки и в первой же серии плей-офф попал на бывших. Отомстить не получилось: «Локомотив» не выиграл ни одного матча и быстро закончил сезон.

Дорогостоящие приобретения ярославцев себя не оправдали: Рид Буше из-за неспортивного скандала покинул «Локо» еще до начала плей-офф, а Максим Шалунов весь сезон искал себя и был крайне нестабилен. Пожалуй, нет претензий лишь к Артему Анисимову и первой паре обороны Рафиков — Марченко.

Хоккеисты &laquo;Локомотива&raquo; и&nbsp;Игорь Никитин. «Локомотив» провалил плей-офф. Тренер Никитин так и не придумал, как обыграть бывшую команду

Насколько я знаю, контракт с Никитиным был заключен до конца следующего сезона, и вряд ли он покинет Ярославль. Сейчас не лучшее время выплачивать компенсацию за расторжение, да и на рынке просто нет специалистов такого уровня. Все-таки Никитин показал свое умение строить серьезную команду и шанс поработать с самого начала сезона ему дадут. Как и возможность влиять на трансферную политику весной.

В «Локомотиве» ставят на собственных воспитанников — это ни для кого не секрет. Вот только молодежь уже давно не пробивается по-настоящему в основной состав: Березкин и Тесанов играли только потому, что есть позиция лимитчика. Многие стагнируют — никакого прогресса не видно у Кудрявцева, Каюмова, Красковского, Полунина, Ильенко, Осипова, Черепанова. Так стоит ли дальше слепо верить в воспитанников, если результата нет?

Болельщицы ЦСКА во&nbsp;время второго матча противостояния армейцев с &laquo;Локомотивом&raquo;.

Не получилось и усилить команду по ходу сезона — единственным качественным приобретением стал Анисимов. Козун и Гормли же вообще не оправдали надежд, а ведь за последнего еще и платили компенсацию рижскому «Динамо». Неудачные трансферы были и раньше: например, защитник Баранцев за два сезона получил 90 млн рублей, но при этом периодически оказывался в запасе.

Система управления «Локомотивом» очень консервативная: все ключевые решения принимает президент Юрий Яковлев. Он и генеральный менеджер Юрий Лукин работают в клубе с 1990-х. Безусловно, тогда у «Локо» был успех, но время идет, и те методы, которые работали 20 лет назад, сейчас не приносят побед. Последний раз «Локомотив» играл в финале в сезоне-2008/09, а за последние восемь лет лишь раз был в финале Западной конференции.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Начали матч в субботу, закончили в воскресенье. ЦСКА с «Локомотивом» потребовалось больше шести периодов, чтобы выявить победителя

Не соответствует «Локомотив» статусу топ-клуба и вне льда: соцсети ярославцев отстают лет на десять, никакого интереса к привлечению новой аудитории нет. Когда официальные паблики клуба выкладывают видео с выезда, на котором скачет изображение, — это несерьезно. Но и это чудо при том бюджете, который выделяется на медиа в «Локомотиве». «Арена-2000» в Ярославле всегда будет заполняться, а остальное руководство как будто не интересует. Впрочем, узнать, что интересует Яковлева и Лукина, почти невозможно — интервью они не дают очень давно.

Очередной провал в плей-офф — отличный повод что-то изменить. Убрать кого-то из засидевшихся воспитанников и дать шанс молодым (их достаточно). Довериться современным менеджерам. Подумать о привлекательности клуба в медиапространстве. В нынешних условиях «Локомотиву» нужно показать, что он может быть интересен.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
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2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
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11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
6. Северсталь - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
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