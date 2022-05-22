Дзюба ушел из «Зенита». В Питере его любили и ненавидели, но точно запомнят
История Дзюбы в «Зените» была обречена стать резонансной. Вспомните, с каким скандалом он переходил туда в 2015 году. Артему все осточертело в воспитавшем его «Спартаке», и он решил перебраться к врагам красно-белых.
Вообще тот трансфер значительно усилил ненависть болельщиков «Спартака» к невской команде. Все-таки «Зенит» исторически не считался для красно-белых особо принципиальным соперником, но с 30 августа 1997 года, со знаменитой фанатской драки на Щелчке, нетерпимость стала расти, а уж переход эпатажного воспитанника подтолкнул «Зенит» к статусу одного из главных соперников.
Дзюба, конечно, все понимал. Он знал, что для фанатов «Спартака» станет персоной нон грата. Знал и то, что многие болельщики «Зенита» отрицательно отнесутся к переходу. И завоевать хотя бы нейтралитет «виража» было сложно — для этого потребовались месяцы, а то и годы. Сейчас уже тяжело представить, но было время, когда и Дзюба благодарил сектор активных болельщиков «Зенита», и они сами внешне спокойно реагировали на форварда.
И в спортивном плане у Дзюбы в первые годы все складывалось хорошо. Он нашел общий язык и с Андре Виллаш-Боашем, и с Мирчей Луческу. Регулярно забивал за «Зенит» и завоевывал популярность среди тех петербургских болельщиков, которые не слишком задумывались о его прошлом. А скверные полгода при Роберто Манчини, ссылка в «Арсенал» и триумфальный для Артема чемпионат мира сделали его настоящей звездой. Дзюба показал сильный характер, за что его по-настоящему полюбили. В первый сезон после чемпионата мира (и в первый сезон Семака) было тяжело представить, что Дзюбу когда-нибудь будут освистывать и материть собственные болельщики.
Дважды Артем становился лучшим бомбардиром чемпионата России, дважды — лучшим ассистентом. Семак даже предоставил форварду капитанскую повязку, чтобы подчеркнуть его лидерский статус. Он был ключевым футболистом команды-гегемона. Он был любим. Но так и не стал своим.
Этого Дзюбе всегда не хватало в Санкт-Петербурге. Можно забивать мячи, отдавать голевые передачи, приносить трофеи, раздавать селфи и автографы. Но все равно большинство тебя воспринимают как наемника. И конечно, прошлое стереть никто не мог. Все достижения лишь маскировали отрицательное отношение многих болельщиков.
Пожалуй, переломный момент наступил в конце 2020-го, когда в Сеть слили то самое видео с Дзюбой. В тот же день «вираж» освистал Артема на матче с «Краснодаром» и стал его жестко оскорблять. Дзюба на это ответил важным голом и эмоционально отпраздновал его перед активными фанатами. Он всегда питался негативной энергией: что от болельщиков «Спартака», что от Манчини, что от «виража».
Дзюба знал, что его все равно поддерживают. И в соцсетях в то время многие болельщики «Зенита» «вираж» осудили. На волне той негативной энергии Артем выбил 20 голов за чемпионат и посмеивался над теми, кто указывал ему на возраст.
Но конец истории в «Зените» был близок. Семак после публикации видео передал капитанскую повязку Ловрену, сам Дзюба после изменения тактической философии «Зенита» перестал считаться основным. А «вираж» все освистывал и оскорблял Дзюбу. И хоть поддерживающих Артема болельщиков оставалось и остается много, именно голос с сектора активных фанатов слышен громче всего. Форвард уже не мог питаться этим негативом — и стал увядать.
У Артема был шанс зацепиться за еще один год в «Зените», если бы в ушедшем сезоне он набрал 70% игрового времени — тогда была бы активирована опция автоматического продления соглашения. Но нет. Вместо этого «Зенит» предложил Дзюбе новый контракт на ухудшенных условиях, и игрок отклонил оффер.
Сохранялась вероятность, что это лишь агентские игры и способ выбить из клуба контракт пожирнее. Однако в воскресенье Дзюба попрощался с «Зенитом». В своем эксцентричном стиле: на видео он появился в образе Дэдпула. Показательном, кстати: в нем хватает памятных моментов за семилетнюю карьеру в Петербурге, но вообще нет ни Семака, ни «виража» (да и в целом фанатов показывают вскользь).
Одни болельщики до сих пор любят Дзюбу, другие искренне счастливы, что он уходит. Отношение к нему всегда было полярным, а сама семилетняя эпоха останется противоречивой.
Но его точно запомнят.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0