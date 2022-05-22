Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:15

Дзюба ушел из «Зенита». В Питере его любили и ненавидели, но точно запомнят

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Завершилась семилетняя эпоха форварда в Санкт-Петербурге. Он стал свободным агентом.

История Дзюбы в «Зените» была обречена стать резонансной. Вспомните, с каким скандалом он переходил туда в 2015 году. Артему все осточертело в воспитавшем его «Спартаке», и он решил перебраться к врагам красно-белых.

Вообще тот трансфер значительно усилил ненависть болельщиков «Спартака» к невской команде. Все-таки «Зенит» исторически не считался для красно-белых особо принципиальным соперником, но с 30 августа 1997 года, со знаменитой фанатской драки на Щелчке, нетерпимость стала расти, а уж переход эпатажного воспитанника подтолкнул «Зенит» к статусу одного из главных соперников.

Артем Дзюба. Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности

Дзюба, конечно, все понимал. Он знал, что для фанатов «Спартака» станет персоной нон грата. Знал и то, что многие болельщики «Зенита» отрицательно отнесутся к переходу. И завоевать хотя бы нейтралитет «виража» было сложно — для этого потребовались месяцы, а то и годы. Сейчас уже тяжело представить, но было время, когда и Дзюба благодарил сектор активных болельщиков «Зенита», и они сами внешне спокойно реагировали на форварда.

И в спортивном плане у Дзюбы в первые годы все складывалось хорошо. Он нашел общий язык и с Андре Виллаш-Боашем, и с Мирчей Луческу. Регулярно забивал за «Зенит» и завоевывал популярность среди тех петербургских болельщиков, которые не слишком задумывались о его прошлом. А скверные полгода при Роберто Манчини, ссылка в «Арсенал» и триумфальный для Артема чемпионат мира сделали его настоящей звездой. Дзюба показал сильный характер, за что его по-настоящему полюбили. В первый сезон после чемпионата мира (и в первый сезон Семака) было тяжело представить, что Дзюбу когда-нибудь будут освистывать и материть собственные болельщики.

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кокорин.

Дважды Артем становился лучшим бомбардиром чемпионата России, дважды — лучшим ассистентом. Семак даже предоставил форварду капитанскую повязку, чтобы подчеркнуть его лидерский статус. Он был ключевым футболистом команды-гегемона. Он был любим. Но так и не стал своим.

Этого Дзюбе всегда не хватало в Санкт-Петербурге. Можно забивать мячи, отдавать голевые передачи, приносить трофеи, раздавать селфи и автографы. Но все равно большинство тебя воспринимают как наемника. И конечно, прошлое стереть никто не мог. Все достижения лишь маскировали отрицательное отношение многих болельщиков.

Малком, Клаудиньо, Матео Кассьерра. Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по оценкам «СЭ». В символической сборной — пять футболистов «Зенита»

Пожалуй, переломный момент наступил в конце 2020-го, когда в Сеть слили то самое видео с Дзюбой. В тот же день «вираж» освистал Артема на матче с «Краснодаром» и стал его жестко оскорблять. Дзюба на это ответил важным голом и эмоционально отпраздновал его перед активными фанатами. Он всегда питался негативной энергией: что от болельщиков «Спартака», что от Манчини, что от «виража».

Дзюба знал, что его все равно поддерживают. И в соцсетях в то время многие болельщики «Зенита» «вираж» осудили. На волне той негативной энергии Артем выбил 20 голов за чемпионат и посмеивался над теми, кто указывал ему на возраст.

Но конец истории в «Зените» был близок. Семак после публикации видео передал капитанскую повязку Ловрену, сам Дзюба после изменения тактической философии «Зенита» перестал считаться основным. А «вираж» все освистывал и оскорблял Дзюбу. И хоть поддерживающих Артема болельщиков оставалось и остается много, именно голос с сектора активных фанатов слышен громче всего. Форвард уже не мог питаться этим негативом — и стал увядать.

21&nbsp;мая. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. У Дзюбы — ноль ударов за 90 минут. Это его последний матч за «Зенит»?

У Артема был шанс зацепиться за еще один год в «Зените», если бы в ушедшем сезоне он набрал 70% игрового времени — тогда была бы активирована опция автоматического продления соглашения. Но нет. Вместо этого «Зенит» предложил Дзюбе новый контракт на ухудшенных условиях, и игрок отклонил оффер.

Сохранялась вероятность, что это лишь агентские игры и способ выбить из клуба контракт пожирнее. Однако в воскресенье Дзюба попрощался с «Зенитом». В своем эксцентричном стиле: на видео он появился в образе Дэдпула. Показательном, кстати: в нем хватает памятных моментов за семилетнюю карьеру в Петербурге, но вообще нет ни Семака, ни «виража» (да и в целом фанатов показывают вскользь).

Одни болельщики до сих пор любят Дзюбу, другие искренне счастливы, что он уходит. Отношение к нему всегда было полярным, а сама семилетняя эпоха останется противоречивой.

Но его точно запомнят.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
9
51
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности
На одного супергероя меньше. Дзюбу прогнали из «Зенита» под свист «Виража», но с огромным количеством трофеев
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Гришин объяснил, почему лучшим тренером РПЛ считает Семака, а не Федотова
Дзюба после ухода из «Зенита» может продолжить карьеру в США
Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности
«Крылья Советов» не будут выкупать форварда Игнатьева у «Рубина»
Зеленов прокомментировал желание Ларссона разорвать контракт со «Спартаком»
Дзюба в «Зените»: как это было
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Катастрофа «Рубина», серебро «Сочи» и требование к РФС соблюдать регламент. Рабинер — о безумной концовке РПЛ

Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости