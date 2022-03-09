РПЛ: сложно. И спокойно. Колонка Казакова
Мнение
Решение ФИФА о специальном трансферном окне ряд СМИ подает как часть санкционного процесса против России. Но это не так — если вчитаться не только в суть заявления, но и в формулировки.
ФИФА открывает новое окно до 7 апреля, когда игрокам из наших команд позволено присоединиться к новым клубам до 30 июня. А мы сейчас имеем самый ситуативный горизонт планирования за всю историю российского футбола. Все живут текущим моментом, все планируют будущее в режиме одной-двух недель и одновременно пытаются просчитать варианты нового сезона.
Самый свежий пример — разговоры о судьбе Валерия Карпина. Говорят, что у тренера сборной есть договоренность с «Ростовом» на случай, если восстановления РФС в ФИФА весной не случится. Карпин от этого вопроса отмахнулся, но в футбольном мире такой вариант развития событий оценивали как высоко вероятный. В отличие от «новостей», связывающих Валерия с «Локомотивом» и «Краснодаром». Вечером 8 марта, когда ФИФА официально объявила, что Польша с Россией в стыках ЧМ-2022 не сыграют, слух о «Ростове» можно оценивать, повышая ставки.
Дончане, правда, переживают системный кризис. Нет ни игры, ни результата. Они наравне с «Уфой» и «Химками» — основной претендент на вылет. Если, конечно, РПЛ не расширят до 18 клубов. Но тренер должен работать. И когда Карпин покидал «Ростов», было очевидно, что он может вернуться в любой момент.
Со сборной теперь все совсем непонятно. С клубами проще. Они живут, играют. У них будет кроме собственного финансирования еще и отчисления от ТВ и контракта с букмекерами. И сейчас ситуация, кажется, стала яснее. Пока почти везде все футболисты в обойме, никто не говорит об уходе.
Кто-то остался на прежних берегах, доигрывая сезон. Как «Спартак», «Сочи» или «Зенит». Кто-то быстро сориентировался, узнав о санкциях, как «Динамо». Сложнее всего из лидеров «Краснодару» — уехал тренер, встали в режим stand by легионеры, а Классон и вовсе разорвал договор. У руля оказался тренер второй команды Александр Сторожук, и пока у него получается неплохо. Почему выбор пал именно на него? Сторожуку в «Краснодаре-2» удалось изменить отношение к команде. Стало понятно, зачем она, футболисты начали иначе относиться к своему положению, предстали более боевитыми и собранными. У Сторожука нет лицензии, как и у Марвина Комппера в «Локомотиве», но если эти клубы не свалятся в пике, то сезон завершат специалисты, чьи фамилии были и остаются малоизвестны большинству.
Конечно, идет игра. Активизировались тренеры, которые пока не у дел — в ситуации, когда у руля команд оказываются новички, их более статусные коллеги не хотят сидеть без дела. Виктор Гончаренко посетил матч ЦСКА с «Нижним Новгородом», Юрия Семина после бегства из «Локо» Маркуса Гисдоля постоянно спрашивают, готов ли он вернуться, но стоит ли за этим что-то конкретное, сказать сложно.
Сложно — ключевое сегодня слово. От непонимания того, чего ждать. Здесь больше всего вопросов о ЦСКА — что с клубом?
Все сложно.
И все спокойно.
Сложно из-за того, что на ВЭБ наложены санкции, и на ЦСКА как на дочернюю компанию — тоже. Потому любые внешние иностранные платежи исключены. А на балансе не только клуб, но и стадион. Зарплаты легионеров тоже отталкиваются от валюты. Впрочем, финансовых институтов, способных помочь, немало — тот же ДОМ.РФ, не попавший под санкции.
Спокойно же потому, что все стабильно. Как ни странно это звучит.
Стабильно с тренером. Получив новичков, Березуцкий перестроил игру — ЦСКА после зимы смотрится хорошо и пока только побеждает.
Стабильно с управлением. Вопреки слухам, позиции гендиректора ПФК Романа Бабаева прочные. Сейчас не до перемен.
Стабильно с составом. Никто из легионеров не хочет уходить, а у всех россиян зарплата в рублях.
Главный вопрос — переход к другому юрлицу. Создать новое и перевести на него ЦСКА, чтобы уйти от санкций, — это слишком прямолинейно. Передать обществу ЦСКА, как это сделал ВТБ с «Динамо», невозможно. Выход один — уйти под крыло другого сильного финансового института.
Думаю, скоро так и произойдет.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7