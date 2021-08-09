Форвард «Зенита» и сборной России не в лучшей форме.

Печальная серия

Если считать все летние товарищеские и официальные матчи сборной России и «Зенита», то Артем Дзюба сыграл 686 минут, то есть больше 11 часов. За это время нападающий забил всего один гол — с пенальти в ворота сборной Дании. Другими словами, с игры Дзюба за все лето пока не отличился ни разу даже на клубных сборах. Последний раз не с 11-метровой отметки Артем забивал в последнем туре прошлого чемпионата с «Тамбовом» — тогда покер позволил ему взлететь на вершину бомбардирской гонки и обойти Сердара Азмуна.

Подобное с Дзюбой уже случалось: в 2017 году при Роберто Манчини нападающий в первых десяти матчах сезона не мог забить, а зимой со скандалом отправился в аренду. Чем запомнился тот вояж в «Арсенал», все помнят: Дзюба рассвирепел и поехал на триумфальный для себя чемпионат мира.

Но это было давно. В августе Артему исполнится 33 года, и для любого форварда это критический возраст. Конечно, нельзя утверждать, что за лето Дзюба резко постарел и больше никогда не забьет. Но едва ли в этом чемпионате форвард «Зенита» снова достигнет планки в 20 мячей.

Семак на защите

После победы над «Краснодаром» я спросил у Сергея Семака, когда Дзюба наберет форму. Главный тренер «Зенита» по традиции ответил обтекаемо: «То, что он не забивает, не катастрофично. Голы добавляют уверенности форвардам. Но все стараются, где-то есть ошибки, над которыми нужно работать. Все вносят вклад в результаты команды. Сейчас одни на себе несут бремя лидерства, придет время других».

Семак никогда не критикует своих футболистов публично, и правильно делает. Но влияние Дзюбы на игру команды ослабевает. Дело даже не в том, что его лишили капитанской повязки, а в заменах. Если раньше Артем в подавляющем числе случаев играл по 90 минут, то в последнее время его все чаще убирают с поля до финального свистка. Уже в трех апрельских матчах «Зенита» Дзюбу меняли, июльскую игру с «Локо» форвард начал со скамейки запасных, в двух из трех игр текущего чемпионата Артем провел всего полтора тайма.

Другая роль

По статистике у Дзюбы тоже все стало хуже. В прошлом чемпионате в среднем за игру он бил по воротам 2,6 раза, сейчас — 1,7. Точность передач тоже снизилась с 70,2% до 58%. Зато увеличилось число выигранных верховых единоборств — с 4,3 до 6.

Вероятных причин снижения результативности — две. Во-первых, Дзюба не в форме. Но это странно, потому что из отпуска он вернулся давно, провел с «Зенитом» часть сборов в Австрии и уже должен был набрать форму. У Ловрена, кстати, похожая ситуация: он в первых матчах сезона тоже играет ниже своего уровня.

Вторая возможная причина — смена роли Дзюбы. «Зенит» стал реже играть длинными передачами и навесами, а следовательно, у Артема меньше голевых моментов. Кроме того, сам Дзюба давно уже превратился в приманку для обороны — он стягивает внимание защитников на себя, освобождая пространство для Азмуна (и Ерохина на старте этого чемпионата). Даже по матчу с «Краснодаром» было заметно, что эффективность Азмуна и Ерохина снизилась после замены Дзюбы.

Кто в основе сборной?

После победы над «Краснодаром» Семака спросили и о возможном перестроении на схему с одним нападающим. Вопрос логичен: возвращается Малком, приходит Клаудиньо, так что в полузащите и нападении увеличивается конкуренция. Семак снова ушел от прямого ответа: «Нам нужно правильно оценивать состояние наших игроков, ставить тех, кто лучше и готов приносить пользу. Мы все это увидим, конкуренция — это всегда хорошо, и она никому еще не мешала».

Ключевой посыл тут — «ставить тех, кто лучше». На данный момент Дзюба выглядит хуже и по спортивному принципу должен уступить место в основном составе. Но будет ли Семак это делать? Посадить Дзюбу на лавку — значит ухудшить атмосферу в раздевалке, что губительно перед Лигой чемпионов.

У Дзюбы еще есть время. До паузы на матчи сборных остается три игры чемпионата — с «Локомотивом», «Уфой» и ЦСКА. Валерий Карпин будет вызывать игроков исходя из их состояния. И если Дзюба так и не забьет до конца лета, то у главного тренера сборной будет полное право оставить форварда вне заявки.