Президент РПЛ Алаев: «Хочу, чтобы у всех 16 команд было 2 очка разница и все боролись. Я радуюсь интриге»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев завил, что рад видеть интригу в турнирной таблице чемпионата России.

— Как вам золотая гонка?

— Блестяще. Спасибо Рашиду Рахимову. На самом деле все считают, что я за кого-то болею или против кого-то болею. В этом случае я должен создать равные условия, чтобы не было конференций по календарю, непонятных переносов. Как прежде всего болельщик, я хочу интриги. Я хочу, чтобы у всех 16 команд было 2 очка разница и все боролись. Я радуюсь интриге. Конечно, мне хочется, чтобы была интрига, чтобы болельщики следили до последнего тура, чтобы все включили 30-й тур. Я надеюсь, что так и будет. Надеюсь интрига будет жива.

На данный момент в чемпионате России лидирует «Зенит» с 50 очками. Идущий на второй позиции «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на одно очко. Тройку сильнейших замыкает «Динамо», у которого 44 балла.