РПЛ: сложно. И спокойно. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о ситуации, в которой сейчас оказался наш футбол.

Мнение

Решение ФИФА о специальном трансферном окне ряд СМИ подает как часть санкционного процесса против России. Но это не так — если вчитаться не только в суть заявления, но и в формулировки.

ФИФА открывает новое окно до 7 апреля, когда игрокам из наших команд позволено присоединиться к новым клубам до 30 июня. А мы сейчас имеем самый ситуативный горизонт планирования за всю историю российского футбола. Все живут текущим моментом, все планируют будущее в режиме одной-двух недель и одновременно пытаются просчитать варианты нового сезона.

Самый свежий пример — разговоры о судьбе Валерия Карпина. Говорят, что у тренера сборной есть договоренность с «Ростовом» на случай, если восстановления РФС в ФИФА весной не случится. Карпин от этого вопроса отмахнулся, но в футбольном мире такой вариант развития событий оценивали как высоко вероятный. В отличие от «новостей», связывающих Валерия с «Локомотивом» и «Краснодаром». Вечером 8 марта, когда ФИФА официально объявила, что Польша с Россией в стыках ЧМ-2022 не сыграют, слух о «Ростове» можно оценивать, повышая ставки.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дончане, правда, переживают системный кризис. Нет ни игры, ни результата. Они наравне с «Уфой» и «Химками» — основной претендент на вылет. Если, конечно, РПЛ не расширят до 18 клубов. Но тренер должен работать. И когда Карпин покидал «Ростов», было очевидно, что он может вернуться в любой момент.

Со сборной теперь все совсем непонятно. С клубами проще. Они живут, играют. У них будет кроме собственного финансирования еще и отчисления от ТВ и контракта с букмекерами. И сейчас ситуация, кажется, стала яснее. Пока почти везде все футболисты в обойме, никто не говорит об уходе.

Кто-то остался на прежних берегах, доигрывая сезон. Как «Спартак», «Сочи» или «Зенит». Кто-то быстро сориентировался, узнав о санкциях, как «Динамо». Сложнее всего из лидеров «Краснодару» — уехал тренер, встали в режим stand by легионеры, а Классон и вовсе разорвал договор. У руля оказался тренер второй команды Александр Сторожук, и пока у него получается неплохо. Почему выбор пал именно на него? Сторожуку в «Краснодаре-2» удалось изменить отношение к команде. Стало понятно, зачем она, футболисты начали иначе относиться к своему положению, предстали более боевитыми и собранными. У Сторожука нет лицензии, как и у Марвина Комппера в «Локомотиве», но если эти клубы не свалятся в пике, то сезон завершат специалисты, чьи фамилии были и остаются малоизвестны большинству.

Конечно, идет игра. Активизировались тренеры, которые пока не у дел — в ситуации, когда у руля команд оказываются новички, их более статусные коллеги не хотят сидеть без дела. Виктор Гончаренко посетил матч ЦСКА с «Нижним Новгородом», Юрия Семина после бегства из «Локо» Маркуса Гисдоля постоянно спрашивают, готов ли он вернуться, но стоит ли за этим что-то конкретное, сказать сложно.

Сложно — ключевое сегодня слово. От непонимания того, чего ждать. Здесь больше всего вопросов о ЦСКА — что с клубом?

Все сложно.

И все спокойно.

Сложно из-за того, что на ВЭБ наложены санкции, и на ЦСКА как на дочернюю компанию — тоже. Потому любые внешние иностранные платежи исключены. А на балансе не только клуб, но и стадион. Зарплаты легионеров тоже отталкиваются от валюты. Впрочем, финансовых институтов, способных помочь, немало — тот же ДОМ.РФ, не попавший под санкции.

Спокойно же потому, что все стабильно. Как ни странно это звучит.

Стабильно с тренером. Получив новичков, Березуцкий перестроил игру — ЦСКА после зимы смотрится хорошо и пока только побеждает.

Стабильно с управлением. Вопреки слухам, позиции гендиректора ПФК Романа Бабаева прочные. Сейчас не до перемен.

Стабильно с составом. Никто из легионеров не хочет уходить, а у всех россиян зарплата в рублях.

Главный вопрос — переход к другому юрлицу. Создать новое и перевести на него ЦСКА, чтобы уйти от санкций, — это слишком прямолинейно. Передать обществу ЦСКА, как это сделал ВТБ с «Динамо», невозможно. Выход один — уйти под крыло другого сильного финансового института.

Думаю, скоро так и произойдет.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.