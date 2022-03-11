А главный тренер казанцев Квартальнов заподозрил противников в симуляции.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Пятый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Толчинский — 1 (Грицюк), 10:36 — 0:1. Галимов — 1 (бол., Зарипов, Журавлев), 15:36 — 1:1. Толчинский — 2 (Найт), 29:35 — 1:2. Кателевский — 1 (Журавлев), 34:33 — 2:2. Емелин — 1 (Телегин, Комаров), 35:34 — 2:3. Панюков — 1 (Уил, Кагарлицкий), 50:30 — 3:3. Кэмпфер — 2 (Кагарлицкий, Билялов), 65:31 — 4:3.

Вратари: Билялов — Грубец.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (8+13+10+6) — 30 (12+10+6+2).

Судьи: Белов, Наумов.

10 марта. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 3-2

Серия «Ак Барс» — «Авангард» — самая жаркая в первом раунде Кубка Гагарина.

Принципиальные соперники выдали суперсерию в прошлом сезоне, когда в финале Восточной конференции команды побеждали только на выезде, а «Авангард» вырвал победу в овертайме седьмого матча. Сейчас накал не хуже! Омичи повели 3-0 в серии и были в шаге от выхода в следующий раунд, но Кагарлицкий принес казанцам победу в овертайме четвертого матча, а в пятом «Ак Барс» выиграл дома, трижды отыгрываясь по ходу игры.

Страсти кипят и после матчей. После четвертой игры главного тренера «Авангарда» Боба Хартли спросили, что он сказал проезжавшему мимо скамейки защитнику «Ак Барса» Стивену Кэмпферу. Канадский специалист заявил, что узнавал о состоянии здоровья форварда казанцев Петрова, получившего повреждение. Кэмпфер же после этого опроверг высказывание Хартли: «Это не так. Он сказал, что у него есть несколько парней, которые будут охотиться за мной в третьем периоде».

После пятой игры у Боба спросили про фразу Кэмпфера. Канадец продолжил стоять на своем: «Вам решать, кто из нас врет. Я был на своей скамейке, а вот что он делал рядом с нашей?». При этом Хартли заявил, что защитник омичей Чистяков получил тяжелую травму после удара все того же Кэмпфера: «У него весь рот в крови, это был опасный удар в голову». Арбитры ограничились двухминутным удалением, хотя омичи явно намекали на 5+20.

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Не стал отмалчиваться и главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов: «Я верю своим хоккеистам, и это каменный век, если со стороны Хартли были какие-то угрозы в его адрес. Мне вообще не нравится, когда кто-то валяется на льду. У нас вот Петров получает травму и не выходит потом. Но не валяется! А у них Готовец сломался, сказки они рассказывали. Сегодня они много валялись на льду, и это было очень некрасиво. Если ты валяешься, то значит тебе очень больно. Игрока в Уфе сегодня на носилках увезли. По идее это значит все, конец. Но нет, он потом вышел и гол забил. И в нашем матче такая же история. У нас Воронков же терпит!

Помните, у нас здесь мужской спорт — хоккей. Мы упрашивать никого давать удаления не будем. Судьи квалифицированные — сами разберутся".

Кажется, все только начинается, уже 12 марта нас ждет шестой матч серии.