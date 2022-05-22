Дзюба ушел из «Зенита». В Питере его любили и ненавидели, но точно запомнят

Завершилась семилетняя эпоха форварда в Санкт-Петербурге. Он стал свободным агентом.

История Дзюбы в «Зените» была обречена стать резонансной. Вспомните, с каким скандалом он переходил туда в 2015 году. Артему все осточертело в воспитавшем его «Спартаке», и он решил перебраться к врагам красно-белых.

Вообще тот трансфер значительно усилил ненависть болельщиков «Спартака» к невской команде. Все-таки «Зенит» исторически не считался для красно-белых особо принципиальным соперником, но с 30 августа 1997 года, со знаменитой фанатской драки на Щелчке, нетерпимость стала расти, а уж переход эпатажного воспитанника подтолкнул «Зенит» к статусу одного из главных соперников.

Дзюба, конечно, все понимал. Он знал, что для фанатов «Спартака» станет персоной нон грата. Знал и то, что многие болельщики «Зенита» отрицательно отнесутся к переходу. И завоевать хотя бы нейтралитет «виража» было сложно — для этого потребовались месяцы, а то и годы. Сейчас уже тяжело представить, но было время, когда и Дзюба благодарил сектор активных болельщиков «Зенита», и они сами внешне спокойно реагировали на форварда.

И в спортивном плане у Дзюбы в первые годы все складывалось хорошо. Он нашел общий язык и с Андре Виллаш-Боашем, и с Мирчей Луческу. Регулярно забивал за «Зенит» и завоевывал популярность среди тех петербургских болельщиков, которые не слишком задумывались о его прошлом. А скверные полгода при Роберто Манчини, ссылка в «Арсенал» и триумфальный для Артема чемпионат мира сделали его настоящей звездой. Дзюба показал сильный характер, за что его по-настоящему полюбили. В первый сезон после чемпионата мира (и в первый сезон Семака) было тяжело представить, что Дзюбу когда-нибудь будут освистывать и материть собственные болельщики.

Дважды Артем становился лучшим бомбардиром чемпионата России, дважды — лучшим ассистентом. Семак даже предоставил форварду капитанскую повязку, чтобы подчеркнуть его лидерский статус. Он был ключевым футболистом команды-гегемона. Он был любим. Но так и не стал своим.

Этого Дзюбе всегда не хватало в Санкт-Петербурге. Можно забивать мячи, отдавать голевые передачи, приносить трофеи, раздавать селфи и автографы. Но все равно большинство тебя воспринимают как наемника. И конечно, прошлое стереть никто не мог. Все достижения лишь маскировали отрицательное отношение многих болельщиков.

Пожалуй, переломный момент наступил в конце 2020-го, когда в Сеть слили то самое видео с Дзюбой. В тот же день «вираж» освистал Артема на матче с «Краснодаром» и стал его жестко оскорблять. Дзюба на это ответил важным голом и эмоционально отпраздновал его перед активными фанатами. Он всегда питался негативной энергией: что от болельщиков «Спартака», что от Манчини, что от «виража».

Дзюба знал, что его все равно поддерживают. И в соцсетях в то время многие болельщики «Зенита» «вираж» осудили. На волне той негативной энергии Артем выбил 20 голов за чемпионат и посмеивался над теми, кто указывал ему на возраст.

Но конец истории в «Зените» был близок. Семак после публикации видео передал капитанскую повязку Ловрену, сам Дзюба после изменения тактической философии «Зенита» перестал считаться основным. А «вираж» все освистывал и оскорблял Дзюбу. И хоть поддерживающих Артема болельщиков оставалось и остается много, именно голос с сектора активных фанатов слышен громче всего. Форвард уже не мог питаться этим негативом — и стал увядать.

У Артема был шанс зацепиться за еще один год в «Зените», если бы в ушедшем сезоне он набрал 70% игрового времени — тогда была бы активирована опция автоматического продления соглашения. Но нет. Вместо этого «Зенит» предложил Дзюбе новый контракт на ухудшенных условиях, и игрок отклонил оффер.

Сохранялась вероятность, что это лишь агентские игры и способ выбить из клуба контракт пожирнее. Однако в воскресенье Дзюба попрощался с «Зенитом». В своем эксцентричном стиле: на видео он появился в образе Дэдпула. Показательном, кстати: в нем хватает памятных моментов за семилетнюю карьеру в Петербурге, но вообще нет ни Семака, ни «виража» (да и в целом фанатов показывают вскользь).

Одни болельщики до сих пор любят Дзюбу, другие искренне счастливы, что он уходит. Отношение к нему всегда было полярным, а сама семилетняя эпоха останется противоречивой.

Но его точно запомнят.