Самая жаркая серия плей-офф КХЛ — это угрозы и обвинения. Канадский тренер пугал соперника расправой!
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Пятый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Толчинский — 1 (Грицюк), 10:36 — 0:1. Галимов — 1 (бол., Зарипов, Журавлев), 15:36 — 1:1. Толчинский — 2 (Найт), 29:35 — 1:2. Кателевский — 1 (Журавлев), 34:33 — 2:2. Емелин — 1 (Телегин, Комаров), 35:34 — 2:3. Панюков — 1 (Уил, Кагарлицкий), 50:30 — 3:3. Кэмпфер — 2 (Кагарлицкий, Билялов), 65:31 — 4:3.
Вратари: Билялов — Грубец.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 37 (8+13+10+6) — 30 (12+10+6+2).
Судьи: Белов, Наумов.
10 марта. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 3-2
Серия «Ак Барс» — «Авангард» — самая жаркая в первом раунде Кубка Гагарина.
Принципиальные соперники выдали суперсерию в прошлом сезоне, когда в финале Восточной конференции команды побеждали только на выезде, а «Авангард» вырвал победу в овертайме седьмого матча. Сейчас накал не хуже! Омичи повели 3-0 в серии и были в шаге от выхода в следующий раунд, но Кагарлицкий принес казанцам победу в овертайме четвертого матча, а в пятом «Ак Барс» выиграл дома, трижды отыгрываясь по ходу игры.
Страсти кипят и после матчей. После четвертой игры главного тренера «Авангарда» Боба Хартли спросили, что он сказал проезжавшему мимо скамейки защитнику «Ак Барса» Стивену Кэмпферу. Канадский специалист заявил, что узнавал о состоянии здоровья форварда казанцев Петрова, получившего повреждение. Кэмпфер же после этого опроверг высказывание Хартли: «Это не так. Он сказал, что у него есть несколько парней, которые будут охотиться за мной в третьем периоде».
После пятой игры у Боба спросили про фразу Кэмпфера. Канадец продолжил стоять на своем: «Вам решать, кто из нас врет. Я был на своей скамейке, а вот что он делал рядом с нашей?». При этом Хартли заявил, что защитник омичей Чистяков получил тяжелую травму после удара все того же Кэмпфера: «У него весь рот в крови, это был опасный удар в голову». Арбитры ограничились двухминутным удалением, хотя омичи явно намекали на 5+20.
Не стал отмалчиваться и главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов: «Я верю своим хоккеистам, и это каменный век, если со стороны Хартли были какие-то угрозы в его адрес. Мне вообще не нравится, когда кто-то валяется на льду. У нас вот Петров получает травму и не выходит потом. Но не валяется! А у них Готовец сломался, сказки они рассказывали. Сегодня они много валялись на льду, и это было очень некрасиво. Если ты валяешься, то значит тебе очень больно. Игрока в Уфе сегодня на носилках увезли. По идее это значит все, конец. Но нет, он потом вышел и гол забил. И в нашем матче такая же история. У нас Воронков же терпит!
Помните, у нас здесь мужской спорт — хоккей. Мы упрашивать никого давать удаления не будем. Судьи квалифицированные — сами разберутся".
Кажется, все только начинается, уже 12 марта нас ждет шестой матч серии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|12.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|12.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -